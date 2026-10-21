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Dmitriy Sokolov

Elon Musk planeja unir SpaceX e Tesla: o projeto que pode mudar a economia global

economia

Elon Musk está a explorar a possibilidade de fundir a SpaceX e a Tesla, transformando as duas entidades num único gigante corporativo. Durante a apresentação dos resultados trimestrais da SpaceX, o empresário revelou a criação de comissões técnicas independentes em ambas as companhias para analisar a viabilidade da operação. Embora Musk tenha classificado a integração como "uma boa ideia", sublinhou que o processo se encontra numa fase preliminar, sem estruturas financeiras definidas.

Tesla auto bots
Photo: commons.wikimedia.org by Steve Jurvetson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Tesla auto bots

Se concretizada, a fusão criaria uma superpotência económica avaliada em aproximadamente 3,5 biliões de dólares (cerca de 3,1 biliões de euros). Este valor colocaria o novo grupo no topo do mercado financeiro global, competindo diretamente com colossos como a Nvidia, Apple, Alphabet e Microsoft. Segundo a agência Reuters, esta operação teria o potencial de se tornar a maior fusão de empresas da história em termos de valor monetário.

Para evitar conflitos de interesse, Musk — fundador e CEO de ambas as organizações — mantém-se formalmente afastado das deliberações diretas dos comités. O empresário procurou ainda temperar as expectativas do mercado, alertando que o desfecho da transação é incerto.

Apesar de a fusão ser ainda hipotética, a convergência operacional entre a SpaceX e a Tesla já é profunda. As duas empresas partilham agora competências críticas em Inteligência Artificial (IA), robótica e semicondutores. O exemplo mais tangível desta sinergia é o consórcio Terafab, um projeto conjunto de conceção de chips avançados de IA, com produção em larga escala prevista para 2028.

A IA como motor da SpaceX: faturação dispara 161%

A notícia da possível fusão surge num momento de crescimento explosivo para a SpaceX. No terceiro trimestre, a empresa faturou 14,6 mil milhões de dólares (cerca de 12,5 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 161% face ao mesmo período do ano anterior. Mais significativo ainda é a reviravolta no resultado líquido: após um prejuízo de 1,1 mil milhões de dólares no ano passado, a companhia registou agora um lucro de 4,4 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,8 mil milhões de euros).

O verdadeiro motor desta transformação não foi o espaço, mas a IA. A divisão Super Intelligence gerou 7,56 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros) entre julho e setembro — um salto colossal face aos 813 milhões de dólares registados no trimestre homólogo de 2025. Este desempenho foi impulsionado por novos contratos de computação em nuvem (cloud) e pela integração da tecnológica Cursor.

Os outros pilares de receita mantêm-se robustos, mas com menos peso relativo no crescimento acelerado: a rede de satélites Starlink contribuiu com 5,25 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros), enquanto a engenharia e exploração espacial somaram 1,77 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros).

Este crescimento exige capital intensivo. As despesas de capital (Capex) subiram para 19,6 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros), sendo que a esmagadora maioria — 16,4 mil milhões de dólares — foi injetada especificamente na divisão de IA.

Com a meta de atingir uma faturação anual de um bilião de dólares até ao final de 2027, a SpaceX está a deixar de ser apenas uma empresa aeroespacial para se converter num conglomerado tecnológico focado em IA, aproximando-se estruturalmente do modelo de negócio da Tesla.

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