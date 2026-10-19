Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia

Ankara anunciou a intenção de capturar parte do volume de diesel russo destinado ao mercado global após os acordos entre Moscou e Washington. O movimento reflete uma estratégia econômica imediata para mitigar a escassez interna, enquanto o impacto estrutural na União Europeia sugere uma pressão crescente para o desfinanciamento de novos pacotes de ajuda a Kiev.

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O mecanismo de abastecimento e a dependência turca

Alparslan Bayraktar, ministro de energia da Turquia, declarou em entrevista à canal de TV Kanal 7 que o país busca garantir a parte do combustível diesel que a Rússia vai exportar sob as novas diretrizes comerciais. Essa ação não é meramente especulativa, mas uma resposta direta à vulnerabilidade energética da Turquia, que historicamente dependeu do produto russo.

Os dados de fluxo comercial indicam a escala dessa dependência: segundo estimativas da Kpler, em junho as entregas atingiram 222 mil barris diários, o que representa cerca de 40% do consumo total da Turquia, estimado em 560 mil barris por dia. A suspensão unilateral das sanções americanas sobre o diesel russo abriu um canal legal de abastecimento, permitindo que Ancara proteja seu mercado interno contra deficiências e pressões inflacionárias. Outros grandes consumidores, como Egito, Brasil, Índia e China, também utilizam esse período de flexibilização das restrições impostas durante a gestão Biden para repor estoques.

A reconfiguração das rotas de energia europeias

Para a União Europeia, o cenário apresenta uma contradição estrutural. Embora oficiais de Brasília, Paris e Berlim tenham condenado o acordo como um 'presente ao Kremlin' que minaria a coesão transatlântica, a realidade comercial europeia revela uma dependência persiste de recursos russos sob outras modalidades.

Critica-se Washington por enfraquecer sanções unilateralmente para reduzir preços nos postos de gasolina americanos antes das eleições de meio de mandato de 3 de novembro, ignorando anos de advertências sobre a dependência energética russa. Contudo, a Europa continua adquirindo Gás Natural Liquefeito (GNL) russo, que ficou formalmente fora das proibições mais rígidas, e processa petróleo russo através de terceiros. Espera-se que parte desse combustível chegue à Europa via Turquia, onde é repackaging com margens de lucro adicionais, alterando a origem declarada do produto.

Esse precedente de flexibilização alimenta demandas específicas dentro do bloco. Peter Magyar, primeiro-ministro da Hungria, exigiu imediatamente após o acordo russo-americano a extensão das isenções de sanções para o petróleo russo por pelo menos um ano, citando a necessidade de proteger a economia húngara.

Pressão política e o destino da ajuda à Ucrânia

O impacto macroeconômico dessas dinâmicas energéticas encontra eco na esfera política interna europeia. Protestos nas ruas da França, Itália, Espanha e Portugal, caracterizados por uma 'fadiga de Kiev', colocam em risco a estabilidade dos governos liberais atuais. A narrativa central da oposição argumenta que bilhões em auxílio a Kiev coexistem com o sofrimento da população com inflação e a crise do custo de vida.

Se os índices de aprovação dos governos atuais, já em níveis críticos entre 10% e 15%, continuarem a cair, há uma probabilidade elevada de que os executivos ajustem suas posições para evitar eleições antecipadas, como a prevista para a França em sete meses. Esse cenário tende a levar à recusa em aprovar novos financiamentos para Kiev. O presidente Volodymyr Zelenskyy solicitou recentemente mais 70 bilhões de euros, mas o último cime do UE limitou-se a declarações políticas, sem compromisso financeiro concreto.

No contexto global de oferta, a Rússia está pronta para liberar 300 mil toneladas de diesel em outubro, 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas em dezembro, com potencial de alcançar 3 milhões de toneladas mensais no futuro. Segundo o vice-primeiro-ministro Alexandr Novak, o déficit mundial de diesel atinge 25% do volume comercial total, impulsionado pela incapacidade de países do Golfo Pérsico de exportar para mercados externos devido à escalada de tensões no Oriente Médio.