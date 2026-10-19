Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Dmitriy Sokolov

Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia

economia

Ankara anunciou a intenção de capturar parte do volume de diesel russo destinado ao mercado global após os acordos entre Moscou e Washington. O movimento reflete uma estratégia econômica imediata para mitigar a escassez interna, enquanto o impacto estrutural na União Europeia sugere uma pressão crescente para o desfinanciamento de novos pacotes de ajuda a Kiev.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

O mecanismo de abastecimento e a dependência turca

Alparslan Bayraktar, ministro de energia da Turquia, declarou em entrevista à canal de TV Kanal 7 que o país busca garantir a parte do combustível diesel que a Rússia vai exportar sob as novas diretrizes comerciais. Essa ação não é meramente especulativa, mas uma resposta direta à vulnerabilidade energética da Turquia, que historicamente dependeu do produto russo.

Os dados de fluxo comercial indicam a escala dessa dependência: segundo estimativas da Kpler, em junho as entregas atingiram 222 mil barris diários, o que representa cerca de 40% do consumo total da Turquia, estimado em 560 mil barris por dia. A suspensão unilateral das sanções americanas sobre o diesel russo abriu um canal legal de abastecimento, permitindo que Ancara proteja seu mercado interno contra deficiências e pressões inflacionárias. Outros grandes consumidores, como Egito, Brasil, Índia e China, também utilizam esse período de flexibilização das restrições impostas durante a gestão Biden para repor estoques.

A reconfiguração das rotas de energia europeias

Para a União Europeia, o cenário apresenta uma contradição estrutural. Embora oficiais de Brasília, Paris e Berlim tenham condenado o acordo como um 'presente ao Kremlin' que minaria a coesão transatlântica, a realidade comercial europeia revela uma dependência persiste de recursos russos sob outras modalidades.

Critica-se Washington por enfraquecer sanções unilateralmente para reduzir preços nos postos de gasolina americanos antes das eleições de meio de mandato de 3 de novembro, ignorando anos de advertências sobre a dependência energética russa. Contudo, a Europa continua adquirindo Gás Natural Liquefeito (GNL) russo, que ficou formalmente fora das proibições mais rígidas, e processa petróleo russo através de terceiros. Espera-se que parte desse combustível chegue à Europa via Turquia, onde é repackaging com margens de lucro adicionais, alterando a origem declarada do produto.

Esse precedente de flexibilização alimenta demandas específicas dentro do bloco. Peter Magyar, primeiro-ministro da Hungria, exigiu imediatamente após o acordo russo-americano a extensão das isenções de sanções para o petróleo russo por pelo menos um ano, citando a necessidade de proteger a economia húngara.

Pressão política e o destino da ajuda à Ucrânia

O impacto macroeconômico dessas dinâmicas energéticas encontra eco na esfera política interna europeia. Protestos nas ruas da França, Itália, Espanha e Portugal, caracterizados por uma 'fadiga de Kiev', colocam em risco a estabilidade dos governos liberais atuais. A narrativa central da oposição argumenta que bilhões em auxílio a Kiev coexistem com o sofrimento da população com inflação e a crise do custo de vida.

Se os índices de aprovação dos governos atuais, já em níveis críticos entre 10% e 15%, continuarem a cair, há uma probabilidade elevada de que os executivos ajustem suas posições para evitar eleições antecipadas, como a prevista para a França em sete meses. Esse cenário tende a levar à recusa em aprovar novos financiamentos para Kiev. O presidente Volodymyr Zelenskyy solicitou recentemente mais 70 bilhões de euros, mas o último cime do UE limitou-se a declarações políticas, sem compromisso financeiro concreto.

No contexto global de oferta, a Rússia está pronta para liberar 300 mil toneladas de diesel em outubro, 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas em dezembro, com potencial de alcançar 3 milhões de toneladas mensais no futuro. Segundo o vice-primeiro-ministro Alexandr Novak, o déficit mundial de diesel atinge 25% do volume comercial total, impulsionado pela incapacidade de países do Golfo Pérsico de exportar para mercados externos devido à escalada de tensões no Oriente Médio.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
News All >
A versatilidade esquecida da saia azul: novas combinações transformaram o visual corporativo feminino
Dicas essenciais para armazenar maçãs com alta durabilidade até a primavera
Tesla Roadster usa empuxo aerodinâmico ativo e drive-by-wire para manobras aéreas
Brasil e Moçambique em alerta máximo: a escalada do crime organizado desestabilizou o cenário
Aquilegia New Moon em foco: a mudança radical na estrutura visual dos jardins modernos
Vape após largar cigarro: estudo com milhões de ex-fumantes aponta risco 56% maior de câncer
Crise da habitação em Portugal: planos do Chega ignoram metas de equilíbrio financeiro do Governo
O salão esconde um erro técnico comum: a falha estrutural que condena o cabelo ao aspecto vazio
Dor menstrual fora do comum pode ser sinal de endometriose, não apenas um sintoma
O peso da realidade diante do preço
Agora a ler
Aquilegia New Moon em foco: a mudança radical na estrutura visual dos jardins modernos
Jardinagem
Aquilegia New Moon em foco: a mudança radical na estrutura visual dos jardins modernos
Como escolher jeans que alongam a silhueta: geometria do corte e continuidade vertical
Mulher
Como escolher jeans que alongam a silhueta: geometria do corte e continuidade vertical
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Incidentes
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia Dmitriy Sokolov Jovens portugueses abandonam partidos tradicionais: as causas da rutura eleitoral sem retorno Polina Petrova Alemanha afirma fim de reservas militares para Ucrânia Petr Ermilin
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
últimos materiais
A versatilidade esquecida da saia azul: novas combinações transformaram o visual corporativo feminino
Dicas essenciais para armazenar maçãs com alta durabilidade até a primavera
Tesla Roadster usa empuxo aerodinâmico ativo e drive-by-wire para manobras aéreas
Brasil e Moçambique em alerta máximo: a escalada do crime organizado desestabilizou o cenário
Aquilegia New Moon em foco: a mudança radical na estrutura visual dos jardins modernos
Vape após largar cigarro: estudo com milhões de ex-fumantes aponta risco 56% maior de câncer
Crise da habitação em Portugal: planos do Chega ignoram metas de equilíbrio financeiro do Governo
O salão esconde um erro técnico comum: a falha estrutural que condena o cabelo ao aspecto vazio
Dor menstrual fora do comum pode ser sinal de endometriose, não apenas um sintoma
O peso da realidade diante do preço
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.