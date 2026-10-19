Grupos automotivos confrontam Bruxelas: o futuro da produção em jogo na Europa

Volkswagen, Stellantis e Renault apresentaram à Comissão Europeia um ultimato que reconfigura a lógica da produção automobilística no continente: as três montadoras, responsáveis por 60% da fabricação de veículos na Europa, condicionam a manutenção de suas plantas industriais a mudanças estruturais nas regras de origem e nas normas ambientais. A exigência não é apenas tarifária, mas atinge o núcleo do sistema produtivo, focando na composição dos insumos e na localização do conhecimento técnico.

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Industrialização versus montagem

O ponto central da disputa envolve o critério para o recebimento de subsídios públicos. As empresas propõem um modelo de "localização inteligente”, que vai além da mera montagem final. O critério técnico proposto é o chamado "70-70”: para que um veículo seja elegível para incentivos estatais, pelo menos 70% de suas peças devem ser de origem europeia, e esses componentes, por sua vez, devem ter 70% de seu conteúdo valorizado produzido dentro da União Europeia. Além disso, a definição de "carro europeu” passa a exigir a realização de engenharia de produto e pesquisa de desenvolvimento na região. Essa exigência de capital intelectual visa evitar que fábricas instaladas no território do bloco funcionem apenas como terminais de montagem para produtos desenhados e fornecidos por cadeias de suprimentos externas, um modelo que a indústria chinesa vem adotando para contornar barreiras tarifárias.

O custo das normas na linha de produção

Outro vetor de pressão é a relação entre custos de conformidade e viabilidade econômica dos modelos de entrada. As montadoras europeias detêm forte presença no segmento de veículos de baixo custo, mas argumentam que as atuais normas de emissões tornam a produção desses carros irracional do ponto de vista financeiro. A instalação de sistemas de tratamento de escapamento complexos encarece a linha de montagem a um ponto que elimina a competitividade de preço. O alerta das executivas é direto: sem o relaxamento dessas especificações técnicas, o mercado verá o desaparecimento gradual dos veículos com motor de combustão interna acessíveis, afetando a base de receita necessária para financiar a transição tecnológica para a eletromobilidade.

Capacidade ociosa e risco de fechamento

A ameaça mais concreta, porém, é o desligamento de capacidade instalada. Executivos da Renault já projetaram um corte de 300.000 unidades anuais no volume de produção até 2030 caso não haja apoio político. Esse número não é apenas uma previsão de vendas, mas uma restrição física de operação: implica no desligamento de linhas de montagem e no encerramento de turnos de trabalho em fábricas específicas. O cenário descrito pelas empresas é de uma ruptura no equilíbrio produtivo, onde a pressão competitiva de importados de baixo custo, somada aos custos regulatórios internos, tornaria a operação dos ativos existentes insustentável. A posição conjunta de Paris e Berlim em Bruxelas agora determina se o ecossistema de fornecedores e plantas de produção europeu se manterá ativo ou se dará lugar a uma reorganização industrial liderada por outras jurisdições.