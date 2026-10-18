Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio

Azerbaijão e Irã iniciaram a modelagem detalhada dos esquemas logísticos para o trânsito do gás russo, um movimento que redefiniu o papel do Cáspio como eixo de distribuição. A ausência de contratos finais de compra direta para o mercado interno azerbaijano é secundária diante da decisão estratégica: construir reservatórios de gás natural (PGN) que permitam gerenciar flutuações sazonais e transformar ambos os países em atores flexíveis, alternando entre papéis de importador e exportador conforme a demanda e a oferta do momento.

Photo: Официальный сайт ОАО Газпром Газпром, «Турецкий поток»

A infraestrutura de armazenamento é a peça-chave que separa a capacidade instalada da confiabilidade operacional. Segundo Said Tavakkoli, presidente da Companhia Nacional de Gás do Irã, a criação desses PGN é o que permite o balanceamento efetivo do sistema, suavizando os picos de consumo e garantindo que a rede suporte variações de carga sem interrupções. Isso evita que a potência nominal dos gasodutos seja o único limitador, introduzindo um elemento de resiliência física ao fluxo de energia.

Diagnóstico técnico e restrições da rede

Antes de qualquer expansão de volumes, a realidade física da infraestrutura atual está sendo submetida a um auditoria rigorosa. Elshad Nasirov, vice-presidente da estatal azerbaijã SOCAR, confirmou que equipes técnicas estão avaliando as estações de compressão nas fronteiras entre Rússia, Azerbaijão e Irã. Esse processo não é meramente burocrático; é a verificação da capacidade firme da malha existente. O objetivo é determinar se as tubulações atuais suportam os pressões necessárias para o fluxo pretendido ou se exigem intervenções estruturais antes que qualquer novo volume seja despachado.

Os especialistas delineiam três trajetórias possíveis, cada uma com um perfil de risco e investimento distinto:

O cenário de mínimo impacto utiliza a capacidade técnica atual, limitada pelas restrições existentes de compressão e diâmetro.

A otimização média visa aumentar o fluxo através de reparos pontuais e ajustes de pressão, melhorando a eficiência sem obras massivas.

A construção extensiva prevê a implantação de um novo gasoduto troncal com capacidade de até 55 bilhões de metros cúbicos anuais, uma mudança paradigmática que reescreve a topologia da rede regional.

Incertezas operacionais e fluxos bidirecionais

Apesar do avanço técnico, persistem divergências fundamentais sobre a direção dos fluxos. Enquanto as autoridades russas e azeris focam no trânsito do gás russo para o Irã, a diplomacia iraniana anteriormente levantou a possibilidade de fluxos reversos, onde o gás iraniano poderia mover-se em direção ao Azerbaijão ou além. Essa ambiguidade reflete a complexidade de um sistema integrado onde a fonte marginal e o ponto de entrega dependem das condições de custo e disponibilidade em tempo real, não de uma direção fixa pré-definida.

A dimensão econômica do projeto ainda carece de um modelo financeiro consolidado. As estimativas preliminares sugerem que a parte russa assuma a maior carga de capital para a infraestrutura transfronteiriça, o que exige um planejamento de retorno de longo prazo. Até que as incertezas sobre os fluxos reais e os mecanismos de despacho sejam resolvidas, a distinção entre o potencial anunciado e a capacidade efetiva de entrega continua sendo a métrica determinante para o mercado.