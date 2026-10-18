Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Ksenia Semenova

Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio

economia

Azerbaijão e Irã iniciaram a modelagem detalhada dos esquemas logísticos para o trânsito do gás russo, um movimento que redefiniu o papel do Cáspio como eixo de distribuição. A ausência de contratos finais de compra direta para o mercado interno azerbaijano é secundária diante da decisão estratégica: construir reservatórios de gás natural (PGN) que permitam gerenciar flutuações sazonais e transformar ambos os países em atores flexíveis, alternando entre papéis de importador e exportador conforme a demanda e a oferta do momento.

Газпром, «Турецкий поток»
Photo: Официальный сайт ОАО Газпром
Газпром, «Турецкий поток»

A infraestrutura de armazenamento é a peça-chave que separa a capacidade instalada da confiabilidade operacional. Segundo Said Tavakkoli, presidente da Companhia Nacional de Gás do Irã, a criação desses PGN é o que permite o balanceamento efetivo do sistema, suavizando os picos de consumo e garantindo que a rede suporte variações de carga sem interrupções. Isso evita que a potência nominal dos gasodutos seja o único limitador, introduzindo um elemento de resiliência física ao fluxo de energia.

Diagnóstico técnico e restrições da rede

Antes de qualquer expansão de volumes, a realidade física da infraestrutura atual está sendo submetida a um auditoria rigorosa. Elshad Nasirov, vice-presidente da estatal azerbaijã SOCAR, confirmou que equipes técnicas estão avaliando as estações de compressão nas fronteiras entre Rússia, Azerbaijão e Irã. Esse processo não é meramente burocrático; é a verificação da capacidade firme da malha existente. O objetivo é determinar se as tubulações atuais suportam os pressões necessárias para o fluxo pretendido ou se exigem intervenções estruturais antes que qualquer novo volume seja despachado.

Os especialistas delineiam três trajetórias possíveis, cada uma com um perfil de risco e investimento distinto:

  • O cenário de mínimo impacto utiliza a capacidade técnica atual, limitada pelas restrições existentes de compressão e diâmetro.
  • A otimização média visa aumentar o fluxo através de reparos pontuais e ajustes de pressão, melhorando a eficiência sem obras massivas.
  • A construção extensiva prevê a implantação de um novo gasoduto troncal com capacidade de até 55 bilhões de metros cúbicos anuais, uma mudança paradigmática que reescreve a topologia da rede regional.

Incertezas operacionais e fluxos bidirecionais

Apesar do avanço técnico, persistem divergências fundamentais sobre a direção dos fluxos. Enquanto as autoridades russas e azeris focam no trânsito do gás russo para o Irã, a diplomacia iraniana anteriormente levantou a possibilidade de fluxos reversos, onde o gás iraniano poderia mover-se em direção ao Azerbaijão ou além. Essa ambiguidade reflete a complexidade de um sistema integrado onde a fonte marginal e o ponto de entrega dependem das condições de custo e disponibilidade em tempo real, não de uma direção fixa pré-definida.

A dimensão econômica do projeto ainda carece de um modelo financeiro consolidado. As estimativas preliminares sugerem que a parte russa assuma a maior carga de capital para a infraestrutura transfronteiriça, o que exige um planejamento de retorno de longo prazo. Até que as incertezas sobre os fluxos reais e os mecanismos de despacho sejam resolvidas, a distinção entre o potencial anunciado e a capacidade efetiva de entrega continua sendo a métrica determinante para o mercado.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
News All >
PeopleTalk revela novas formas de usar cachecol de seda
Descobertos os asteroides que giram 100 vezes mais rápido que o limite físico
Por que seu gato faz xixi por vingança: entenda o comportamento felino
Crisântema em vaso: temperatura e quarentena alteram a sobrevivência da floração
Venezuela: remessas financeiras de migrantes cobrem apenas parcela do custo de vida mensal
Pneus de inverno falham no teste: apenas dois modelos garantem segurança real
Gola com zíper vertical: cardigã redefine proporções do tronco no outono
Bolívia planeja reativação ferroviária para conectar La Paz ao Porto de Arica
General Motors muda estratégia: sedã foge de híbridos pesados e ganha identidade própria
Por que o brilho parece vir de dentro da camada: descubra a manicure de vidro
Agora a ler
Pedra natural substitui concreto em muros de jardim e resiste ao intemperismo
Jardinagem
Pedra natural substitui concreto em muros de jardim e resiste ao intemperismo
Cabelos após os 50 anos: como a mudança de corte redesenha o volume e o movimento natural
Mulher
Cabelos após os 50 anos: como a mudança de corte redesenha o volume e o movimento natural
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Curiosidades
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Mais populares
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel

A simplicidade da manicure natural em casa contrasta com a agenda rígida e os riscos de dano estrutural associados à manutenção de géis e polímeros.

Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Quatro plantas e a física da umidade: como raízes e folhas interagem com o ar do ambiente
Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio Ksenia Semenova Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov Nova era energética na Indonésia: tecnologia russa desafia limites geográficos em ilha remota Petr Ermilin
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Tendência 2027 prioriza manicure liso e efeito perolado sem strass
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
últimos materiais
Por que seu gato faz xixi por vingança: entenda o comportamento felino
Azerbaijão e Irã iniciam modelagem de trânsito para gás russo via Cáspio
Crisântema em vaso: temperatura e quarentena alteram a sobrevivência da floração
Venezuela: remessas financeiras de migrantes cobrem apenas parcela do custo de vida mensal
Pneus de inverno falham no teste: apenas dois modelos garantem segurança real
Gola com zíper vertical: cardigã redefine proporções do tronco no outono
Bolívia planeja reativação ferroviária para conectar La Paz ao Porto de Arica
General Motors muda estratégia: sedã foge de híbridos pesados e ganha identidade própria
Por que o brilho parece vir de dentro da camada: descubra a manicure de vidro
Vacina da gripe: por que ela não causa a doença e quem precisa tomar com urgência
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.