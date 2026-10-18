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Dmitriy Sokolov

Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional?

economia

Donald Trump assinou uma ordem executiva que revoga a aplicação de tarifas e sanções previstas na Lei de Graham, justificando a decisão por interesses de segurança nacional dos Estados Unidos.

Нефтяной налог США
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A aplicação da cláusula de "interesses de segurança nacional"  é motivada por vários fatores estratégicos:

1. Estabilização dos preços dos combustíveis e combate à inflação
A crise energética e a instabilidade no Oriente Médio provocaram uma forte alta nos preços globais do petróleo. Restringir severamente as exportações de energia da Rússia agravaria a escassez global. Controlar o preço da gasolina e do diesel nos EUA é uma prioridade interna crítica para a Casa Branca, especialmente com a proximidade das eleições legislativas de meio de mandato (midterms) em novembro de 2026.

2. Preservação das relações com parceiros-chave (Índia e China)
A Lei  de Graham exigia a imposição de tarifas de até 100% contra os 5 maiores importadores de petróleo russo, o que afetaria diretamente a Índia e a China.
Nova Deli alertou Washington que tais medidas poderiam romper os laços bilaterais.
Sanções contra as maiores economias da Ásia desestabilizariam os mercados globais e enfraqueceriam a posição dos EUA na região Indo-Pacífica.

3. Estratégia de "trégua energética" e acordo sobre o diesel
A administração optou por uma abordagem pragmática, isentando temporariamente as importações de diesel russo (até abril de 2027) para garantir a estabilidade do abastecimento mundial [lawstreet.co]. Isso faz parte de uma estratégia maior para tentar mediar negociações entre a Rússia e a Ucrânia, buscando o fim dos ataques mútuos a refinarias e infraestruturas energética

4. Manutenção de poder de barganha (Leverage)
Suspender a lei temporariamente, em vez de revogá-la, mantém uma forte ferramenta econômica nas mãos de Trump. A possibilidade de ativar tarifas de até 500% e sanções secundárias severas continua existindo, servindo como pressão em futuras negociações diplomáticas. 

O presidente optou por não impor taxas de até 100% sobre os maiores compradores de energia russa, obrigação que venceu em 18 de outubro, ao formalizar a renúncia ao Congresso em vez de aplicar as penalidades.

Paralelamente, acordos fechados entre Vladimir Putin e Donald Trump em 9 de outubro preveem o envio de milhões de toneladas de óleo diesel russo para os mercados global e americano. No entanto, especialistas alertam que essas transações operam sob uma licença geral emitida pelo Ministério do Tesouro dos EUA, e não por uma abolição definitiva do regime sancionador.

Anna Abalakova, advogada da VEGAS LEX, esclarece que essa licença constitui apenas uma exceção temporária às regras vigentes. Diferente de uma anulação plena, ela pode ser revogada a qualquer momento. A Lei de Graham impõe condições rígidas para a remoção completa das sanções: é necessário o acordo de paz assinado pela Ucrânia e a ausência de veto do Congresso americano.

Diante dessa incerteza regulatória, a recomendação técnica para empresas que dependem da licença atual de fornecimento de diesel é a implementação de mecanismos de proteção financeira e contratual para mitigar riscos caso o acesso seja interrompido prematuramente.

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