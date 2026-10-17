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Petr Ermilin

Nova era energética na Indonésia: tecnologia russa desafia limites geográficos em ilha remota

economia

A Rosatom e a indonésia PT Pembangkit Listrik Nuklir assinaram um acordo comercial para o fornecimento de eletricidade no âmbito do Fórum Internacional "Russian Energy Week". O contrato prevê a implantação de duas unidades de energia nuclear flutuantes, modelo PÉB-100, destinadas a atender a demanda elétrica do norte da ilha de Halmahera, na região de Maluco Norte. Trata-se do primeiro caso mundial de exportação comercial de eletricidade gerada por uma pequena central nuclear flutuante, conforme destacado pelo presidente da Rosatom, Alexey Likhachev. Diferente de memorandos declaratórios, este projeto avança para a fase de execução real no mercado, estabelecendo um precedente na indústria energética global.

Макет АСММ "Росатом"
Photo: Госкорпорация "Росатом" by https://rosatomnewsletter.com/pt/2024/07/26/small-reactors-for-large-region/
Макет АСММ "Росатом"

Base técnica e restrições operacionais

A infraestrutura baseia-se nas unidades reatoras RITM-200M, adaptadas especificamente para operar em climas tropicais, uma restrição física crítica para as condições geográficas da Indonésia. A primeira injeção de eletricidade na rede está prevista para cerca de cinco anos após a entrada em vigor das condições contratuais principais. Essa timeline reflete o tempo necessário para a adaptação tecnológica e a integração à rede local, diferenciando capacidade instalada do despacho efetivo e contínuo.

Modelo econômico e expansão de mercado

A transação estrutura-se em formato B2B, financada por investimentos privados. Esse modelo isenta o orçamento estatal indonésio de novas dívidas públicas, reduzindo riscos políticos e de crédito soberano. Para a Rússia, a operação marca uma etapa de expansão no Sudeste Asiático. O fornecimento de módulos de menor potência é considerado um vetor inicial; a longo prazo, as partes discutem a viabilidade de centrais nucleares terrestres de grande porte, exigindo uma análise aprofundada de custos, segurança e integração de rede.

Contexto sistêmico e potencialidade

Atualmente, a Rússia detém a exclusividade operacional neste segmento específico, com a única central flutuante ativa no mundo localizada em Pevek, no Chukotka, desde 2020. A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) aponta essas instalações como solução ótima para áreas costeiras e remotas, onde a construção de usinas tradicionais enfrenta barreiras logísticas ou econômicas. Além da geração de eletricidade, essas unidades oferecem capacidade para dessalinização de água, aquecimento, produção de hidrogênio e combustíveis sintéticos, potencialmente transformando o perfil energético de regiões isoladas, desde que a eficiência econômica e a integração com a rede local sejam garantidas.

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