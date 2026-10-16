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Anastasiya Zhukova

Ativos russos congelados: uma luta por dinheiro ou pelo controlo de um futuro acordo?

economia

A história dos activos russos congelados pode ser mais do que uma simples disputa sobre o destino do dinheiro russo. Pode ser uma luta sobre quem determinará os termos de um futuro acordo entre a Rússia e a Ucrânia: Washington, Bruxelas ou a própria Moscovo.

Банк России
Photo: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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O que se sabe

Desde o início da guerra, em 2022, os países ocidentais congelaram uma parcela significativa das reservas estatais russas. A União Europeia detém aproximadamente 210 mil milhões de euros em tais ativos, a maior parte dos quais está depositada na instituição financeira belga Euroclear. Trata-se do dinheiro do Estado russo, não de oligarcas, cujas fortunas pessoais congeladas constituem uma categoria à parte.

Segundo o Financial Times, os negociadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner propuseram a transferência de alguns activos russos na Europa para uma entidade controlada pelos EUA no âmbito das discussões sobre um possível acordo de paz. As autoridades europeias, de acordo com a publicação, opuseram-se a esta ideia. A Reuters não conseguiu confirmar a publicação original de forma independente. *Reação de Moscovo: A 14 de outubro, o Kremlin declarou que os países europeus poderiam obstruir as iniciativas de paz americanas explorando a questão dos bens congelados. No dia seguinte, Dmitry Peskov afirmou que Moscovo não tinha informações sobre a proposta americana descrita na imprensa.

Por conseguinte, os detalhes da iniciativa proposta permanecem por confirmar.

Por que razão Washington precisaria disso?

O destino dos activos russos tornou-se uma fonte de desentendimento entre os países ocidentais. O controlo sobre o mecanismo de gestão destes fundos daria a Washington um maior poder de negociação nas negociações. A perspectiva de devolver parte do dinheiro ou de aliviar as sanções poderia ser utilizada para obter concessões de Moscovo.

Se os EUA procuram realmente o controlo sobre alguns dos activos russos, isso permitir-lhes-ia influenciar os termos do regresso económico da Rússia ao Ocidente. A Europa, por outro lado, correria o risco de perder parte da sua vantagem nas negociações.

É aqui que pode residir o principal conflito: não apenas sobre quem fica com o dinheiro, mas também sobre quem poderá determinar os termos da sua utilização.

A Rússia pode cair numa armadilha?

Se Moscovo tiver a oportunidade de devolver alguns bens em troca de certas concessões, isso poderá estimular as negociações. No entanto, se o acesso aos fundos estiver condicionado a condições avaliadas por Washington, a Rússia corre o risco de fazer concessões sem obter um resultado garantido.

Ao mesmo tempo, Moscovo pode tentar explorar as divergências entre os EUA e a Europa em seu próprio benefício. Tudo dependerá do conteúdo da proposta e das garantias que a Rússia receber.

Washington pode procurar aumentar a sua influência sobre o futuro acordo, a Europa pode querer manter a sua vantagem e Moscovo pode querer devolver os fundos sem restringir a sua liberdade de acção.

A principal disputa pode não ser pelos 210 mil milhões de euros em si, mas pelo direito de determinar o preço da sua devolução.

Se a notícia do Financial Times estiver correcta, a iniciativa proposta poderá indicar a tentativa de Washington de obter um controlo mais directo sobre um dos instrumentos-chave do futuro acordo.

Enquanto a guerra continuar, é pouco provável que os bens congelados sejam o factor decisivo para o seu fim. Para Moscovo, as suas exigências de segurança e a situação na frente de batalha são muito mais importantes. Portanto, mesmo que a questão da devolução do dinheiro entre em discussão, isso por si só não obrigará a Rússia a mudar de rumo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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