Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Ksenia Semenova

Navios recusam atracar na Bulgária: safra de trigo fica retida no sul do Mar Negro

economia

O escoamento da safra de trigo da Bulgária enfrenta restrições logísticas devido ao aumento nos custos de seguro e frete marítimo, resultando na recusa de navios em atracar nos portos do país ou no atraso de chegadas, que permanecem retidos no sul do Mar Negro. Segundo Iliya Prodanov, presidente da Associação Nacional de Produtores de Grãos, as despesas de transporte e seguro saltaram cinco a seis vezes desde o início do conflito na Ucrânia.

Бункер на корабле с пшеницей
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бункер на корабле с пшеницей

Impacto no fluxo de exportação e preços

O bloqueio operacional impacta diretamente a exportação de aproximadamente 5 milhões de toneladas de trigo, volume que excede significativamente o consumo interno búlgaro, estimado entre 1,2 e 1,3 milhão de toneladas. A dinâmica cria um risco de distorção de preços: enquanto a escassez global pode elevar as cotações internacionais, o excesso de oferta retida na bacia do Mar Negro pode forçar a queda dos preços locais por falta de saída para o mercado externo.

Limitações da infraestrutura alternativa

A dependência do transporte marítimo é acentuada pela inexistência de rotas terrestres viáveis no momento. Embora a Comissão Europeia discuta desde 2021 a criação de corredores alternativos via portos da Grécia, a infraestrutura ferroviária na fronteira entre a Bulgária e a Grécia não possui capacidade técnica para processar os volumes de exportação necessários.

Riscos operacionais e armazenamento

A incapacidade de escoar a produção atual gera um risco de acúmulo de estoques para a próxima safra. Como a infraestrutura de armazenamento do país não foi projetada para suportar a carga de dois ciclos produtivos simultaneamente, a permanência do gargalo logístico poderá sobrecarregar a capacidade de estocagem nacional.

Para mitigar a situação, a Associação Nacional de Produtores de Grãos aponta a necessidade de garantias de segurança para a navegação em águas territoriais no curto prazo e a modernização dos corredores de transporte para a Grécia como solução estrutural para diversificar as rotas de exportação.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
News All >
Toyota vira lógica de fábrica: GR GT3 dita forma do modelo de rua
Folhas da alocaia caindo rápido: o que realmente destrói o equilíbrio da planta
Por que a roupa de camuflagem pode atrasar o resgate em trilha
Estudo do Banco de Portugal indica que apoios à procura agravam a subida dos preços da habitação
GNR interceta pai e filha em Bragança após fuga por 40 quilómetros motivada por conflito familiar
Tailândia autoriza inspeção de bagagens sem consentimento a partir de 16 de outubro
Meias de ilusão transparente: estrutura dupla para conforto térmico visualmente leve
Carris Metropolitana investe 16 milhões em 37 novos autocarros elétricos
Garrafas jogadas no lixo viram escudo: proteção contra frio noturno no plantio jovem
Preparação de solo para fruteiras: especialistas alertam para hidrologia do local
Agora a ler
Tendências de esmaltes Outono: cores complexas e dessaturadas marcam a nova estação
Mulher
Tendências de esmaltes Outono: cores complexas e dessaturadas marcam a nova estação
Sobrancelhas finas voltam: proporção facial decide quem pode usar
Mulher
Sobrancelhas finas voltam: proporção facial decide quem pode usar
Mais populares
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo

A ciência investiga por que um grupo específico de jovens orcas na costa ibérica desenvolveu uma interação recorrente focada exclusivamente em veleiros.

Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Ragdoll: raça de gatos grandes e dóceis que relaxam completamente ao serem erguidos
Ragdoll: raça de gatos grandes e dóceis que relaxam completamente ao serem erguidos
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Sobrancelhas finas voltam: proporção facial decide quem pode usar
Navios recusam atracar na Bulgária: safra de trigo fica retida no sul do Mar Negro Ksenia Semenova Europa fica sem suprimentos críticos: Washington revisa compromissos e gera instabilidade Dmitriy Sokolov Aliança com Moscou protege Pequim: desgaste ucraniano alivia pressão direta sobre a Ásia Evgenia Rumyantseva
Stir-fry de frango: o papel do amido de milho na crosta dourada
O brilho do olho de gato revela um novo padrão de beleza e técnica na nail art
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
Platycodon grandiflorus: a solução definitiva para canteiros que exigem baixa manutenção
últimos materiais
Navios recusam atracar na Bulgária: safra de trigo fica retida no sul do Mar Negro
Folhas da alocaia caindo rápido: o que realmente destrói o equilíbrio da planta
Europa fica sem suprimentos críticos: Washington revisa compromissos e gera instabilidade
Por que a roupa de camuflagem pode atrasar o resgate em trilha
Estudo do Banco de Portugal indica que apoios à procura agravam a subida dos preços da habitação
GNR interceta pai e filha em Bragança após fuga por 40 quilómetros motivada por conflito familiar
Tailândia autoriza inspeção de bagagens sem consentimento a partir de 16 de outubro
Meias de ilusão transparente: estrutura dupla para conforto térmico visualmente leve
Carris Metropolitana investe 16 milhões em 37 novos autocarros elétricos
Garrafas jogadas no lixo viram escudo: proteção contra frio noturno no plantio jovem
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.