Navios recusam atracar na Bulgária: safra de trigo fica retida no sul do Mar Negro

O escoamento da safra de trigo da Bulgária enfrenta restrições logísticas devido ao aumento nos custos de seguro e frete marítimo, resultando na recusa de navios em atracar nos portos do país ou no atraso de chegadas, que permanecem retidos no sul do Mar Negro. Segundo Iliya Prodanov, presidente da Associação Nacional de Produtores de Grãos, as despesas de transporte e seguro saltaram cinco a seis vezes desde o início do conflito na Ucrânia.

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Impacto no fluxo de exportação e preços

O bloqueio operacional impacta diretamente a exportação de aproximadamente 5 milhões de toneladas de trigo, volume que excede significativamente o consumo interno búlgaro, estimado entre 1,2 e 1,3 milhão de toneladas. A dinâmica cria um risco de distorção de preços: enquanto a escassez global pode elevar as cotações internacionais, o excesso de oferta retida na bacia do Mar Negro pode forçar a queda dos preços locais por falta de saída para o mercado externo.

Limitações da infraestrutura alternativa

A dependência do transporte marítimo é acentuada pela inexistência de rotas terrestres viáveis no momento. Embora a Comissão Europeia discuta desde 2021 a criação de corredores alternativos via portos da Grécia, a infraestrutura ferroviária na fronteira entre a Bulgária e a Grécia não possui capacidade técnica para processar os volumes de exportação necessários.

Riscos operacionais e armazenamento

A incapacidade de escoar a produção atual gera um risco de acúmulo de estoques para a próxima safra. Como a infraestrutura de armazenamento do país não foi projetada para suportar a carga de dois ciclos produtivos simultaneamente, a permanência do gargalo logístico poderá sobrecarregar a capacidade de estocagem nacional.

Para mitigar a situação, a Associação Nacional de Produtores de Grãos aponta a necessidade de garantias de segurança para a navegação em águas territoriais no curto prazo e a modernização dos corredores de transporte para a Grécia como solução estrutural para diversificar as rotas de exportação.