OE2027 mantém disciplina orçamental mas não resolve baixa produtividade em Portugal

O Orçamento do Estado (OE) para 2027 desenha-se como um instrumento de conveniência política. Ao projetar um ligeiro excedente, manter a trajetória descendente da dívida pública e introduzir alívios fiscais no IRS e IRC, o Governo constrói um escudo de previsibilidade financeira que facilita a sua sobrevivência, especialmente numa configuração de minoria parlamentar. Contudo, a análise técnica do documento revela um hiato perigoso entre a estabilidade das contas públicas e a dinamização da economia real.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/11868850@N00/3307138507/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание правительства Португалии

A disciplina orçamental é, sem dúvida, um pré-requisito para a credibilidade externa do país, mas não é um motor de crescimento por si só. Portugal permanece refém de entraves estruturais que não se resolvem com ajustes contabilísticos: a baixa produtividade, a fragmentação do tecido empresarial (empresas demasiado pequenas) e a inércia do investimento privado. Estes fatores são os que, na prática, bloqueiam a subida real dos salários e a melhoria das pensões.

O Governo aposta numa previsão de crescimento do PIB de 2,1%. No entanto, a métrica do crescimento anual mascara a ausência de uma estratégia de transformação a longo prazo. A redução de um ponto percentual na taxa de IRC, embora seja um sinal positivo, é insuficiente se não for acompanhada por mecanismos que permitam às empresas ganhar escala e incorporar tecnologia. O imposto é apenas uma variável; a competitividade real reside na capacidade de inovação e na conquista de mercados externos.

Soma-se a isto o risco do "abismo" pós-PRR. Durante anos, o Plano de Recuperação e Resiliência funcionou como um suporte artificial ao investimento. O problema reside no facto de os fundos europeus serem um estímulo temporário e não um substituto para a capacidade endógena de gerar riqueza. Se o PRR não deixar como legado um aumento sustentável da produtividade, o país enfrentará um vazio de investimento assim que as verbas extraordinárias se esgotem.

No lado da despesa, a eficácia do gasto continua a ser o ponto cego do Estado. O exemplo mais gritante é o setor da Saúde: num intervalo de cinco anos, a despesa pública cresceu cerca de 40%, mas a realidade tangível para o cidadão é a de 1,5 milhões de pessoas sem médico de família e urgências colapsadas. Este desfasamento prova que o problema não é a dotação financeira, mas a gestão e a organização dos serviços. Injetar mais capital num sistema ineficiente não melhora o serviço; apenas aumenta o custo da ineficiência.

Em suma, o OE2027 pode ser um sucesso do ponto de vista da gestão governamental e da imagem perante os mercados, mas falha em definir a rota para a próxima década. Um orçamento robusto não se mede apenas pelo saldo final ou pela ausência de ruturas, mas pela sua capacidade de transformar a estrutura económica para que o bem-estar do trabalhador e da empresa não dependa de ciclos de fundos europeus ou de ajustes marginais na fiscalidade.