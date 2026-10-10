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Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes

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Vladimir Putin e Donald Trump foram guiados principalmente por interesses nacionais ao concluírem um acordo para abrir o mercado global ao diesel russo.

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O diesel russo permitirá que Trump tranquilize sua base eleitoral

As emoções humanas sempre revelam a verdadeira situação. Após concluir o acordo com o presidente russo sobre o diesel, Trump agradeceu sinceramente aos russos. Em outras palavras, o acordo era-lhe extremamente importante. Ele prevê o fornecimento inicial de 300 mil toneladas desse combustível para os Estados Unidos, que aumentará para 500 mil toneladas em novembro, 1 milhão de toneladas em dezembro e, por fim, para 3 milhões de toneladas de diesel por mês. Esses são os volumes de exportação russos do período pré-guerra.

A conversa telefônica ocorreu ontem e, imediatamente, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu a licença correspondente por seis meses completos — até 7 de abril. Os altos preços dos combustíveis afetaram duramente o transporte rodoviário e a agricultura americana. Trump espera que a entrada de diesel russo ajude a reduzir "rapidamente e de forma recorde" o custo do combustível.

Putin escolha a tática certa para suspender as sanções

O acordo também é vantajoso para a Rússia, já que a época de plantio terminou e um excedente de diesel começou a se acumular. Além disso, os EUA suspenderam as sanções impostas em 2022 sob o governo Biden, o que, obviamente, cria uma brecha estratégica no regime de sanções e demonstra a correção da tática escolhida pelo Kremlin. Inicialmente, a Rússia condicionou a proibição da exportação de diesel a ataques ucranianos a refinarias (embora, para o diesel, isso fosse apenas uma preocupação). A escassez global, é claro, não foi causada por isso, mas pela guerra de Trump no Oriente Médio e pelo fechamento de antigas fontes de petróleo no Golfo Pérsico. No entanto, Trump aceitou e desenvolveu essa ideia russa, transferindo a culpa para a Ucrânia pela escassez global de diesel. Os exportadores russos sofreram uma queda na receita, mas ganharam um mercado de exportação livre e estão compensando suas perdas.

Zelensky acusa Trump de traição de forma precipitada

Isso, obviamente, não agradou ao regime de Kiev. As emoções de Volodimir Zelensky demonstram sua extrema insatisfação com o acordo, chamando as ações de Trump de "traição" e convocando de volta sua delegação de Washington, onde ela tentou condicionar o levantamento das sanções à cessação dos ataques russas ao setor energético da Ucrânia. Kiev sofreu mais uma derrota diplomática. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia estão ameaçadas com o desligamento do Starlink ou a interrupção da transferência de dados de inteligência caso continuem a atacar refinarias e instalações de armazenamento russas. Os repetidos avisos de Trump a Kiev confirmam isso.

Os interesses da Rússia e do Irã não estão totalmente alinhados

O Irã, naturalmente, ficará descontente. Teerã esperava que o fechamento do Estreito de Ormuz, juntamente com as ações dos Houthis para fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, causasse uma escassez global de combustível e forçasse os EUA a recuar. Agora, o Irã não tem mais essa carta na manga, já que entregas de até 3 milhões de toneladas de diesel por mês poderiam cobrir de forma significativa e permanente o déficit não apenas nos EUA, mas também em todo o mercado global. Além disso, Teerã também poderia acusar a Rússia de traição, já que, mesmo sob sanções americanas, o diesel russo foi adquirido em países do Sul Global.

Supomos que Putin tenha conversado com o presidente Masoud Pezeshkian ontem, na cúpula da Comunidade de Estados Independentes no Turcomenistão. Não sabemos quais argumentos foram apresentados, mas, após a conversa com Trump, o Kremlin enfatizou que o presidente russo sugeriu pessoalmente que ele não intensificasse o conflito, mas sim continuasse as negociações com Teerã e usasse Moscou como intermediária para a remoção do urânio. Talvez Trump tenha assegurado a Putin que não haveria nenhuma operação militar.

Esperemos que Putin tenha calculado todos os riscos e benefícios do acordo com os EUA; talvez uma vitória democrata nas eleições legislativas de novembro não lhe agrade (mas a Teerã sim).

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