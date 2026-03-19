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Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Ameaçam Greve

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Alckmin Diz Não Haver JustificativaTransportistas protestam por elevação dos preços do combustível pela Petrobras, contrariando promessas do governo federal

Нефтяной работник
Photo: freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Caminhoneiros de diversas regiões brasileiras ameaçam greve geral nos próximos dias, devido ao aumento do preço do diesel que anula garantias anteriores do governo federal ao setor. Somado ao fato de que, segundo os transportistas, as medidas anunciadas para conter o impacto do combustível não surtiram efeito.

Na assembleia no Porto de Santos (SP) realizada na última segunda-feira (16), houve caminhoneiros que defenderam o início da greve para esta semana. Em geral, o setor afirma que ainda há espaço para negociação com o governo.

Diante dos impactos econômicos pela escalada das agressões militares dos EUA e de Israel no Oriente Médio, especialmente em relação aos combustíveis que já começam a afetar todo o mundo, a União zerou o PIS/Cofins sobre o diesel, criou uma subvenção para reduzir os preços nas bombas e anunciou mudanças na fiscalização dos valores.

Contudo, logo em seguida a Petrobras anunciou um reajuste no preço do combustível, o que acabou reduzindo os efeitos das medidas governamentais, segundo a categoria.

Alckmin:´Não Há Motivos´

Assegurando que o governo está “tomando medidas importantes” para que não falte abastecimento e a fim de reduzir o impacto dos preços, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira (17) que “não há motivos” para uma paralisação do setor.

“Foram feitas duas medidas. Retirou todo o imposto federal, que era o PIS e COFIS. Zerou e ainda está dando uma subvenção para evitar o efeito do preço. E você não tem o condão de parar a guerra. O que você pode fazer é minimizar o impacto. Então, as duas preocupações estão sendo atuadas”, disse o vice-presidente em entrevista a jornalistas em Brasília.

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