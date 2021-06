A Rússia impede que turistas não vacinados entrem em estâncias no Mar Negro

As autoridades russas tomaram a decisão de restringir o acesso às cidades turísticas no sul do país (a região de Krasnodar), incluindo as cidades turísticas mais populares do Mar Negro, Anapa e Sochi. Os turistas que não foram totalmente vacinados contra o COVID-19 não serão autorizados a entrar nas estâncias turísticas acima mencionadas na costa do Mar Negro.

O governador da região, Veniamin Kondratyev, disse que a partir de 1º de julho, os turistas só poderão fazer o check-in em seus hotéis se apresentarem um PCR negativo ou um certificado que comprove a vacinação completa.

Agravamento da situação

Segundo o governador, essas medidas foram tomadas devido ao agravamento da situação epidemiológica e ao aumento do número de casos positivos para COVID-19.

A partir de 1º de agosto, as autoridades regionais vão tornar mais rígidas as regras de visitação aos resorts - para comprovar sua segurança a terceiros, os turistas terão que apresentar certificado de vacinação. Os hotéis e sanatórios não poderão acomodar seus hóspedes sem certificados de vacinação.

Essa inovação não afetará quem possui atestado médico sobre contra-indicações.

As novas medidas tomadas pelas autoridades da região de Krasnodar não se aplicarão às crianças - elas não precisarão de certificados de vacinação para serem acomodadas em acampamentos.

De acordo com a sede operacional regional de combate à propagação da infecção por coronavírus, até quinta-feira, 24 de junho, foram detectados na região até 123 casos de infecção por COVID-19 em um dia. Ao mesmo tempo, durante todo o período da pandemia, o número total de casos registrados ultrapassou 50.000. Cerca de 45.000 pacientes se recuperaram e tiveram alta dos hospitais, mais de 3.000 morreram.

Russos começam a recusar excursões a resorts do Mar Negro

Os operadores turísticos russos relataram um cancelamento massivo de viagens à região de Krasnodar depois que as autoridades anunciaram a introdução de novas restrições na região, relata a RIA Novosti.

O vice-presidente da União Russa da Indústria de Viagens, Yuri Barzykin, disse que as medidas tomadas pelas autoridades regionais podem diminuir a demanda, mas não drasticamente.

Nas últimas 24 horas, até 20.182 novos casos de infecção por coronavírus foram relatados na Rússia. Um número tão alto de casos positivos foi registrado pela primeira vez desde janeiro.

Pravda.Ru