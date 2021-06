Zelensky impôs sanções contra Sberbank, VTB e mais 53 bancos russos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, assinou um decreto que impõe sanções contra 55 instituições financeiras. A maior parte da lista é ocupada por bancos russos, incluindo Sberbank, VTB, Rússia e outros.

Também estão na lista os bancos que operam principalmente na Crimeia - RNK, Genbank. Além disso, o "Banco Central Republicano do DPR" e o "Banco Estatal do LPR" caíram nas sanções.

Além dos bancos, a lista inclui os sistemas de pagamento "Unistream", "Kolibri" e "Qiwi".

Essas instituições financeiras estão proibidas de:

fornecer empréstimos, empréstimos, assistência financeira, garantias;

realizar empréstimos por meio da compra de valores mobiliários;

comprar títulos.

Os ativos dos bancos também serão bloqueados.

Uma lista completa das instituições financeiras contra as quais foram impostas sanções pode ser encontrada no site do Presidente da Ucrânia.

O decreto diz que o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia deve apelar aos Estados Unidos e à UE com uma proposta de impor sanções semelhantes contra os bancos russos.

Pravda.Ru