A humilhação nacional dos EUA pela Eurásia (2)

por Max Parry [*]



No século XIX a China era "o doente da Ásia",

no século XXI os EUA são "o doente do Ocidente"

A China tem sido a superpotência económica mundial em ascensão com a sua mistura única de empresas privadas e estatais, enquanto a economia dos EUA tem encolhido à medida que a liberalização do comércio e a globalização desindustrializaram o seu "Cinturão da Ferrugem". Simultaneamente, a despesa do orçamento militar tornou-se tão gigantesca que não pode ser auditada, ao mesmo tempo que as precipitadas guerras imperialistas no Médio Oriente após o 11 de setembro marcaram o início do fim da hegemonia americana.



Em 2016, Donald Trump subiu ao poder contra a elite económica e política por causa das suas "guerras sem fim" e acordos de livre comércio anti-trabalhadores, abandonando a proposta de Parceria Transpacífico (TPP) no seu primeiro dia no cargo e impondo tarifas protecionistas que deram início a uma guerra comercial EUA-China. Infelizmente, quaisquer esforços para fazer retornar aos EUA a capacidade produtiva deslocalizada para a China por multinacionais e reduzir a extensão do império americano, estavam destinados ao fracasso.



Trump também foi perseguido politicamente pelos democratas e pela comunidade dos serviços de segurança por ousar estabelecer um desanuviamento com Moscovo como candidato, tendo passado todo o seu mandato a tentar apaziguar o "estado profundo" de Washington com poucos resultados. Curiosamente, foi relatado que não terá sido ninguém mais, senão Henry Kissinger que encorajou Trump a aliviar as tensas relações com a Rússia como estratégia para conter a China, o inimigo tradicional, em relação à qual ele convenceu Richard Nixon a dar passos em direção à paz.



O Partido Republicano, representando os interesses do complexo militar-industrial, retribuiu a histeria anti-Rússia acusando Joe Biden de ser fraco com a China, embora a administração anterior de Obama-Biden tenha presidido a um aumento militar sem precedentes no Pacífico como parte do "pivô para a Ásia" dos EUA. As opiniões dos membros de ambos os partidos também parecem seguir as linhas partidárias, conforme indicado numa sondagem recente da Gallup , onde apenas 16% dos democratas têm uma visão positiva da Rússia e apenas 10% dos republicanos consideram a China favoravelmente.



A ascensão da Rússia e da China no cenário global representa uma ameaça tão grande para a presença do domínio global de Washington que o chefe do Comando Estratégico dos EUA, Almirante Charles Richard, alertou recentemente sobre a possibilidade muito real de uma guerra nuclear no futuro com os dois países. Sob a administração de Xi Jinping, a China reformulou a ordem geopolítica com seu ambicioso projeto de infraestruturas Belt and Road Initiative (BRI), também conhecido como Nova Rota da Seda. Ao mesmo tempo, a Rússia reintegrou várias das ex-repúblicas soviéticas na formação da União Económica da Eurásia (EAEU). É, pois, concebível que o regresso da Rússia à política mundial tenha o potencial de transformar a esfera de competição entre os EUA e a China num plano multipolar onde o equilíbrio de poder pode mudar em direção a um cenário geopolítico mais estável a longo prazo. No entanto, o desafio feito pela parceria Xi-Putin ao domínio do capital ocidental é a base para a agressividade dos EUA em relação à Eurásia, tal como a união das suas forças para restaurar as relações políticas sino-russas rompidas décadas atrás.



Quando a União Soviética se dissolveu, a tentativa de aliança EUA-China efetivamente terminou e a reaproximação sino-russa começou. Mas o que impediu a RPC de seguir o mesmo caminho que o Bloco de Leste? Por que Deng teve sucesso e Gorbachev falhou? Afinal, os protestos da Praça Tiananmen de 1989 foram simultâneos às numerosas "Revoluções Coloridas" por trás da Cortina de Ferro, embora a narrativa ocidental sobre o Incidente do Quatro de Junho omita que entre os manifestantes "pró-democracia" estavam muitos maoistas que consideraram as reformas de mercado de Deng uma traição ao socialismo chinês. Acontece que o próprio Xi Jinping identificou corretamente um dos principais motivos pelos quais a URSS se dissolveu num discurso de 2013:

"Por que a União Soviética se desintegrou? Por que razão o Partido Comunista Soviético caiu do poder? Uma razão importante foi que a luta no campo ideológico foi extremamente intensa, negando completamente a história da União Soviética, negando a história do Partido Comunista Soviético, negando Lenine, negando Estaline, criando niilismo histórico e pensamento confuso. Os órgãos do partido em todos os níveis haviam perdido as suas funções, os militares não estavam mais sob a liderança do partido. No final, o Partido Comunista Soviético, um grande partido, dispersou-se, a União Soviética, um grande país socialista, desintegrou-se. Esta é uma história de advertência!"

Xi está correto ao dizer que a China, ao contrário da União Soviética, nunca cometeu o erro crucial de fazer o jogo do Ocidente ao condenar sua própria história, como fez Khrushchev no seu "Discurso Secreto". Apesar do facto de o relatório do líder soviético conter falsidades demonstráveis, como a afirmação absurda de que Estaline, um dos mais eficientes assaltantes de bancos da Rússia como revolucionário, era um cobarde com medo da invasão nazista que se aproximava de Moscovo durante a Segunda Guerra Mundial. O seu discurso servil dividiu o movimento comunista internacional e lançou as bases internas para a queda final da URSS. Quanto às razões económicas para os diferentes resultado entre a URSS e a China, o falecido historiador marxista Domenico Losurdo explicou :

"Se analisarmos os primeiros 15 anos da Rússia Soviética, veremos três experiências sociais. A primeira experiência, foi baseada na distribuição igualitária da pobreza existente, sugere o "ascetismo universal" e o "igualitarismo rude" criticados no Manifesto Comunista. Agora podemos entender a decisão de passar para a Nova Política Económica de Lenine, que muitas vezes foi interpretada como um retorno ao capitalismo. A crescente ameaça de guerra empurrou Estaline para uma ampla coletivização económica. A terceira experiência produziu um estado de bem-estar social muito avançado, mas terminou em fracasso: os últimos anos da União Soviética, foram caracterizados por absenteísmo em massa e descomprometimento com o local de trabalho; a produtividade estagnou e tornou-se difícil encontrar qualquer aplicação do princípio que Marx afirmou dever presidir ao socialismo - a remuneração de acordo com a quantidade e a qualidade do trabalho produzido".

A história da China é diferente: Mao acreditava que, ao contrário do "capital político", o capital económico da burguesia não deveria estar sujeito à expropriação total, [NT] pelo menos enquanto pudesse servir ao desenvolvimento da economia nacional. Depois da tragédia do Grande Salto em Frente e da Revolução Cultural, foi preciso Deng Xiaoping enfatizar que o socialismo implica o desenvolvimento das forças produtivas. O socialismo de mercado chinês alcançou um êxito extraordinário".



Uma vez que a recuperação económica da China foi simultânea com a queda do capitalismo dos EUA, deixou os EUA apenas com uma opção: obrigar a RPC a tornar-se igual ao seu próprio sistema em ruínas. Infelizmente, na maioria dos casos, a pseudo-esquerda eurocêntrica repete a propaganda dos ideólogos ocidentais do pensamento estratégico, de que a China é "capitalismo de Estado" e até mesmo "imperialista". Isto significa também que os seus ganhos económicos sem paralelo deveriam, pois, ser resultado do capitalismo, não do planeamento estatal, o que é outra invenção.



Já houve caso mais claro de projeção neocolonial do que a infundada acusação de "diplomacia da armadilha da dívida" lançada contra o BRI da China pelo Ocidente? É verdade que a China busca lucrar no Sul Global, mas com base em termos de benefício mútuo para as nações em desenvolvimento anteriormente saqueadas por instituições financeiras ocidentais que, na verdade, impõem a escravidão pela dívida aos países de baixo rendimento.



Na realidade, Pequim é apenas culpada de oferecer uma alternativa vantajosa para todos os países explorados sob o jugo do imperialismo. Uma vez, os próprios EUA imaginaram um mundo pacífico de cooperação mútua e comércio sob a Política de Boa Vizinhança de Franklin Roosevelt, um legado esquecido que o BRI de Xi está a cumprir.



Nada disto quer dizer que a China não mereça qualquer crítica. Pelo contrário, os seus paradoxos são tão profundos quanto suas realizações e seria ingénuo pensar que o capital chinês, se deixado sem controlo, não tem o potencial de ser tão predatório quanto a variedade ocidental. A livre iniciativa é tão inerentemente instável que a sua natureza destrutiva será impossível de conter para sempre, mesmo por um partido como o PCC, e deve ser finalmente desagregada.



Sem a retenção de um grande setor estatal que mantenha a infraestrutura vital e os serviços públicos, as relações de mercado na China causariam estragos, como aconteceu na Rússia pós-soviética. Isto, sem mencionar que o maior progresso feito pela RPC foi nos anos anteriores às reformas pró-mercado e, em última análise, serviu como a base sobre a qual o "socialismo com características chinesas" pode prosperar.



A lição da queda da URSS é que mesmo uma sociedade capaz dos mais incríveis avanços humanos não é invencível para um ambiente de mercado. A União Soviética resistiu a uma invasão de mais de uma dúzia de nações aliadas durante a Guerra Civil Russa e ao ataque da máquina de guerra nazi na Segunda Guerra Mundial, mas sucumbiu à perestroika. Embora a Rússia possa estar sob o mercado livre, ambas as nações são uma ameaça ao capital ocidental porque representam um novo modelo de cooperação onde todos ganham nas relações internacionais e o fim da unipolaridade dos EUA.

[NT] Acerca da posição de Estaline, num texto de 1952, sobre a não nacionalização das cooperativas e pequenos e médios produtores individuais, uma "proposta totalmente incorreta e absolutamente inaceitável", posição alterada por Khrushchev, ver Problemas Económicos do Socialismo na URSS, o autor e a obra, 2ª Parte



[*] Jornalista independente e analista geopolítico. Os seus escritos são divulgados amplamente nos media alternativos. Pode ser contactado em maxrparry@live.com



