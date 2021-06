Em 23 de junho, os representantes permanentes dos Estados membros da UE concordaram com sanções econômicas setoriais contra a Bielo-Rússia. Restaram as formalidades técnicas para sua aprovação. E a UE não esconde o fato de que espera que essas sanções causem danos à Rússia.

A União Europeia prepara sanções setoriais

Dois dias antes, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, após uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Luxemburgo, anunciou que os ministros haviam chegado a um acordo de princípio sobre sanções econômicas contra a Bielo-Rússia. Espera-se que sejam finalmente aprovados na cúpula dos líderes dos Estados da UE em 24 de junho.

Que tipo de medidas restritivas serão introduzidas não foi oficialmente anunciado. Mas, de acordo com relatos da mídia, eles podem afetar o refino de petróleo, potássio, a indústria de madeira, o setor bancário, o comércio de armas e os produtos de tabaco.

Atualmente, um total de 166 pessoas e 15 organizações bielorrussas estão sujeitas a medidas restritivas da UE. É apenas sobre as sanções da UE, os Estados Unidos têm sua própria história ...

O quê se passa na mente dos eurocratas?

O que se passa na mente dos burocratas europeus e, depois, na língua do ministro lituano?

Ao mesmo tempo, a União Europeia não esconde que as sanções setoriais previstas podem afetar indiretamente a Rússia. Embora, no entanto, por que "indireto" - o mais certo é "direto". A Rússia afirmou repetidamente a vários níveis que não deixará a Bielorrússia sozinha com problemas devido às sanções.

