"Orientações para Fortalecer o Trabalho da

Frente Unida da Economia Privada na Nova Era"

15/9/2020, Xinhuanet, Rede de Comunicações do Estado do Povo Chinês

(trad. automática mandarin-port. de Xinhuanet, revista*)



O Gabinete do Comitê Central do Partido Comunista da China emitiu suas "Orientações para Fortalecer o Trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era".



O Gabinete do Comitê Central do Partido Comunista da China também distribuiu ordens de que todas as regiões e departamentos implementem conscientemente essas orientações, à luz das condições reais.



As principais "Orientações sobre o Fortalecimento do Trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era" são as seguintes.



Desde a reforma e abertura, a economia privada da China continuou a se desenvolver rapidamente, e o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era continuou a inovar. Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o Comitê Central do Partido, tendo à frente o camarada Xi Jinping, introduziu uma série de novos conceitos, novas ideias e novas estratégias, e tomou uma série de medidas importantes para orientar e promover o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era para levar a China a alcançar resultados notáveis.



Ao mesmo tempo, devemos também ver que o socialismo com características chinesas entrou em nova era, a escala da economia privada continuou a se expandir, os riscos e desafios aumentaram significativamente, os valores e as demandas de interesses dos agentes privados tornaram-se cada vez mais diversificados e a Frente Unida da Economia Privada na Nova Era tem de enfrentar novas situações e novas tarefas.



A fim de implementar completamente as principais decisões e ordens do Comitê Central do Partido, fortalecer ainda mais a liderança do Partido no trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era e integrar melhor a sabedoria e a força do pessoal ativo na economia privada, para atingir os objetivos e tarefas para chegar ao grande rejuvenescimento da nação chinesa, apresentam-se aqui as seguintes orientações.



1. IMPORTÂNCIA



(1) Fortalecer o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era é modo importante de fazer valer a liderança do Partido sobre a economia privada.



Como elemento interno do sistema econômico de nosso país, a economia privada sempre foi base econômica importante para sustentar e desenvolver o socialismo com características chinesas; entidades econômicas privadas, como nosso próprio povo, sempre foram força importante, que nosso Partido deve integrar e na qual deve confiar para uma governança de longo prazo.



Trata-se de compreender totalmente a importância da economia privada para o desenvolvimento econômico e social de nosso país, compreender totalmente no longo prazo a inevitabilidade da existência e do desenvolvimento da economia privada e promover o desenvolvimento inovador do trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era. Essa compreensão contribuiu para aumentar continuadamente a liderança do Partido sobre a economia privada. As figuras econômicas privadas estarão mais intimamente unidas em torno do Partido, reunindo força majestosa para construir juntos o sonho chinês.



(2) Fortalecer o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era é parte importante do desenvolvimento e melhoria do sistema socialista com características chinesas.



Para defender e melhorar o sistema socialista com características chinesas e promover a modernização do sistema de governança nacional e das capacidades de governança, devemos sempre aderir e melhorar o sistema econômico básico da China, consolidar e desenvolver inabalavelmente a economia pública e incentivar, apoiar e orientar inabalavelmente o desenvolvimento da economia privada.



Um bom trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era é propício para estimular o entusiasmo e a iniciativa da economia privada, para aprofundar a reforma e abertura, participando na governança nacional, desempenhando o papel decisivo do mercado na alocação de recursos, permitindo melhor desempenho ao governo e demonstrando plenamente à sociedade as vantagens do sistema comunista com características chinesas.



(3) Fortalecer a Frente Unida da Economia Privada na Nova Era é garantia importante para a promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada.



Para aprofundar as reformas estruturais do lado da oferta e alcançar desenvolvimento econômico de alta qualidade, há necessidade urgente de que as empresas privadas acelerem a própria transformação, com atualização e melhoria geral na qualidade dos empresários privados.



Fortalecer a Frente Unida da Economia Privada na Nova Era contribui para orientar os profissionais da economia privada e fortalecer confiança deles no desenvolvimento; para melhorar suas capacidades de inovação, para incentivar e apoiar empresas privadas a transformar seus métodos de desenvolvimento, a ajustar sua estrutura industrial, a transformar os motores de crescimento e a promover melhor desenvolvimento da economia privada.



2. REQUISITOS GERAIS



(4) Ideologia orientadora



Orientados pelo "Pensamento sobre Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era", de Xi Jinping, trata-se de implementar plenamente o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e das 2ª, 3ª e 4ª Sessões Plenárias do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China. Ali está o "layout estratégico abrangente para melhorar de forma ampla a capacidade do partido para liderar o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era, fortalecer efetivamente o seu trabalho e educar e orientar o pessoal do setor privado da economia para que aprimore as "quatro consciências"[1]; alcance "as duas salvaguardas"[2]; ouça e siga inabalavelmente o Partido; e dê contribuição mais significativa para que se alcancem os "dois objetivos do centenário"[3] e se realize o sonho chinês do grande rejuvenescimento da nação chinesa.



(3) Princípios básicos



Persistir com o Partido no trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era e sempre planejar e avançar o trabalho a partir de perspectiva política e geral; aderir às "duas salvaguardas"[4] para aumentar ainda mais a liderança do partido e a coesão do pessoal econômico privado; persistir na construção de uma relação política e comercial pró-Qing[5] e otimizar o ambiente de negócios; promover a formação de uma boa ecologia política; aderir aos princípios de confiança, unidade, serviço, orientação e educação, lidar corretamente com a relação de consistência e diversidade; incentivar o apoio por um lado, e a educação e orientação por outro; e continuamente aprimorar a liderança de pessoas da economia privada no Partido, com vistas a gerar o consenso político para persistir no caminho do socialismo com características chinesas.



(6) Fortalecer a construção ideológica e política do pessoal do mundo da economia privada



Manter bem alta a bandeira do patriotismo e do socialismo, aprofundar a orientação política e ideológica e continuar a construir as bases para o trabalho ideológico e político dos economistas da economia privada.



(7) Consolidar e expandir o consenso político



Educar e orientar figuras do mundo econômico privado, para armar-lhes a mente e orientar sua prática conforme os pensamentos socialistas de Xi Jinping com características chinesas para a nova era; manter alto grau de consistência com o Comitê Central do Partido nas posições políticas, na orientação política, nos princípios políticos e nas vias políticas - e ser sempre politicamente sensato. Fortalecer ainda mais o trabalho de incluir as empresas privadas na construção partidária, e desempenhar com sinceridade a função de fortaleza combativa das organizações partidárias, de vanguarda e de função de exemplo, que têm os membros do partido.



Divulgar vigorosamente a principal política do Comitê Central do Partido sobre o desenvolvimento da economia privada, promover ainda mais a inovação ideológica e teórica e responder prontamente às preocupações ideológicas da maioria dos economistas do mundo privado.



Os departamentos da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era nos comitês partidários em todos os níveis devem implementar o sistema de responsabilidade pelo trabalho ideológico no campo da economia privada, de modo a que se construa consciência de responsabilidade pela manutenção do solo.



(8) Aprofundar a educação de ideais e crenças



Continuar a ter atividades práticas de educação de ideais e crenças em profundidade; inovar formas educacionais e sistemas de discurso (expandir continuamente a cobertura e melhorar a eficácia).



Apoiando-se nas bases de demonstração do tema da educação - que sempre foram áreas de conhecimento revolucionário -, áreas atingidas pela pobreza e áreas de fronteira de reforma e abertura, fortalecer a educação sobre as condições do mundo, do país e do partido; e orientar o pessoal da economia privada a aprofundar continuamente sua identificação política, ideológica e emocional com o Partido Comunista da China e com o socialismo com características chinesas. Cabe aos membros do partido a função de exemplo para empresários privados e representantes da economia privada na educação de ideais e crenças. Mobilizar plenamente a iniciativa subjetiva da maioria dos indivíduos da economia privada e fortalecer a autoaprendizagem, a autoeducação e o autoaperfeiçoamento.



(9) Fortalecer a orientação ideológica



Orientar os agentes da economia privada a aprofundar a consciência de autodisciplina; a construir forte linha de defesa moral e ideológica; a regular estritamente as próprias palavras e ações; a cultivar estilo de vida saudável e a criar boa imagem pública. Que melhorem o sistema de amizade e troca de amizades sinceras. Que façam bons amigos e conhecidos num círculo amplo. Que construam uma equipe de base, de pessoas confiáveis que atuem na economia privada, que possam ajudar em momentos críticos. De acordo com o princípio de "Unidade-Crítica-Unidade"[6], expandir o escopo da unidade e refletir a tolerância.



(10) Defenda e se esforce para seguir os "quatro modelos"

Reforçar a orientação por valores, orientar as pessoas ativas na economia privada para que estabeleçam visão correta do país, do Estado de Direito, de carreira e de riqueza, de modo a serem modelo de patriotismo, dedicação, operação obediente à lei, inovação empresarial e retribuição à sociedade. Aprofundar a publicidade e a educação para o Sonho Chinês. Orientar as pessoas ativas na economia privada para que estabeleçam senso de lar e de país, para assumir a responsabilidade de servir ao país por meio da indústria e tornar o país mais forte, realista; e a serem humildes e discretos. Para prestarem atenção ao papel de advertência de casos típicos, para que deem publicidade às normas do Estado de Direito. Para que construam negócios legalmente compatíveis, façam por merecer credibilidade, cumpram o que prometerem, preservem a boa fé do povo e cuidem de aprimorar continuamente os padrões legais e morais dos agentes ativos no mundo econômico privado.



Promover vigorosamente o empreendedorismo e a habilidade artesanal excepcionais e estimular muito a vitalidade da inovação e o potencial criativo. Defender o conceito de que a justiça merece consideração, nunca deixar de considerar a fonte do próprio enriquecimento, cuidar de não esquecer do progresso, ao mesmo tempo em que enriquece, cumprir com seriedade as responsabilidades sociais, construir vigorosamente relações harmoniosas de trabalho, participar ativamente de empreendimentos gloriosos, reduzir a pobreza, manter-se caridoso e superar o hedonismo e o luxo. Ser rico e virtuoso, rico e amoroso, rico e responsável.



4. CONSTRUIR EQUIPE DA ECONOMIA PRIVADA, COM REPRESENTANTES DE ALTA QUALIDADE



Aderir ao princípio da gestão de talentos do partido, seguir a lei do mundo privado para o crescimento econômico; e ter como objetivo melhorar a qualidade, otimizar as estruturas e desempenhar papel humano respeitável, para construir uma equipe de representantes responsáveis e de alta qualidade, do mundo econômico privado.



(11) Esclareça o escopo do trabalho



O trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era deve ser orientado para todas as empresas privadas e pessoal econômico privado. Os objetos de trabalho incluem principalmente os principais investidores e controladores reais de empresas privadas, os principais operadores executivos de empresas privadas, os principais acionistas de instituições de investimento privado e empresas privadas e empresas privadas. Principal responsável pelas organizações sociais no domínio industrial e comercial, tendo o pessoal econômico como órgão principal, o principal responsável pelas organizações de serviço social relevantes, o principal parceiro das agências intermediárias privadas, os empresários de Hong Kong e Macau que investem no Continente e os empresários individuais representativos.



(12) Melhorar o mecanismo de seleção



Ampliar os horizontes de seleção, levar em consideração diferentes regiões e setores, grandes e médias empresas e pequenas e micro empresas. Estabelecer um banco de dados e um pool de talentos de representantes agentes da economia privada. Ampliar os canais para descobrir talentos, desempenhar plenamente as funções de autoridades de talentos, nos departamentos da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era. Construir sistema de trabalho de talentos que seja compatível com o crescimento saudável da economia privada. Otimizar a estrutura da equipe de representantes, com a devida atenção especial a indústrias emergentes estratégicas, indústrias de alta tecnologia, manufatura avançada, indústrias de serviços modernos, agricultura moderna e outros campos; e cultivar e desenvolver uma equipe de profissionais de economia privada que estejam seguindo séria e inabalavelmente o Partido e dediquem-se ao desenvolvimento.



(12) Fortalecer a educação e o treinamento



Planejar e construir uma equipe de representantes da economia privada, e um sistema de educação e treinamento padronizado e normalizado. Dar espaço para medidas de incentivo aos notáveis da economia privada que promovam os construtores do socialismo com características chinesas, e expandir sempre mais a influência social desses notáveis. Promover a excelência da cultura tradicional e de seu excelente espírito empreendedor como conteúdos principais; potenciar a educação e a formação dos empresários privados.



As escolas de administração locais em todos os níveis devem dar atenção ao fortalecimento da educação e da formação dos membros do Partido e do pessoal ativo na economia privada. Considerar os padrões políticos, no trabalho ativo e constante de recrutar membros do Partido entre agentes ativos na economia privada e recrutar prontamente representantes econômicos privados que manifestem talentos políticos, que sejam respeitados e reconhecidos pelas massas e que atendam aos requisitos para se filiarem ao Partido. Onde não haja organização partidária, o comitê partidário no condado ou em unidade superior ao condado, pode organizar o Departamento de Pessoal para cumprir a tarefa de contato e treinamento direto.



(13) Padronizar os arranjos políticos



Incorporar padrões fortes de seleção e emprego de ideologia e política; exigir forte representação na indústria, forte capacidade de participar na política e nos organismos de deliberação e boa reputação social; controlar estritamente a seleção de candidatos para ação política (conformidade com as leis e regulamentos; solicitar avaliação pelo partido e por outras empresas e por vários partidos, nos termos dos regulamentos). Melhorar o sistema de avaliação abrangente para representantes da economia privada, de modo a garantir a boa qualidade da seleção e do emprego.



Criar condições para um trabalho-piloto de empreendedores privados, que devem servir como presidente da Federação Provincial da Indústria e Comércio. Toda a atenção ao recomendar nomes de empreendedores privados de destaque como candidatos a membros dos congressos populares e comitês permanentes do Comitê Central do PCC, em todos os níveis; recomendados, e garantir a admissão.



Contratar empresários ativos na economia privada, para funções de inspetores especiais. Orientar os representantes da economia privada para que cuidem de fortalecer a consciência sobre o desempenho das funções e de estabelecer e aprimorar o sistema de avaliação de desempenho e mecanismos de saída.



(14) Fortalecer o treinamento da geração mais jovem



Formular e implementar um plano para promover o crescimento saudável dos jovens que vivam na economia privada e aprofundar a educação e a formação. Cumprir plenamente o papel da geração mais velha de empreendedores privados. Promover vigorosamente as virtudes tradicionais da nação chinesa (prestar atenção à construção da família, educação familiar e estilo familiar; orientar a geração mais jovem para que assuma a herança e leve avante a gloriosa tradição de ouvir e seguir adiante; e fazer a adaptação e transferência de novas e antigas carreiras.



5. APOIAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ALTA QUALIDADE DA ECONOMIA PRIVADA



Persistir no apoio, no serviço em geral e na promoção do desenvolvimento de alta qualidade da economia privada é parte integrante do trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era, e critério importante para medir a eficácia do trabalho.



(15) Promover a prática de novos conceitos de desenvolvimento



Reforçar a educação sobre a situação e as políticas, selecionar e estabelecer vigorosamente modelos avançados. Orientar o pessoal ativo na economia privada, para planejar a promoção da reforma e desenvolvimento empresarial de acordo com o novo conceito de desenvolvimento.



Fazer uso integral de várias plataformas de integração de indústria-universidade-pesquisa-uso estabelecidas pelo governo, e dar todo o estímulo à atuação das empresas privadas em inovação tecnológica e nos efeitos dos avanços das transformações e conquistas.



Promover e fazer pesquisas e estudos aprofundados que habilitem para refletir sobre e, e para promover rapidamente a superação dos obstáculos institucionais enfrentados pelas empresas privadas em sua transformação e atualização, conforme os objetivos aqui afirmados.



Orientar o pessoal da economia privada para que insistam nos avanços, ao mesmo tempo em que preservam a estabilidade, defendem a indústria, fortalecem o negócio principal, fortalecem o pensamento de linha de base, aprofundam a consciência de risco e previnem e superam efetivamente os riscos operacionais, especialmente os riscos financeiros.



(16) Incentivar a participação nas principais estratégias nacionais



Contando com a Frente Unida da Economia Privada na Nova Era para organizar e mobilizar profissionais da economia privada para que se orientam e se dediquem às principais estratégias nacionais - como estratégias de desenvolvimento voltadas para a inovação, para alcançar o desenvolvimento empresarial ao mesmo tempo em que atendem à situação geral da construção econômica nacional e para aprimorar o domínio ideológico e o padrão de carreira.



Fortalecer os intercâmbios e a cooperação com os principais países e regiões no campo das organizações empresariais e sociais e suas instituições na China, e desempenhar plenamente o papel da Federação da Indústria e Comércio nos mecanismos de cooperação internacional relevantes.



Orientar as empresas privadas a participarem ativamente na construção da "Iniciativa Cinturão e Estrada". Salvaguardar conscientemente os interesses nacionais e empenhar-se em estabelecer uma boa imagem das empresas privadas chinesas.



(17) Apoiar de forma abrangente o compromisso de aprofundar as reformas



Orientar o pessoal da economia privada a tratar corretamente o ajuste de benefícios ocasionado pela reforma, compreender a reforma, apoiar a reforma, participar da reforma e fornecer palavras sábias e estratégias pragmáticas para um aprofundamento abrangente da reforma.



Incentivar as empresas privadas a participarem na reforma da propriedade mista.



Orientar empresas privadas para que aprimorem as respectivas estruturas de governança corporativa e explorar o estabelecimento de um sistema corporativo moderno com características chinesas.



Promover empresas privadas para fortalecer ativamente o intercâmbio e a cooperação com empresas de classe mundial e empresas estatais de destaque, e melhorar continuamente suas capacidades operacionais e níveis de gestão.



(18) Otimizar continuamente o ambiente de negócios



Tendo como chave a promoção da concorrência leal no mercado e a proteção igualitária dos direitos de propriedade, promoveremos a construção de um ambiente de negócios orientado para o mercado, legalizado e internacionalizado.



Educar e orientar os agentes da economia privada para estabelecer consciência de respeito à lei, de adesão a operações que cumprem a lei, e para que mantenham conscientemente regras de mercado justas, abertas e transparentes.



Fortalecer a construção de estatísticas prestáveis, para monitoramento e análise da economia privada; e promover vigorosamente a inovação na gestão de serviços.



Cumprir em sua plenitude o papel que compete à Federação da Indústria e Comércio e à Câmara de Comércio, participar ativamente na avaliação do ambiente de negócios e cooperar ativamente com os departamentos relevantes para identificar e corrigir casos ilícitos de violação dos direitos de propriedade de empresas privadas de acordo com a lei.



6. ESTABELECER UM SISTEMA SÓLIDO DE COMUNICAÇÃO E CONSULTAS GOVERNO-EMPRESA



Promover o estabelecimento de relações políticas e comerciais pró-Qing é tarefa importante e parte do trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era.



Contar com a Frente Unida da Economia Privada na Nova Era para realizar a comunicação e consulta entre o governo e as empresas é a chave para construir um relacionamento político e comercial pró-Qing[7].



(19) Padronizar o conteúdo da comunicação e negociação



Incluindo análise e avaliação da situação econômica e do desenvolvimento da economia privada, desenvolvimento econômico e social e planejamento de desenvolvimento industrial, implantação do trabalho econômico anual, medidas de reforma importantes e políticas empresariais, formulação e revisão de importantes leis e regulamentos para empresas, otimização do ambiente de negócios e construção de Relações pró-Qing para governo e negócios - com atenção a problemas comuns enfrentados por empresas privadas no desenvolvimento, para prevenção de riscos e gestão de crises de empresas privadas importantes, etc.



(20) Formas inovadoras de comunicação e negociação



Comitês partidários, de governo e de departamentos relevantes em todos os níveis ouvem as opiniões e sugestões de representantes de empresas privadas e associações industriais e câmaras de comércio sobre questões apresentadas para consulta e parecer.



Os principais camaradas responsáveis em comitês partidários e governos em todos os níveis devem comunicar-se com as empresas privadas e representantes de associações industriais e câmaras de comércio, para oferecer e receber informação sobre situação relevante, focar nos problemas de desenvolvimento, discutir soluções e estabelecer um sólido mecanismo de supervisão e feedback de comunicação. Estabelecer sistema especial de pesquisa para representantes de agentes econômicos privados e conduzir pesquisas anuais. Os líderes do partido, do governo e dos departamentos relevantes devem ouvir atentamente as opiniões e sugestões que resultem das pesquisas.



A economia privada ocupa área relativamente grande. O comitê do Partido e o governo fazem reuniões de trabalho e de conferência relacionadas ao desenvolvimento da economia privada.



O Congresso Nacional do Povo formula e revisa os regulamentos locais relevantes e pode convidar representantes de empresas privadas e associações industriais e câmaras de comércio, para participarem.



Os departamentos relevantes devem, de modo geral, ao formular os padrões e regulamentações do setor, recolher opiniões das Associações de cada setor e das Câmaras de Comércio.



(21) Fortalecer os serviços de ligação entre Câmaras de Comércio e empresas privadas



Estabelecer um sistema para que os líderes do Partido e do governo da China entrem em contato nas Câmaras de Comércio ligadas à indústria, Câmaras de Comércio profissionais e nas Câmaras de Comércio municipais e de bairro, com canais regulares para que as Câmaras de Comércio relatem a situação e ofereçam sugestões ao comitê do Partido e ao governo.



Regular o contato entre os quadros dirigentes do Partido e do governo e figuras econômicas privadas; formular listas de pontos positivos e negativos, encorajar os quadros do Partido a tomar a iniciativa. Supervisionar os quadros, de modo a que a linha de fundo da comunicação seja preservada. Prevenir qualquer risco de corrupção, sempre com ações proativas, precisos e limpos.



O Departamento da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era e a Federação da Indústria e Comércio devem tomar a iniciativa para que a Frente Unida aprofunde-se nas empresas privadas, relatar prontamente e ajudar a resolver dificuldades e problemas.



(22) Melhorar o mecanismo de recursos e proteção de direitos de empresas privadas



Orientar os indivíduos ativos na economia privada a refletir racionalmente suas demandas e proteger seus direitos e interesses de acordo com a lei. Manter a ordem normal de funcionamento das empresas de acordo com a lei, respeitar e proteger os direitos legais pessoais e de propriedade dos empresários. Melhorar mecanismos diversificados de resolução de disputas, como mediação, arbitragem e litigação, e resolver disputas civis e comerciais de empresas privadas de maneira oportuna e eficaz.



7. DESEMPENHAR EFETIVAMENTE O PAPEL DE FEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE CÂMARA DE COMÉRCIO



A Federação da Indústria e do Comércio e suas Câmaras de Comércio afiliadas são importante suporte organizacional para o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era.



É necessário aprofundar a reforma e construção da Federação da Indústria e do Comércio com características chinesas; cultivar e desenvolver a Câmara de Comércio com características chinesas; e promover cobertura efetiva para a Câmara de Comércio, da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era.



(23) Promover a reforma e o desenvolvimento da Federação da Indústria e Comércio



Concentrando-se no tema de trabalho de promoção dos "sistemas duplos" de saúde, aderir ao estabelecimento de associações políticas, unidade e estabelecimento de associações, desenvolvimento de serviços de associações e reforma e fortalecimento de associações. Além de explorar ativamente sistemas organizacionais, mecanismos operacionais e atividades que demonstrem a unidade orgânica da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era, e vantagens econômicas e não governamentais.



Aumentar continuamente a coesão, execução e influência da Federação da Indústria e Comércio. Desempenhar plenamente o papel de liderança da Federação da Indústria e Comércio na construção ideológica e política de agentes da economia privada, o papel do canal principal na participação política ordenada de agentes da economia privada, o papel de serviço na reforma e desenvolvimento de empresas privadas e a proteção e melhoria da subsistência das pessoas e governança social inovadora. O efeito sinérgico do governo, a supervisão democrática da proteção igualitária dos direitos de propriedade de acordo com a lei e os esforços para transformar a Federação da Indústria e do Comércio em uma "casa de agentes da economia privada". Explorar ativamente maneiras eficazes de utilizar melhor as funções da Federação da Indústria e Comércio como uma câmara de comércio privada (Câmara Geral de Comércio). Inovar as operadoras de plataforma de serviços, treinamento e proteção de direitos, acelerar a construção da "Federação Online da Indústria e Comércio" e aprimorar ainda mais a eficiência geral do trabalho.



(24) Promover a cobertura efetiva do trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era para a câmara de comércio.



Fortalecer o trabalho de construção partidária das câmaras de comércio afiliadas à Federação da Indústria e Comércio; explorar e melhorar o mecanismo eficaz de liderança da organização partidária e gestão do trabalho de construção partidária das câmaras de comércio afiliadas. Explorar o estabelecimento de um sistema de ligação de trabalho de frente unida na organização partidária da Câmara de Comércio sob a Federação da Indústria e Comércio. Cultivar e desenvolver ativamente as câmaras de comércio afiliadas à Federação da Indústria e Comércio, de modo que as câmaras de comércio abranjam todas as indústrias e campos do desenvolvimento econômico privado. Incentivar e orientar as empresas privadas para aderir à Câmara de Comércio.



O desenvolvimento dos membros da Câmara de Comércio não deve estabelecer limites, como escala de ativos. Para associações industriais e câmaras de comércio dominadas por empresas privadas e agentes privados individuais, a deve fortalecer contatos, orientação e serviços. Transferir ou confiar à Câmara de Comércio as funções de serviço público prestadas pela Federação da Indústria e Comércio. Por meio de compras governamentais de serviços, etc., apoiar e ajudar as Câmaras de Comércio a melhor realizar os serviços públicos e participar dos serviços sociais.



Incentivar locais qualificados a emitir regulamentações locais ou regulamentações governamentais para padronizar e promover o desenvolvimento de associações da indústria e Câmaras de Comércio. Acelerar o registro das Câmaras de Comércio filiadas à Federação da Indústria e Comércio.



(25) Orientar o desenvolvimento padronizado e ordenado de organizações afins, de empreendedores privados



Fazer trabalho cuidadoso na organização dos empresários privados, de acordo com a política de trabalho de conhecer a situação, contatando-os ativamente, supervisionando a organização de acordo com a lei e orientando ativamente. Organizações relacionadas a empresários que não sejam registradas como associações não devem envolver-se em atividades de associação. As organizações relacionadas a empresários que foram registradas pelo departamento de supervisão de mercado, mas principalmente realizam atividades de associação, devem ser limpas e retificadas, e aquelas que atendem aos requisitos devem ser registradas e gerenciadas de acordo com a lei.



Fortalecer a orientação e gestão de fóruns, seminários, salas de aula, salões e outras atividades realizadas por organizações ligadas ao empreendedorismo.



8. FORTALECER A LIDERANÇA DO PARTIDO, SOBRE O TRABALHO ECONÔMICO PRIVADO FEITO MEDIANTE A FRENTE UNIDA DA ECONOMIA PRIVADA NA NOVA ERA



O trabalho Frente Unida da Economia Privada na Nova Era é trabalho importante de todo o Partido. É necessário colocar o fortalecimento do trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era em uma agenda importante e, sob a liderança unificada do comitê do Partido, formar um padrão de trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era com divisão de trabalho clara e coordenação eficiente em todos os aspectos.



(26) Melhorar sistema e mecanismo de liderança



Os comitês do partido em todos os níveis devem contar com o grupo de liderança do trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era para estabelecer e melhorar o mecanismo de coordenação para o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era, e estudar regularmente a implantação e coordenar a promoção do trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era. É necessário desempenhar plenamente o papel de liderança e coordenação do departamento da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era do comitê do Partido, e desempenhar plenamente o papel de ponte, vínculo e assistente da Federação da Indústria e do Comércio.



(27) Reforçar as garantias organizacionais



Enriquecer a força de trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era e selecionar e fortalecer os departamentos de negócios relevantes do Departamento de Trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era e os quadros da Federação da Indústria e Comércio, de acordo com os requisitos para serem proficientes no trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era e familiarizados com o trabalho na economia.



Os departamentos de Frente Unida da Economia Privada na Nova Era dos comitês partidários de cidades e condados com tarefas pesadas devem coordenar os recursos existentes, enriquecer sua força de trabalho e garantir o desenvolvimento do trabalho.



(28) Fortalecer a capacitação



Fortalecer a educação e o treinamento, prestar atenção à prática e ao exercício, melhorar de forma abrangente a qualidade geral dos quadros da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era e aumentar ainda mais a capacitação para compreender os problemas da situação geral, responder aos riscos e desafios, comunicar e coordenar, desenvolver e inovar, fornecendo uma força poderosa para o trabalho da Frente Unida da Economia Privada na Nova Era. Apoio e suporte.

*******

* TODAS AS CORREÇÕES SÃO BEM-VINDAS. Essa tradução é precária e não aspira a ser lida como documento, sobretudo no caso de documento tão importante como esse. As traduções do idioma chinês são difíceis para nós, porque dependemos de tradução intermediária para um dos idiomas com os quais trabalhamos. Sendo as traduções automáticas para o português do Brasil quase sempre horríveis, trabalhamos com traduções para inglês, francês, espanhol, italiano, sempre de melhor qualidade; e, tudo considerado, vamos traduzindo 'por aproximação'.



Entendemos que essas traduções 'por aproximação' cumprem a importante função de, pelo menos, sinalizar que EXISTE esse documento e esse assunto, os quais, sem qualquer tradução, ficariam como inexistentes para muitos. Desse ponto em diante, exige-se trabalho de especialistas. Pelo menos, fizemos uma parte da nossa parte. A miséria ensina soluções desesperadas. Que sejam. [NTs]

[1] "Quatro consciências": para reforçar a integridade política; para desenvolver melhor compreensão do quadro geral; para seguir o núcleo da liderança do Comitê Central; e para agir de modo consistente com a política do Comitê Central do PCC. Mais, aqui (ing.), 13/11/2018 [NTS.].

[2] "Quatro confianças": confiança no caminho, na teoria, no sistema e na cultura do socialismo com características chinesas, como o Comitê Central do Partido Comunista da China formulou no início do ano. Mais, aqui (ing.), 13/11/2018 [NTs].

[3] 1º objetivo do Centenário: Em 2021, para celebrar o centenário do PCC, o objetivo é "ter construído uma sociedade moderadamente próspera em todos os campos". Significa garantir que o desenvolvimento chinês melhora a vida de todo o povo chinês, especialmente dos mais pobres.



2º objetivo do Centenário: Em 2049, centenário da República Popular da China, o objetivo é "construir um país socialista moderno próspero, forte, democrático, culturalmente avançado e harmonioso" (17/10/2017, Xinhuanet).

[4] "Duas salvaguardas": salvaguardar a posição central do secretário-geral Xi Jinping, em todos os casos (porque ele será sempre o alvo mais exposto); salvaguardar a autoridade e a liderança unificada do Comitê Central do Partido, em todos os casos (porque ele será sempre o alvo mais exposto), não qualquer outra organização". Mais aqui (ing.), 13/8/2020 [NTs].

[5] O mais próximo que conseguimos chegar, quanto ao significado dessa expressão, é o que se lê sobre o sentimento "anti-Qing" (aqui). Como aparece acima, parece significar "relação política e comercial 'pró-China'. Correções são bem-vindas [NTs]

[6] É lição leninista, que a China recebe por Mao Tse Tung: "Só mediante a unidade do PC, é possível alcançar a unidade da classe e de toda a nação; e só mediante a unidade de classe e da nação, é possível derrotar o inimigo e completar a revolução nacional e democrática". Unidade não significa ausência de crítica e de autocrítica. Mas "Esse é o método democrático para superar contradições entre as pessoas, consagrado em 1942, na fórmula "unidade, crítica, unidade". Significa começar pelo desejo de unidade, resolver as contradições mediante a crítica ou a luta, e alcançar nova unidade, sobre nova base. Em nossa experiência, esse é o método correto para superar contradições entre o" (Mao: Role of the Communist Party, 1966, aqui traduzido) [NTs].

[7] Ver nota 5: O mais próximo que conseguimos chegar, quanto ao significado dessa expressão, é o que se lê sobre o sentimento "anti-Qing" (aqui). Como aparece acima, parece significar "relação política e comercial 'pró-China'. Correções são bem-vindas [NTs]

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/The_First_National_Congress_of_CPC.jpg