Bolívia destaca cooperação econômica e de saúde com a Rússia

La Paz, 20 jan (Prensa Latina) O presidente boliviano, Luis Arce, destacou hoje a situação das relações com a Rússia durante uma conversa telefônica com seu homólogo, Vladimir Putin, sobre projetos econômicos conjuntos e confronto com a pandemia de Covid-19 .

'Continuaremos a estreitar as relações com o país irmão #Rússia, priorizando o combate ao #COVID19; mas também trabalhando em projetos econômicos e sociais conjuntos que beneficiem nossos povos. #VamosASalirAdelante', escreveu Arce em seu Twitter ao compartilhar uma publicação Putin sobre o assunto.



Os dois líderes avaliaram a ampliação da cooperação para outros setores e atenção àquela relacionada ao combate ao coronavírus SARS-CoV-2, causador da pandemia, e ao uso da vacina Sputnik V, esta última refletida em acordo assinado pelo Governo Boliviano em dezembro passado para adquirir 5,2 milhões de doses do medicamento.



O encarregado de negócios da embaixada russa no país sul-americano, Iakov Fedorov, declarou na véspera ao canal estatal Bolívia TV que concordava em reativar o projeto do Centro de Pesquisa e Tecnologia Nuclear para a fabricação de isótopos para o tratamento do câncer e irradiação de alimentos para exportar.



Fedorov ratificou a disposição de Moscou de apoiar qualquer pedido da Bolívia para aumentar as doses de vacinas contra Covid-19.



Para imunizar toda a população, haverá também o mecanismo Oxford-AstraZeneca e o Covax, para um total de aproximadamente 11 milhões de doses.



