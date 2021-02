Cidades Históricas de Minas Gerais: Parcerias e Apoios

Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, Wirley Reis, se reúne com o secretário de Estado de Cultura e Turismo Leônidas Oliveira

Encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 19, em Belo Horizonte, na Sede da Empresa Minera de Comunicação

O Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e prefeito de Itapecerica, cidade do centro-oeste mineiro, Wirley Reis, se reuniu na manhã desta sexta-feira com o secretário de Estado de Cultura e Turismo Leônidas Oliveira, em Belo Horizonte. O Secretário de Estado estava acompanhado de sua chefe de gabinete, Maristel Rangel; do presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Sérgio Rodrigo Reis; do Assessor de Parcerias da Secretaria, Gustavo Mendicino; além da secretária-Geral da Associação das Cidades História, Ana Alcântara; e do advogado da Associação, Rogério Moreira.

A reunião serviu para oficializar as parcerias e apoios entre a Associação e a Secretaria de Estado, além da criação de programas especiais da Rede Minas de Televisão destinados a divulgar os destinos turísticos das cidades históricas pertencentes à Associação, além da sua cultura local, culinária, história e personagens.

Durante o encontro foi apresentado ainda novos programas que serão implantados pelo governo de Minas Gerais na área de cultura e turismo, e que terão o apoio da Associação, juntamente com suas cidades.

Uma próxima reunião foi marcada para o dia 11 de março, em Belo Horizonte, entre o secretário de Estado de Cultura e Turismo e os prefeitos pertencentes à Associação, quando serão assinados termos de parcerias entre as entidades, além de novos projetos que serão implantados ao longo do ano pelo governo do Estado para divulgação e promoção das cidades históricas de Minas Gerais.

Foto: Presidente da ACHMG Wirley Reis e o da EMC Sérgio Rodrigo Reis