Terroristas preparam provocação de ataque químico na Síria

Damasco, 14 out (Prensa Latina) Os chamados Capacetes Brancos e a Junta pela Libertação do Levante, ex-Frente Al Nusra, preparam a provocação de um suposto ataque químico na província síria de Idlib, denunciam fontes russas.

'Há informações de que terroristas estão planejando um ataque com produtos químicos tóxicos no interior do sul de Idlib, onde os terroristas transportaram barris de cloro para o município de Khan Shaikhoun', disse o Centro de Coordenação Sírio-Russo em Hemymin, província de Latakia. .



A mídia síria faz eco dessas ações na quarta-feira e acrescenta que três veículos transportaram terroristas dos 'Capacetes Brancos' para a citada cidade onde os barris de cloro foram entregues, para simular o processo de socorro às vítimas e acusação ao exército Governo sírio usará armas químicas contra civis.



Nos dados, as fontes mencionadas denunciam que mais de uma vez existem laboratórios de produção de materiais tóxicos nas mãos de organizações terroristas em Idlib, dirigidos por especialistas e especialistas formados na Europa.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=35129&SEO=terroristas-preparam-provocacao-de-ataque-quimico-na-siria