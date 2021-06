As autoridades estão considerando pagar 10-50 mil mensais

As regiões russas devem usar o padrão social mínimo necessário para um padrão de vida decente para os cidadãos.

A questão é que, se o salário de um russo não atingir a soma do padrão regional, as autoridades precisam compensar a diferença do orçamento.

Anatoly Aksakov, chefe do Comitê Estadual da Duma no Mercado Financeiro, levantou a questão dos padrões de consumo.

A renda básica

Segundo ele, a renda básica terá que estar atrelada a eles e esta última deverá ser provida "com o auxílio da política econômica, inclusive de medidas orçamentárias ... Se [o cidadão] não tem renda suficiente no trabalho, então, um pagamento adicional deve ser pago para permitir que ela atinja o padrão."

A ideia é que o padrão social mínimo deve ser calculado para cada região separadamente, porque em Moscou é um, e no Ust-Podshchukinsk - outro.

Aksakov observou que os russos têm rendimentos diferentes, cada um não terá uma quantidade diferente para o padrão mínimo.

Assim, tudo deve estar vinculado ao padrão e à renda que a pessoa recebe. É para eles que você deve calcular a diferença para o pagamento adicional.

O parlamentar destacou que se você estudar e resumir todas as normas de consumo alimentar, serviços relacionados à recreação, transporte, serviços médicos, educação, obterá uma quantia muito confortável.

