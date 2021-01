Microcréditos são prometidos a mais de dois mil produtores angolanos

Luanda, 13 jan (Prensa Latina) Cálculos do Ministério da Economia e Planificação (MEP) da Angola afirmam hoje que mais de dois mil pequenos e médios produtores nacionais terão acesso a microcréditos durante o primeiro semestre de 2021.

O secretário de Estado da Economia, Mário Caetano João, garantiu que a meta é apoiar 2.300 empresários no primeiro semestre, para os quais existe garantia de financiamento.



Segundo o responsável, o apoio às micro, pequenas e médias empresas incluirá ofertas de formação e qualificação profissional, bem como o registo de produtores de bens e serviços no âmbito da reconversão do setor informal.



Os operadores econômicos fora do circuito legal geram entre 40 e 60 por cento do Produto Interno Bruto em Angola, com maior presença na agricultura, comércio, pesca, prestação de serviços e atividade industrial, mostram dados do MPE. Na opinião do Secretário de Estado, as iniciativas em curso vão permitir avançar na organização dos mercados informais, no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (Prodesi).



Caetano João anunciou ainda o propósito de constituir um fórum público-privado, com o objectivo de 'identificar e ultrapassar os mais diversos desafios que bloqueiam a economia nacional'.



O Presidente da República, João Lourenço, prometeu que em 2021 o Executivo continuará a priorizar a criação de condições para favorecer o crescimento da atividade produtiva, apoiando o setor privado.



'Haverá mais esforços para melhorar o ambiente de negócios, simplificar e desburocratizar o dia-a-dia das empresas, ampliar e facilitar o acesso ao crédito, principalmente para cooperativas e micro e pequenas empresas', afirmou o presidente em ato público no final de dezembro passado .



O Prodesi, disse, apoiará a formação e qualificação de trabalhadores e empresários, o estabelecimento de alianças entre empresários nacionais e investidores estrangeiros, bem como propostas de expansão das exportações.



mem / mjm / hb

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37613&SEO=microcreditos-sao-prometidos-a-mais-de-dois-mil-produtores-angolanos