Chris Hedges: Não se deixe enganar por Joe Biden

O que é excepcional na América é sua cultura de sadismo.



Por Chris Hedges

04 maio de 2021 " Informação Clearing House " - - " ScheerPost " - Não se deixe ser enganado por Joe Biden. Ele sabe que suas contas de infraestrutura e educação têm tantas chances de se tornarem lei quanto o salário mínimo de US$ 15 ou os cheques de estímulo de US$ 2.000 que ele nos prometeu como candidato.

Ele sabe que seu Plano de Empregos nos Estados Unidos nunca criará "milhões de empregos bem remunerados, empregos com os quais os americanos podem criar suas famílias". Assim como o NAFTA, que ele apoiou, criaria como também foi prometido, milhões de empregos bem remunerados.

Seu mantra de "compre tudo que é americano" é inútil. Ele sabe que a grande maioria de nossos produtos eletrônicos, roupas, móveis e suprimentos industriais é feita na China por trabalhadores, que ganham em média um ou dois dólares por hora e não têm sindicatos e direitos trabalhistas básicos.

Ele sabe que seu apelo para reduzir os custos das franquias e dos medicamentos prescritos no Affordable Care Act nunca será permitido pelas corporações que lucram com os cuidados de saúde. Ele sabe que os doadores corporativos que financiam o Partido Democrata garantirão que seus lobistas continuarão a escrever as leis que garantem que eles paguem pouco ou nenhum imposto. Ele sabe que os subsídios corporativos e incentivos fiscais que propõe como solução para a crise climática não farão nada para deter o faturamento hidráulico e do gás, fechar usinas a carvão ou interromper a construção de novos gasodutos para usinas movidas a gás.

Suas promessas de reforma não têm mais peso do que as propagadas por Bill Clinton e Barack Obama, a quem Biden serviu servilmente e que também prometeram igualdade social ao trair homens e mulheres trabalhadores.

Biden é o epítome da criatura vazia e amoral produzida por nosso sistema de suborno legalizado. Sua longa carreira política no Congresso foi definida pela representação dos interesses das grandes empresas, especialmente as empresas de cartão de crédito sediadas em Delaware. Ele foi apelidado de Senador Cartão de Crédito. Ele sempre disse ao público o que ele quer ouvir e depois os vende. Ele foi um promotor e arquiteto proeminente de uma geração de leis federais "duras com o crime" que ajudaram a militarizar a polícia do país e mais do que dobrou a população do maior sistema prisional do mundo com diretrizes severas de condenação obrigatória e leis que colocam pessoas na prisão perpétua por crimes de drogas não violentos, mesmo quando seu filho lutava contra o vício. Ele foi o principal autor do Patriot Act, que começou a despojar nossas liberdades civis mais básicas. E nunca houve um sistema de armas, ou uma guerra, que ele não apoiasse.

Nada de substancial mudará sob Biden, apesar da hiperventilação sobre ele ser o próximo FDRoosevelt.

O pedido de Biden de US$ 715 bilhões para o Departamento de Defesa no ano fiscal de 2022, um aumento de US$ 11,3 bilhões (1,6 por cento) em relação a 2021, apoiará as desastrosas provocações militares com a China e a Rússia que ele abraça, as guerras intermináveis ​​no Oriente Médio e a inchada indústria de defesa .

Maquinaria do capitalismo predatório

A vigilância do governo no atacado não será controlada. Julian Assange continuará sendo um alvo. As indústrias que foram enviadas para o exterior e os empregos sindicalizados bem remunerados não voltarão. A máquina de moer do capitalismo predatório e o sadismo que o define envenenarão a sociedade com a mesma crueldade com que o fez quando Donald Trump dirigia sua presidência no Twitter.

Sadismo, agora define quase todas as experiências culturais, sociais e políticas nos Estados Unidos. Isso se expressa na ganância de uma elite oligárquica que viu sua riqueza aumentar durante a pandemia em US$ 1,1 trilhão, enquanto o país sofreu o maior aumento em sua taxa de pobreza em mais de 50 anos.

Isso se expressa em execuções extrajudiciais cometidas pela polícia em cidades como Minneapolis. É expressa em nossa cumplicidade na matança em massa de palestinos desarmados por Israel, na crise humanitária gerada pela guerra no Iêmen e em nossos reinados de terror no Afeganistão, Iraque e Síria. Isso se expressa na tortura em nossas prisões e locais negros. Expressa-se na separação das crianças de seus pais sem documentos, onde são mantidas como cães em um canil.

O historiador Johan Huizinga, escrevendo sobre o crepúsculo da Idade Média, argumentou que, à medida que as coisas se desintegram, o sadismo é adotado como uma forma de enfrentar a hostilidade de um universo indiferente. Não mais presa a um propósito comum, uma sociedade rompida recua para o culto de si mesmo. Ele celebra, como fazem as corporações em Wall Street ou a cultura de massa por meio de reality shows na televisão, os traços clássicos dos psicopatas: charme superficial, grandiosidade e auto-importância; necessidade de estimulação constante; uma tendência para mentir, engano e manipulação; e a incapacidade de sentir remorso ou culpa.

Pegue o que puder, o mais rápido que puder, antes que outra pessoa consiga. Este é o estado da natureza, a "guerra de todos contra todos", Thomas Hobbes viu como a consequência do colapso social, um mundo em que a vida se torna "solitária, pobre, desagradável, brutal e curta." E esse sadismo, como Friedrich Nietzsche entendeu, alimenta um prazer pervertido e sádico.

A única saída para a maioria dos americanos é servir, como Biden faz, a máquina sádica. O empobrecimento da classe trabalhadora condicionou dezenas de milhões de americanos a aceitar serem recrutados para o serviço da polícia militarizada que funciona como exércitos letais de ocupação interna; um militar que realiza reinados de terror em ocupações estrangeiras; agências de inteligência que torturam em sites negros globais; a vasta rede do governo de espionagem dos cidadãos; o roubo de informações pessoais por agências de crédito e mídias digitais; o maior sistema prisional do mundo; um serviço de imigração que caça pessoas que nunca cometeram um crime e separa os filhos de seus pais para embalá-los em depósitos; um sistema judicial que condena os pobres a décadas de encarceramento, muitas vezes por crimes não violentos,e nega-lhes um julgamento com júri; empresas que realizam o trabalho sujo de despejos, fechando serviços públicos, inclusive de água, cobrando dívidas usuárias que levam as pessoas à falência e negando serviços de saúde a quem não pode pagar; bancos e financiadores de pagamentos que oneram os necessitados com empréstimos predatórios a juros altos; e um sistema financeiro projetado para manter a maior parte do país preso em uma escravidão por dívida paralisante, enquanto a riqueza da elite oligárquica cresce a níveis nunca vistos na história americana.e um sistema financeiro projetado para manter a maior parte do país preso em uma escravidão por dívida paralisante. Esses são alguns dos poucos empregos que são bem remunerados. Eles trazem consigo sentimentos de onipotência, pois as vítimas são em grande parte impotentes. A serviço do Estado ou das empresas, os funcionários podem abusar, humilhar e até matar impunemente, como ilustra o assassinato quase diário de civis desarmados pela polícia. Este serviço aos centros monolíticos de poder absolve as pessoas de escolha moral. Ele transmite uma onipotência semelhante à de Deus.

Qual é a aparência desse sadismo

Nós sabemos como é esse sadismo. Parece que Derek Chauvin sufocando indiferentemente até a morte George Floyd enquanto seus colegas de polícia assistem impassíveis. Parece que Andrew Brown Jr. foi baleado cinco vezes pela polícia da Carolina do Norte, incluindo uma na nuca. Parece Abner Louima, que teve um cabo de vassoura enfiado no reto pela polícia em um banheiro na delegacia do 70º distrito no Brooklyn, exigindo três grandes operações para reparar os ferimentos internos.

Parece que Edward Gallagher, Chefe de Operações Especiais da Marinha, atirou aleatoriamente até a morte de civis desarmados e usou uma faca de caça para esfaquear repetidamente um prisioneiro iraquiano ferido e sedado de 17 anos e depois se fotografar com o cadáver. Parecem civis iraquianos, poucos dos quais tiveram alguma coisa a ver com a insurgência, nus, amarrados, espancados e sexualmente humilhados e estuprados, e às vezes assassinados, por guardas do exército e empreiteiros privados em Abu Ghraib.

Prisioneiros em Abu Ghraib eram rotineiramente arrastados pelo chão da prisão por uma corda amarrada a seus pênis e luzes químicas eram usadas para sodomizá-los ou abertas para que o líquido fosfórico pudesse ser derramado sobre seus corpos nus. Parece que mulheres são torturadas, espancadas, degradadas e sexualmente violadas, muitas vezes por vários homens, em filmes pornôs, que são então descartadas após algumas semanas ou meses com traumas graves, juntamente com doenças sexualmente transmissíveis e lacerações vaginais e anais que devem ser reparado cirurgicamente.

Sociedades sádicas condenam segmentos da população - na América, são negros pobres, muçulmanos, os sem documentos, a comunidade LGBTQ, anti-capitalistas radicais, intelectuais - como lixo humano. Eles são vistos como contaminantes sociais. Leis, instituições e estruturas burocráticas são construídas em sociedades sádicas que funcionam, nas palavras de Max Weber, como uma "máquina inanimada".

A máquina força a maioria das pessoas para a massa, mas permite que alguns dispostos a fazer seu trabalho sujo se elevem acima da multidão. Aqueles que realizam o sadismo em nome da elite do poder temem ser empurrados de volta para a massa. Por isso, executam com energia a degradação, a crueldade e o sadismo que a máquina exige. Quanto mais eles insultam, perseguem, torturam, humilham e matam, mais eles parecem magicamente alargar a divisão entre eles e suas vítimas. É por isso que a polícia negra e os oficiais penitenciários podem ser tão cruéis, e às vezes mais cruéis, do que seus colegas brancos.

O sadismo erradica, pelo menos momentaneamente, os sentimentos do sádico de inutilidade, vulnerabilidade e suscetibilidade à dor e à morte. Isso dá prazer.

Fui espancado pela polícia militar saudita e mais tarde pela polícia secreta de Saddam Hussein quando fui feito prisioneiro após a Primeira Guerra do Golfo. Os capangas que executavam minhas surras claramente gostavam deles.

O abuso de Israel aos palestinos, os ataques a muçulmanos, meninas e mulheres na Índia e a difamação dos muçulmanos nos países que ocupamos são parte de um colapso global que se estende além dos Estados Unidos.

Wilhelm Reich em "The Mass Psychology of Fascism" e Klaus Theweleit em "Male Fantasies" argumentam que o sadismo, junto com uma hiper-masculinidade grotesca, ao invés de qualquer sistema de crença coerente, é o núcleo do fascismo, embora os regimes comunistas na China e na União Soviética poderia ser tão assassina e sádica quanto suas contrapartes fascistas.

Jean Amery, que esteve na resistência belga na Segunda Guerra Mundial e foi capturado e torturado pela Gestapo em 1943, define sadismo "como a negação radical do outro, a negação simultânea do princípio social e do princípio de realidade. No mundo do sádico, a tortura, a destruição e a morte triunfam: e esse mundo claramente não tem esperança de sobrevivência. Pelo contrário, ele deseja transcender o mundo, para alcançar a soberania total negando outros seres humanos - que ele vê como representando um tipo particular de 'inferno' ".

Autodestruição Coletiva

O ponto de Amery é importante. Uma sociedade sádica é sobre autodestruição coletiva. É a apoteose de uma sociedade deformada por experiências avassaladoras de perda, alienação e estase. A única maneira que resta de se afirmar em sociedades falidas é destruindo.

Johan Huizinga em seu livro "Waning of the Middle Ages" observou que a dissolução da sociedade medieval provocou "o violento tenor da vida". Hoje, esse "violento tom da vida" leva as pessoas a cometerem assassinatos policiais, despejos de famílias, falências ordenadas por tribunais, negação de atendimento médico aos doentes, atentados suicidas e fuzilamentos em massa.

Como o sociólogo Emil Durkheim entendeu, aqueles que buscam a aniquilação dos outros são movidos por desejos de autoaniquilação. O sadismo transmite o ímpeto e o prazer, muitas vezes com fortes implicações sexuais, que nos atraem para o que Sigmund Freud chamou de instinto de morte, o instinto de destruir todas as formas de vida, incluindo a nossa. Quando envolvida por um mundo saturado de morte, a morte, ironicamente, é abraçada como a cura.

O capitalismo corporativo, que perverteu os valores da sociedade americana para mercantilizar todos os seus aspectos, incluindo os seres humanos e o mundo natural, insiste que os ditames do mercado devem governar nossa existência, uma crença impregnada de sadismo. É sobre o prazer derivado de explorar os outros, como escreveu Frederick Nietzsche em Sobre a Genealogia da Moral :

"[O] credor recebe uma espécie de prazer como reembolso e compensação - o prazer de poder descarregar seu poder sobre uma pessoa impotente ... o deleite em ' de fair le mal pour le plaisir de le faire ' [fazendo mal por o prazer disso], o gozo da violação. Esse gozo é mais valorizado quanto mais baixo e mais vil o devedor se encontra na ordem social, e pode facilmente parecer ao credor um gole delicioso, até mesmo um antegozo de uma posição superior. Por meio da 'punição' do devedor, o credor participa de um direito pertencente aos senhores. ... A compensação, portanto, consiste em uma permissão e direito à crueldade. "

Os negociantes de energia da Enron, em um diálogo que poderia ter vindo de qualquer grande corporação, foram gravados em uma fita em 2000 discutindo "roubar" da Califórnia, passando para a "Vovó Millie". Dois corretores, identificados como Kevin e Bob, rejeitaram as demandas dos reguladores da Califórnia por reembolsos por causa da constante manipulação de preços da empresa.

"Kevin: Então o boato é verdade? Eles estão pegando todo o dinheiro de vocês? Todo aquele dinheiro que vocês roubaram daquelas pobres avós da Califórnia?

Bob: Sim, vovó Millie, cara. Mas ela é que não conseguia descobrir como votar na cédula borboleta.

Kevin: Sim, agora ela quer a porra do dinheiro de volta por toda a energia que você cobrou pela porra de $ 250 o megawatt hora.

Bob: Você sabe - você sabe - você sabe, vovó Millie, ela é aquela por quem Al Gore está lutando, sabe?

Mais tarde, na mesma conversa, Kevin e Bob denegrem os californianos.

Kevin: Oh, a melhor coisa que poderia acontecer é a porra de um terremoto, deixe essa coisa flutuar até o Pacífico e coloque velas nela.

Bob: Eu sei. Esses caras - apenas corte-os.

Kevin: Eles estão tão fodidos e estão totalmente - -

Bob: Eles são tão fodidos. "

Não nos livraremos do capitalismo predatório e de sua cultura de sadismo com escassas esmolas do governo. Não vamos nos desviar porque os escritores habilidosos de discursos e especialistas em relações públicas de Biden, que usam pesquisas e grupos de foco para nos informar o que queremos ouvir, podem nos fazer sentir que o governo está do nosso lado. Não há boa vontade na Casa Branca de Biden, no Congresso, nos tribunais, na mídia - que se tornou uma câmara de eco das classes privilegiadas - ou em salas de reuniões corporativas. Eles são o inimigo.

Vamos nos extrair dessa cultura de sadismo da mesma forma que os despossuídos se retiraram do domínio do capitalismo de compadrio durante a Grande Depressão, organizando, protestando e desorganizando o sistema até que as elites governantes sejam forçadas a conceder uma medida de justiça social e econômica.

O Bonus Army, veteranos da Primeira Guerra Mundial a quem foi negado o pagamento de pensões, montou enormes acampamentos em Washington, que foram violentamente dispersos pelo exército. Grupos de vizinhança, muitos deles membros dos Wobblies ou do Partido Comunista, na década de 1930 impediram fisicamente os departamentos do xerife de despejar famílias.

Em 1936 e 1937, o sindicato United Auto Workers realizou uma greve dentro das fábricas que paralisou a General Motors, forçando a empresa a reconhecer o sindicato, aumentar os salários e atender às demandas sindicais de proteção ao emprego e condições seguras de trabalho. Foi uma das vitórias trabalhistas mais importantes da história americana e levou à sindicalização de toda a indústria automobilística dos Estados Unidos.

Os agricultores, forçados à falência e execuções hipotecárias pelos grandes bancos e Wall Street, fundaram a Farmer's Holiday Association para protestar contra a apreensão de fazendas familiares, uma das razões pelas quais ladrões de banco como John Dillinger, Bonnie e Clyde e a Barker Gang eram heróis populares. Os fazendeiros bloquearam estradas e destruíram montanhas de produtos agrícolas, reduzindo a oferta e aumentando os preços.

Os fazendeiros, como trabalhadores sindicalizados da indústria automobilística, suportaram ampla vigilância do governo e ataques violentos do FBI, capangas da empresa, assassinos contratados, milícias e departamentos do xerife. Mas a militância funcionou. Os fazendeiros forçaram o estado a aceitar uma moratória de fato nas execuções de hipotecas. Ao mesmo tempo, as manifestações em massa fora das capitais pressionaram as legislaturas estaduais a bloquear a cobrança de hipotecas vencidas.

Fazendeiros inquilinos e meeiros do sul se sindicalizaram. O Departamento do Trabalho chamou sua ação coletiva de "guerra civil em miniatura". Os desempregados e os famintos em todo o país ocuparam casas e terrenos baldios, formando favelas conhecidas como Hoovervilles. Os destituídos ocuparam prédios públicos e serviços públicos. Essa pressão constante, e não a boa vontade de FDRoosevelt, criou o New Deal. Ele e seus companheiros oligarcas acabaram entendendo que, se não houvesse reforma, haveria revolução, algo que Roosevelt reconheceu em sua correspondência privada.

Não é até que as pessoas sejam reintegradas à sociedade, não até que o controle corporativo e oligárquico sobre nossos sistemas educacionais, políticos e de mídia sejam removidos, não até que recuperemos a ética do bem comum, que temos qualquer esperança de reconstruir os laços sociais positivos que promovem uma sociedade saudável. A história ilustrou amplamente como esse processo funciona. É um jogo de medo. E até que os deixemos com medo, até que um aterrorizado Joe Biden e os oligarcas que ele serve olhem para um mar de forcados, não iremos embotar a cultura de sadismo que eles criaram.

Chris Hedges é um jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer que foi correspondente estrangeiro por 15 anos para o The New York Times , onde atuou como chefe do escritório do Oriente Médio e chefe do escritório dos Balcãs para o jornal. Anteriormente, ele trabalhou no exterior para o The Dallas Morning News , The Christian Science Monitor e NPR. Ele é o apresentador do programa indicado ao Emmy da RT America, "On Contact".

Esta coluna é do Scheerpost , para o qual Chris Hedges escreve uma coluna regular duas vezes por mês. Clique aqui para se inscrever para alertas por e-mail.

Chris Hedges, passou quase duas décadas como correspondente estrangeiro na América Central, Oriente Médio, África e nos Bálcãs. Ele fez reportagens em mais de 50 países e trabalhou para o The Christian Science Monitor, National Public Radio, The Dallas Morning News e The New York Times, dos quais foi correspondente estrangeiro por 15 anos.