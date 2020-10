Fiorde ganha prêmio Sindusfarma de Qualidade

SÃO PAULO - A Fiorde Logística Internacional conquistou o Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2020 no segmento de prestadores de serviço na área de despachos aduaneiros e comércio exterior. A 24ª edição do Prêmio homenageou os 23 melhores fornecedores e prestadores de serviço na indústria farmacêutica, em cerimônia on-line e interativa realizada na noite de terça-feira, 6 de outubro, e transmitida de um estúdio instalado no World Trade Center (WTC), em São Paulo.

Ao tomar conhecimento da escolha promovida pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), o vice-presidente da Fiorde Logística Internacional, engenheiro eletrônico Mauro Lourenço Dias, disse que o prêmio foi o coroamento do trabalho que a empresa vem prestando no segmento de despachos aduaneiros e comércio exterior. "O Prêmio Sindusfarma é um dos mais importantes do País na área de logística de cargas e servirá como incentivo para que continuemos a nos esforçar cada vez mais", disse.

O empresário lembrou que o prêmio chega num momento difícil pelo qual passa a economia nacional, em razão da pandemia de coronavírus (covid-19), e atesta o excelente nível de qualidade dos serviços que a Fiorde oferece. "Nesse sentido, é de se destacar a participação decisiva de todos os colaboradores da empresa em mais essa conquista", observou, acrescentando que o prêmio serve também como estímulo para que a empresas do Grupo Fiorde (Fiorde Logística Internacional, FTA Transportes e Armazéns Gerais e Barter Comércio Exterior) continuem a investir na melhoria contínua de suas atividades.

Mauro Lourenço Dias lembrou ainda que a Fiorde, como associada do Sindusfarma, tem acesso aos serviços prestados pelas gerências técnicas da entidade, além de orientação sobre os principais assuntos que dizem respeito aos setores de vigilância sanitária, auditorias e legislação na indústria farmacêutica. "Esse é um diferencial que oferecemos aos nossos clientes, pois podemos auxiliar as indústrias farmacêuticas a fazer um constante mapeamento preventivo dos riscos, além de acompanhar a legislação a fim de evitar qualquer desvio ou inconformidade tanto na importação como na exportação", concluiu.

A cerimônia do Prêmio Sindusfarma de Qualidade contou com a participação do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre Costa, da diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Alessandra Bastos Soares, e do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte. A cerimônia foi apresentada pela jornalista Amanda Klein.

Mauro Lourenço Dias, diretor da Fiorde: "O Prêmio Sindusfarma é um dos mais importantes do País na área de logística de cargas"