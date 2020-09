O mundo diante das graves consequências da Covid-19

Havana, (Prensa Latina) Desde que a China relatou seu primeiro caso positivo para o novo coronavírus SARS-Cov2 em meados de dezembro de 2019, oito meses depois e com quase 24 milhões de casos confirmados em todo o mundo, Covid-19 continua apresentando novos sintomas, complicações e sequelas que preocupam os cientistas e a comunidade médica internacional.

Suas consequências podem afetar quem a sofreu em até cinco meses após dar seguimento a exames e exames negativos, o que tem forçado um estudo sistemático e acúmulo de conhecimento sobre o vírus causador da doença.



Depois que o primeiro contágio foi descoberto, muito progresso foi feito nas informações sobre Covid-19: fonte de infecção, patogênese e virulência do vírus, transmissibilidade, fatores de risco, eficácia das medidas de prevenção, vigilância, diagnóstico, manejo clínico, complicações, sequelas, entre outras, com a contribuição da ciência a nível global.



Todos esses dados são essenciais para melhorar e ajustar as estratégias de prevenção e controle da pandemia, mas existem preocupações crescentes sobre o que a Covid-19 pode gerar após a alta clínica e epidemiológica do paciente afetado.



Com este pano de fundo, a Organização Mundial da Saúde / Organização Pan-Americana da Saúde / (OMS / OPAS) emitiu um Alerta Epidemiológico sobre Complicações e Sequelas em 12 de agosto.



É um instrumento para instar os Estados-membros a manterem seus profissionais de saúde atualizados com as informações recentes existentes, e para que as informações geradas estejam disponíveis, a fim de fortalecer a gestão adequada do Covid-19, seus distúrbios e efeitos.



De acordo com o que foi documentado até o momento, 40 por cento dos casos de Covid-19 apresentam sintomas leves (febre, tosse, dispneia, mialgia ou artralgia, odinofagia, fadiga, diarreia e dor de cabeça), a mesma estatística apresenta sintomas moderados (pneumonia) , 15 por cento desenvolvem manifestações clínicas graves (pneumonia grave) que requerem suporte de oxigênio e os cinco restantes um quadro clínico crítico.



No último estado, uma ou mais das seguintes complicações aparecem: insuficiência respiratória, síndrome da angústia respiratória aguda (SARS), sepse e choque séptico, tromboembolismo e distúrbios de coagulação e / ou falência de múltiplos órgãos, incluindo insuficiência renal aguda, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, miocardite e acidente vascular cerebral, entre outros.



Esses inconvenientes ocorrem principalmente em pessoas com fatores de risco: idosos, fumantes e aqueles com comorbidades subjacentes, como hipertensão, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas (obstrutiva crônica e asma), doenças como rins crônicos, fígado doença crônica, cerebrovascular, câncer e imunodeficiência.



Além das relacionadas ao aparelho respiratório, a OMS / OPAS incluiu outras consequências como consequências neurológicas, delírio ou encefalopatia, acidente vascular cerebral, meningoencefalite, alteração dos sentidos do olfato e paladar, ansiedade, depressão e problemas de sono.



Muitas dessas manifestações neurológicas foram relatadas, mesmo na ausência de sintomas respiratórios. Também há casos registrados da síndrome de Guillain Barré em pacientes com Covid-19, de acordo com as estatísticas dessas instituições.



As evidências disponíveis até agora sugerem que Covid-19 também pode induzir várias manifestações clínicas gastrointestinais, que são mais comuns em casos com manifestações clínicas graves. Podem ocorrer diarreia, anorexia, vômitos, náuseas, dor abdominal e complicações como sangramento gastrointestinal em crianças.



Como se sabe, as manifestações clínicas desta doença em crianças são geralmente ligeiras em comparação com os adultos, no entanto, desde maio passado, foram notificados casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica (SIM) em menores e adolescentes que coincidem cronologicamente com Covid. -19.



Vários países da Europa e alguns da região das Américas relataram casos de SIM, como Argentina, Brasil, Chile, Equador, Estados Unidos, Honduras, Paraguai, Peru e República Dominicana.



Da mesma forma, ocorreram estudos recentes em gestantes infectadas pelo SARS-CoV2 e que desenvolveram pneumonia, parto prematuro, aborto, pré-eclâmpsia, morte perinatal e / ou indicação de cesárea pré-termo.



Principais sequelas da doença



A infecção por Covid-19 gera uma intensa resposta inflamatória que tem o trato respiratório e principalmente o pulmão como primeiro órgão afetado.



No entanto, várias investigações sugerem que as sequelas dessa enfermidade não se limitam apenas ao sistema respiratório, como também invade o sistema cardiovascular e o sistema nervoso central, com repercussões psiquiátricas e psicológicas.



Entre as sequelas respiratórias mais frequentes, após um quadro clínico grave, estão a fibrose pulmonar, a lesão do tecido pulmonar e a formação de cicatrizes que fazem com que esse órgão se expanda menos ou com maior dificuldade, além de dispneia e fadiga.



Notório é o surgimento da síndrome pós-UTI devido à internação prolongada com intubação, traqueotomia e oxigenação extracorpórea por meio de uma máquina que realiza a função do coração e dos pulmões e bombeia o sangue, segundo a pneumologista e pesquisadora Margareth Dalholm, da Fundação Oswaldo Cruz, principal centro de pesquisa em saúde do Brasil e o maior da América Latina.



Infelizmente, pouco ainda se sabe sobre os mecanismos responsáveis ​​pelas sequelas no sistema cardiovascular, com lesões miocárdicas importantes.



Seja qual for a causa, os cientistas procuram entender quais desses efeitos têm consequências de curto, médio ou longo prazo.



Nesse sentido, um estudo recente com resultados preocupantes descobriu que de 100 pacientes recuperados do Covid-19 na Alemanha, 78% apresentaram algum tipo de anormalidade cardíaca dois meses após a alta.



No caso dos rins, um rastreamento de mais de 5.000 pessoas infectadas na cidade de Nova York mostrou que 1.993 desenvolveram insuficiência renal aguda.



O aparecimento de sintomas neurológicos, variando de confusão mental a deficiência cognitiva ou delírio, também foi documentado entre os pacientes com o novo coronavírus.



Nesse campo, podem surgir vários tipos de manifestações como encefalopatia, alterações de humor, psicose, disfunção neuromuscular ou processos desmielinizantes, que podem acompanhar pacientes recuperados por semanas, meses ou mais.



Da mesma forma, foi detectado que por algum motivo ainda desconhecido, o SARS-CoV2 aumenta a coagulação sanguínea, que de forma descontrolada pode gerar trombose venosa ou bloqueio de uma via sanguínea, causando acidente vascular cerebral, embolia pulmonar ou necrose das extremidades.



Esses acidentes podem levar à amputação, consequência também presente em pessoas com Covid-19.



Na opinião dos especialistas, a avaliação dos efeitos neuropsiquiátricos diretos e indiretos do Covid-19 na saúde mental é muito necessária para o planejamento da atenção à saúde mental.



Todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos correm o risco de sofrer as consequências psicológicas do confinamento e isolamento implementado durante a pandemia, entre os quais também estão os profissionais de saúde.



Essas razões e a ampla gama de possíveis consequências do novo coronavírus e o número de infectados devem fazer da recuperação uma estratégia abrangente de saúde pública e assistência social com pessoal profissionalmente treinado em diferentes especialidades, processado pela OMS / OPAS e autoridades governamentais e de Saúde de cada nação.



