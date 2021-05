Rússia pode multar o Twitter, o Google e o Facebook novamente

Moscou, 5 mai (Prensa Latina) Google e Facebook poderiam ser multados em mais 20 milhões de rublos (cerca de 267 mil dólares) por se recusarem a remover informações proibidas a pedido da agência reguladora russa Roskomnadzor, um tribunal da capital relatado hoje.

Por uma violação semelhante, o Twitter enfrenta uma multa de 24 milhões de rublos (320 mil dólares), disse à agência de notícias TASS o 422ú distrito do Tribunal Mundial de Moscou, que recebeu protocolos administrativos contra essas empresas da Internet.



Indicou que, nos casos do Google e do Facebook, o tribunal recebeu cinco reclamações por não remoção de informações da Internet quando a obrigação de fazê-lo é prevista pela legislação da Federação Russa.



Em relação ao Twitter, o tribunal disse que foi apresentado com seis acusações semelhantes, de modo que as empresas enfrentam até quatro milhões de rublos (53 mil 333 dólares) em multas por cada uma das queixas, se o tribunal decidir contra elas.



O 422ú tribunal mundial no distrito de Tagansky em Moscou multou o Twitter em 8,9 milhões de rublos (cerca de US $ 11.550) no início de abril em três processos administrativos por se recusar a remover informações que incitam menores a participarem de ações ilegais.



A empresa americana já apresentou reclamações sobre essas decisões ao Serviço Federal de Supervisão de Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Meios de Comunicação de Massa da Rússia (Roskomnadzor).



O departamento de regulamentação também elaborou protocolos administrativos similares em relação ao Facebook, Google e Telegram.



De acordo com Roskomnadzor, mais de 2.500 materiais foram divulgados nas redes sociais pedindo a participação em ações ilegais em janeiro e fevereiro.



