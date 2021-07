Os Estados Unidos estão mantendo a Europa como refém e perdendo a competição do gás natural no continente europeu para a Federação Russa, enquanto a gigante russa Gazprom gera preços altos no mercado.

Gazprom gera alta de preço no mercado spot

Pelo terceiro mês consecutivo, a gigante do gás russa Gazprom se recusa a usar capacidade adicional para aumentar o fornecimento de gás natural para a Europa, embora esta precise desesperadamente de repor suas reservas bastante esgotadas.

Na terça-feira, 29 de junho, em um leilão na Hungria, a Gazprom não reservou a capacidade adicional do gasoduto para julho através da Ucrânia no posto de controle de Sudzha, embora a operadora do sistema de transporte de gás ucraniano tenha oferecido reservar 63,7 milhões de metros cúbicos de gás por dia em um preço de $ 0,71 por um metro cúbico.

A notícia fez com que os preços no mercado spot de referência na Holanda atingissem seu nível mais alto desde 2008, para cerca de US $ 400 por 1.000 metros cúbicos (o gás de gasoduto custa em média US $ 200-300).

Em julho, o fornecimento de gás de gasoduto russo para a Europa será reduzido ainda mais devido à suspensão dos gasodutos Yamal (6 a 10 de julho) e Nord Stream-1 (13 a 22 de julho) para obras anuais de manutenção. Enquanto isso, as obras de manutenção do gasoduto Turkish Stream, que transporta o gás natural russo para a Turquia e sudeste da Europa (as obras estavam programadas para 12 a 27 de julho), foram adiadas para o novo ano de gás de 2021/22.

Aumento de preços no mercado spot

O aumento dos preços spot na Europa (em mais de 65 por cento este ano) também é impulsionado por:

competição feroz entre os europeus pelo GNL comercialmente disponível, uma vez que as instalações de armazenamento de gás natural na Europa estão atualmente quase 25% abaixo dos níveis normais para esta época do ano;

demanda em constante crescimento por GNL na Ásia, onde os preços são mais altos - $ 465 por 1.000 metros cúbicos;

paralisação para manutenção de campos de gás noruegueses;

redução das previsões de produção de eletricidade "verde".

Sergei Pikin, o diretor do Fundo de Desenvolvimento de Energia, disse ao Pravda. Ru que a Gazprom estava implementando sua estratégia de marketing para compensar as perdas do ano passado.

"A Gazprom não é obrigada a escolher capacidades adicionais nos termos do contrato com a Naftogaz da Ucrânia. Ela compra 15 milhões de metros cúbicos por dia além deste contrato de qualquer maneira", observou o especialista.

"Quanto mais aquecida fica a formação das reservas de inverno, maior a demanda e maior o preço. A Gazprom está compensando as perdas do ano anterior, quando o preço do gás era dez vezes menor do que agora em junho. Gazprom não é um monopólio no mercado europeu (30 por cento), mas os comerciantes são muito sensíveis às suas informações, pois precisam criar estoques tão grandes quanto no ano passado ", disse Sergei Pikin.

O gás spot não substituirá o gás do gasoduto

Os Estados Unidos, começando com a administração Donald Trump, têm tentado promover seu GNL na Europa de todas as maneiras possíveis. Para isso, os Estados Unidos lançaram uma campanha contra a conclusão da construção do gasoduto Nord Stream 2.

Nos últimos dez anos, o Ocidente confiou no mercado instantâneo (à vista) para transferir a propriedade das remessas de GNL, causando danos políticos ao gasoduto russo fornecido à Europa sob contratos de longo prazo. A crescente liquidez do comércio à vista nos últimos anos ajudou a transformá-lo em um mercado verdadeiramente global. No entanto, mais tarde descobriu-se que os volumes de produção de GNL estavam longe de ser suficientes - ele foi comprado por muitos anos, o que tornou o GNL ainda mais caro em comparação com o gás de gasoduto.

Período de silêncio

Como escreveu a Bloomberg, a indústria está atualmente em meio ao período de silêncio, com o próximo fluxo de novos suprimentos chegando não antes do meio da década.

Isso mostra mais uma vez a importância do transporte de gás por gasoduto da Rússia para a Europa. É provável que aumente nos próximos anos, à medida que os campos de gás na Noruega e no Reino Unido estão se esgotando.

É claro que isso é benéfico para a Gazprom, que espera fornecer 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural à Europa por meio do Nord Stream 2 por ano. Além disso, esse trânsito será mais barato do que o trânsito pela Ucrânia e a Gazprom acabará reduzindo-o ao mínimo. O mesmo vale para o trânsito pela Bielo-Rússia e Polônia (o gasoduto Yamal), que não caiu abaixo de 37,7 bilhões de metros cúbicos desde 2015, exceto para o 2020 atingido pela Covid.

Ainda assim, os pedidos de 2021 em 29,6 bilhões de metros cúbicos são inferiores ao número mencionado acima em mais de 8 bilhões de metros cúbicos. É indicativo de que este volume já pode ser potencialmente fornecido pela primeira série do Nord Stream 2, que foi anunciado na semana passada.

A Gazprom está vencendo a guerra do gás declarada pelos EUA

Os consumidores europeus não pagarão preços altíssimos pelo gás e pela eletricidade, enquanto o endosso de energia cara está sujeito a protestos e instabilidade política.

O lançamento urgente do gasoduto Nord Stream 2 salvará a situação: ele poderá fornecer os suprimentos tão necessários para a Europa e ajudar a região a evitar uma crise.

