CEPAL: Igualdade e sustentabilidade devem ser foco da América Latina

Santiago do Chile, 3 nov (Prensa Latina) A CEPAL colocou a igualdade e a sustentabilidade no centro do desenvolvimento da América Latina e do Caribe, convencida de que a recuperação pós-pandemia deve ser transformadora, disse hoje Alicia Bárcena.

Em entrevista ao programa multimídia Horizontes Cepal, Bárcena, secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), destacou que 'nossa contribuição na última década foi colocar a igualdade no centro do desenvolvimento dos países da região .



Ela explicou que 'a desigualdade é ineficiente, ou seja, maior igualdade será melhor para a economia porque haverá mais educação, mais saúde, melhor nutrição', principalmente para os jovens e crianças, e que a igualdade para as mulheres é fundamental.



Além disso, destacou que a CEPAL alertou o mundo para que, para um futuro melhor, os países precisam crescer, igualar e proteger o meio ambiente.



O máximo representante dessa agência da ONU referiu-se à 38ª sessão da CEPAL, realizada recentemente com grande participação, que mostra -disse- que 'quando a região fala junto, a uma só voz, convoca e atrai comunidade internacional '.



Ele destacou a Declaração Política para uma Recuperação Sustentável, Inclusiva e Resiliente, assinada pelos chanceleres de 33 países da América Latina e do Caribe, que descreveu como algo inédito.



Salientou que a declaração fala de uma recuperação sustentável centrada nas populações mais vulneráveis, exorta a comunidade internacional a dar maior apoio em termos de financiamento e destaca a iniciativa do Fundo de Alívio da Economia COVID-19 (FACE) promovido pela Costa Delicioso.



Bárcena alertou que a crise vai durar mais do que o previsto e, portanto, exigirá políticas fiscais e monetárias expansionistas, nas quais a comunidade internacional deve participar e passar para um estágio baseado em ações coletivas e coordenadas.



Também destacou o documento Construindo um novo futuro: uma recuperação transformadora com igualdade e sustentabilidade, apresentado pela CEPAL, e que propõe uma transformação profunda para enfrentar a desigualdade, a pobreza e as lacunas estruturais que caracterizam a região.



Destacou que é preciso 'olhar para onde queremos ir e o que queremos mudar', não para voltar a onde estávamos, mas caminhar para um modelo de desenvolvimento mais igualitário e sustentável, e 'aqueles de nós que integramos a CEPAL estão muito empenhados em buscar um novo futuro. Outro mundo é possível ', concluiu Bárcena.



