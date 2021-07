Os preços de quase tudo na Rússia vão subir em julho

A inflação anual na Rússia em julho será de 6,4%. Essa é a conclusão da RIA Novosti, que traçou sua própria previsão de consenso com base em pesquisa com analistas. Como observa o órgão, com referência aos dados da Rosstat, a inflação no país tem como pano de fundo o enfraquecimento do rublo e a alta dos preços de alguns alimentos e matérias-primas no mundo.

No final de março, acelerou para 5,8%,

Desacelerou um pouco em abril - para 5,5%,

Em maio, a taxa de crescimento saltou para o seu nível mais alto desde 2016 - 6,02%, continuando o crescimento em junho.

Por que a inflação está aumentando

"Os altos preços nos mercados mundiais de comodidades, interrupções na cadeia de abastecimento devido à pandemia, escassez de chips no mundo, aumento no custo dos embarques de contêineres, inflação da oferta monetária global pelos bancos centrais dos países desenvolvidos indicam que o aumento das pressões inflacionárias persiste em Julho", disse Mikhail Vasiliev, analista-chefe do Sovcombank (citado pela RIA Novosti).

Ao mesmo tempo, vários especialistas esperam que a taxa de crescimento dos preços em julho comece a se estabilizar. Em primeiro lugar, devido à tradicional redução sazonal do preço das frutas e produtos hortícolas, bem como ao fortalecimento do rublo e ao endurecimento da política do Banco da Rússia.

Ajuste sazonal

"De julho a setembro, os preços dos alimentos caem em média quase todos os anos - este é um padrão sazonal estável que é interrompido nos anos em que ondas de calor e escassez prolongada de chuvas levam a secas. A primavera e o início do verão na Rússia foram em média bastante quentes, então os riscos de perturbação existe um padrão sazonal nos preços, mas, tanto quanto eu entendo, os analistas ainda não falam de uma situação comparável a 2010 ou 2012. Portanto, esperamos uma pequena, mas mesmo assim, queda dos preços dos alimentos em julho - setembro ", disse Dmitry Kulikov, diretor do grupo de classificações soberanas e análise macroeconômica da ACRA.

No entanto, não se deve esperar um enfraquecimento significativo da inflação anual antes do quarto trimestre deste ano - todos os financiadores são unânimes nisso. Ou seja, os preços ao consumidor ainda terão tempo de "crescer".

A FAS informou quanto as tarifas de habitação e serviços comunitários aumentarão a partir de 1º de julho

Todos os anos, em 1º de julho, as tarifas de habitação e serviços comunitários aumentam na Rússia. Neste ano, o crescimento médio do país será de 3,3%. Para efeito de comparação, em 2020 os preços aumentaram 3,1%.

Os índices de crescimento tarifário regional são definidos pelo governo russo. Por exemplo, o limite máximo para o crescimento dos preços de habitação e serviços comunitários é fixado em 6,5% na Chechênia e na região de Murmansk - 3,2%. As tarifas são fixadas de acordo com o princípio da "inflação menos", ou seja, o aumento do valor da tarifa não deve ultrapassar a inflação, que para este ano está prevista em 4%. O Serviço Federal Antimonopólio monitora o cumprimento dos índices de limite, escreve o Izvestia.

Ao mesmo tempo, os preços de diferentes serviços públicos estão crescendo de maneiras diferentes. Por exemplo, os especialistas consideram as tarifas para a gestão de RSU adequadas e as concessionárias de água são subfinanciadas em todo o país.

"De fato, as tarifas de água fria e esgoto são as mais baixas, embora o tratamento de águas residuais custe muito dinheiro. As concessionárias de água muitas vezes não têm fundos suficientes para reagentes de alta qualidade para limpeza, modernização de canos - a qualidade da água tanto nas torneiras dos cidadãos e nos reservatórios está se deteriorando", - disse Elena Dovlatova, diretora executiva da Associação Russa para o Abastecimento de Água e Saneamento.

Pravda.Ru