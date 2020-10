China com Sun Tzu, na guerra dos chips

29/9/2020, Pepe Escobar, Asia Times



Indo direto ao ponto: com ou sem rolo compressor de sanções, a China simplesmente não será expulsa do mercado global de semicondutores.



A quantidade real de chips que a Huawei tem em estoque para suprir o próprio negócio de smartphones talvez até seja questão em aberto.



Mas o ponto mais importante é que nos próximos anos - lembrem que Made in China 2025 continua em vigor - os chineses estarão fabricando o equipamento necessário para produzir chips de 5 nanômetros tão bons ou até melhores que os que vêm hoje de Taiwan, Coreia do Sul e Japão.



Conversas com especialistas em TI da Rússia, dos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ing. ASEAN) e da Huawei, revelam os contornos básicos do mapa do caminho à frente.



Esses especialistas explicam que o que poderia ser descrito como uma limitação da física quântica está impedindo a passagem consistente, de chips de 5 nanômetros para chips de 3 nanômetros. Significa dizer que as próximas descobertas podem vir de outros materiais e técnicas de semicondutores.



Portanto, quanto a esse aspecto, a China está praticamente no mesmo nível de pesquisa que Taiwan, Coréia do Sul e Japão.



Além disso, não há nenhuma lacuna de conhecimento - ou problema de comunicação - entre os engenheiros chineses e taiwaneses. E o modus operandi predominante ainda é a porta giratória.



Os avanços da China envolvem mudança crucial, do silício para o carbono. A pesquisa chinesa está totalmente investida nisso e está quase pronta para transpor o próprio trabalho de laboratório, para a produção industrial.



Em paralelo, os chineses estão atualizando o procedimento de fotolitografia, que os EUA privilegiam para obter chips nanométricos, para um novo procedimento de litografia não fotográfica, capaz de produzir chips menores e mais baratos.



Assim como as empresas chinesas, avançando, estarão comprando todas as etapas possíveis que apareçam no negócio de fabricação de chips, e custem o que custarem, também as principais empresas de semicondutores dos EUA farão o mesmo, como a Qualcomm, que não se sujeitará a sanções e continuará a fornecer chips para a Huawei. Esse já é o caso da Intel e da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).



O jogo de Huawei



A Huawei, por sua vez, está investindo em profundidade numa relação muito estreita de P&D com a Rússia, recrutando alguns dos melhores talentos tecnológicos da Rússia, notoriamente fortes em matemática, física e no trabalho de rigoroso projetamento. Exemplo disso é a compra pela Huawei da empresa russa de reconhecimento facial Vocord em 2019.



Alguns dos melhores cérebros tecnológicos da Coréia do Sul são russos.



A Huawei também estabeleceu - na Tailândia - um "centro de inovação de ecossistema 5G", o primeiro de seu tipo em países da ASEAN [Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura e Tailândia, desde 1967; Brunei, a partir de 1984; Vietnã desde 1985; Mianmar e Laos a partir de 1997 e Camboja desde 1999 (NTs)].



No médio prazo, a estratégia da Huawei para seus telefones inteligentes de alto padrão - que utilizam chips de 7nm - será entregar o negócio a outros atores chineses como Xiaomi, OPPO e VIVO, cobrar taxas de patente e esperar pelo inevitável chip chinês, enquanto mantém a produção de equipamentos 5G, para os quais tem chips suficientes.



Esses especialistas em TI consideram o sistema operacional Harmony da Huawei mais eficiente que o Android. E roda com chips menos exigentes.



Com a expansão do 5G, a maior parte do trabalho em telefones inteligentes pode ser feito por servidores em nuvem. Até o final de 2020, pelo menos 300 cidades em toda a China estarão cobertas pela 5G.



A Huawei se concentrará em produzir computadores desktop e displays digitais. Estes desktops virão com processador chinês, o Kunpeng 920, e serão executados por um Sistema Operacional Unificado (ing. Unified Operating System, UOS) chinês.



O UOS é um sistema Linux desenvolvido pela Union Tech chinesa e encomendado por Pequim - aqui está o busílis -para substituir o Microsoft Windows. Estes desktops não serão vendidos ao público em geral: equiparão a administração pública nacional e provinciais da China.



Não é de admirar o persistente rumor que se ouve nos círculos de TI, segundo o qual é hora de pôr dinheiro num Fundo de Investimento em Chip Chinês - para embolsar gordos ganhos quando acontecerem grandes avanços tecnológicos, antes de 2025.



O centro tech da Ásia Oriental



Quaisquer que sejam as provações e tribulações da guerra dos chips, a tendência inevitável é a China posicionada como centro tecnológico indispensável da Ásia Oriental - abrangendo países da ASEAN, o nordeste asiático e a Sibéria Oriental ligada às duas Coreias.



Este é o nodo duro da já próxima Parceria Econômica Regional Ampla, PERA (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) - o mais abrangente acordo de livre comércio no mundo - a ser assinado até 2021.



A Índia optou por se autoexcluir da PERA -, com o que se autocondenou a ter papel periférico, como potência econômica e em termos geoeconômicos. Basta compará-la à Coréia do Sul, que está impulsionando sua integração com a ASEAN e o nordeste asiático.



O núcleo tecnológico do Leste Asiático estará no coração de uma cadeia global de produção que integra o melhor da concepção científica e tecnológica e os melhores especialistas em produção espalhados por todos os nodos da cadeia de suprimento global.



Essa é consequência natural, dentre outros fatores, de o número de patentes requeridas no Leste Asiático já ter chegado a 3,46 vezes o número dos EUA.



E isso nos leva ao caso muito especial da Samsung. A empresa Samsung está aumentando seu esforço de P&D para, de fato, deixar para trás, o mais rapidamente possível, as tecnologias de marca norte-americana.



Quando o presidente Moon da Coréia do Sul superturbina seu apelo pelo fim oficial da Guerra da Coréia, o movimento deve ser visto em conjunto com a Samsung em vias de alcançar amplo acordo de cooperação tecnológica com Huawei.



Este movimento de pinça ilustra com perfeita clareza a independência da Coréia do Sul em relação ao abraço de urso dos EUA.



Não escapa à atenção da liderança em Pequim que a emergência da Coréia do Sul como ator geopolítico e geoeconômico cada vez mais forte na Ásia Oriental deve estar inextricavelmente ligada ao acesso da China à próxima geração de chips.



Portanto, um processo geopolítico e geoeconômico crucial a ser observado nos próximos anos é como Pequim progressivamente atrai Seul para sua área de influência, como espécie de potência tributária de alta tecnologia, enquanto aposta no futuro do que seria uma Federação Coreana.



A ideia tem sido discutida ano após ano, no mais alto nível, no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok.



Wang Huiyao, do Centro para a China e a Globalização, sediado em Pequim, observa que China e Coréia do Sul, que já têm um acordo de livre comércio, "iniciarão a segunda fase de negociações para estabelecer novo mecanismo para a cooperação econômica China-Coreia do Sul, que se desenvolve rapidamente".



O próximo passo - imensamente difícil - será criar-se um mecanismo de livre comércio China-Coreia do Sul. E depois, um mecanismo China-Japão-Coreia do Sul, mais próximo e interligado. A Parceria Econômica Regional Ampla, PERA (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) é apenas o primeiro passo. Até 2049 a viagem será longa. Mas todos sabem para que lado o vento sopra o vento.

