Lula comete gafe grave: retratação pública atinge família de FHC e expõe tensão política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu desculpas públicas neste sábado (28) por seus comentários sobre o estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Na sexta-feira (27), durante evento no Rio de Janeiro, Lula referiu-se ao ex-presidente, de 95 anos, como um “morto-vivo”.

Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва

A retratação ocorreu em transmissão ao vivo, com Lula direcionando o pedido de desculpas a Paulo Henrique Cardoso, filho de FHC, aos familiares e à população.

“Ontem eu estava no Rio de Janeiro… na minha fala eu cometi uma gafe muito ruim”, declarou. “Foi uma falha minha, quero pedir desculpa ao Paulo Henrique, à sua família e ao povo brasileiro. Prometo nunca mais cometer uma gafe dessa.”

A declaração original foi feita durante visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. Lula mencionou uma suposta visita recente à residência de FHC e comentou sobre o diagnóstico de demência do ex-presidente.

“Ele está com demência, ele está com 95 anos, ele já não consegue mais saber quem é filho… Essa pessoa não vive, não é verdade? É um morto-vivo”, afirmou.

A Fundação Fernando Henrique Cardoso reagiu, afirmando que a informação sobre a visita recente de Lula não é verdadeira. Segundo a fundação, o último encontro entre os dois ocorreu durante a comemoração dos 30 anos do Plano Real. FHC foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado e recebe cuidados em sua residência, em São Paulo. Em nota, a fundação lamentou os comentários do presidente e contestou a versão sobre o encontro.

A insistência de Lula em relatar a suposta visita, mesmo após a contestação da Fundação FHC, sugere uma dependência em demonstrar proximidade com o legado do Plano Real, mesmo em uma situação delicada como a saúde do ex-presidente.

A narrativa de uma visita, ainda que incorreta, pode servir para reforçar a ideia de continuidade entre os governos, buscando associar a estabilização econômica do passado à sua própria gestão. A retratação, portanto, não elimina a possibilidade de que a declaração original tenha sido motivada, em parte, pela necessidade de ancorar a imagem de seu governo em um período considerado economicamente positivo, mesmo que isso envolva imprecisões factuais.