A Força Aérea Brasileira (FAB) está acelerando a transição para a era digital, integrando inteligência artificial (IA) à sua governança e expandindo a autonomia tecnológica do caça F-39 Gripen. O movimento reflete uma estratégia que une a modernização do ensino militar à soberania industrial, reduzindo a dependência de tecnologias estrangeiras.
O passo mais concreto nessa direção é a Portaria Gabaer/GC3 nº 1.591, de fevereiro de 2026. Mais do que uma simples recomendação, a norma regulamenta o uso de IA em atividades militares e administrativas, criando um comitê de governança e um observatório para monitorar a aplicação da tecnologia. O foco não é apenas a eficiência, mas a segurança: a FAB busca blindar informações institucionais contra plágios e conteúdos que firam os princípios da Aeronáutica, especialmente no uso de IAs generativas.
A aplicação da IA na FAB terá impactos diretos em áreas críticas, como:
Essa modernização digital caminha lado a lado com a evolução do hardware. O Projeto F-X2, que prevê a aquisição de 36 caças Gripen (28 modelos F-39E monoplace e 8 F-39F biplace), atingiu um marco simbólico em março de 2026 com a apresentação do primeiro caça supersônico montado em solo brasileiro, na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP).
Contudo, o verdadeiro ganho estratégico não está apenas na montagem das aeronaves, mas na integração de tecnologia nacional. Recentemente, a FAB e o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) realizaram o primeiro teste em voo de um criptocomputador brasileiro, desenvolvido em parceria com a empresa Kryptus. Esse equipamento é vital para a identificação eletrônica segura de aeronaves, minimizando riscos de incidentes entre forças aliadas em operações reais.
Além disso, testes realizados na Base Aérea de Anápolis (GO) com a Saab e a Rafael já visam ampliar as capacidades de reconhecimento e precisão do Gripen, com novas etapas de evolução operacional previstas para 2027.
Para sustentar esse salto tecnológico, a FAB também reformulou sua base educacional. Entre 3 e 6 de novembro, o 1º Encontro Pedagógico no Ciaar (MG) debateu novas metodologias de ensino. Segundo o major-brigadeiro do ar Antonio Marcos Godoy Soares Mioni Rodrigues, a transformação do ensino é a base para formar profissionais capazes de operar esse novo ecossistema tecnológico.
Com a chegada do Gripen, a aviação de caça brasileira agora opera em um espectro mais amplo, complementando as capacidades do A-29 Super Tucano, do A-1 e do F-5M Tiger II na defesa do espaço aéreo nacional.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.