Gripen e IA: como a FAB está blindando o futuro da aviação

A Força Aérea Brasileira (FAB) está acelerando a transição para a era digital, integrando inteligência artificial (IA) à sua governança e expandindo a autonomia tecnológica do caça F-39 Gripen. O movimento reflete uma estratégia que une a modernização do ensino militar à soberania industrial, reduzindo a dependência de tecnologias estrangeiras.

Photo: https://www.saab.com/ Истребитель Gripen

O passo mais concreto nessa direção é a Portaria Gabaer/GC3 nº 1.591, de fevereiro de 2026. Mais do que uma simples recomendação, a norma regulamenta o uso de IA em atividades militares e administrativas, criando um comitê de governança e um observatório para monitorar a aplicação da tecnologia. O foco não é apenas a eficiência, mas a segurança: a FAB busca blindar informações institucionais contra plágios e conteúdos que firam os princípios da Aeronáutica, especialmente no uso de IAs generativas.

A aplicação da IA na FAB terá impactos diretos em áreas críticas, como:

Navegação autônoma e controle de tráfego aéreo;

Manutenção preditiva de equipamentos (antecipando falhas antes que ocorram);

Cibersegurança e sistemas de apoio à decisão estratégica;

Meteorologia e automação administrativa.

Essa modernização digital caminha lado a lado com a evolução do hardware. O Projeto F-X2, que prevê a aquisição de 36 caças Gripen (28 modelos F-39E monoplace e 8 F-39F biplace), atingiu um marco simbólico em março de 2026 com a apresentação do primeiro caça supersônico montado em solo brasileiro, na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP).

Contudo, o verdadeiro ganho estratégico não está apenas na montagem das aeronaves, mas na integração de tecnologia nacional. Recentemente, a FAB e o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) realizaram o primeiro teste em voo de um criptocomputador brasileiro, desenvolvido em parceria com a empresa Kryptus. Esse equipamento é vital para a identificação eletrônica segura de aeronaves, minimizando riscos de incidentes entre forças aliadas em operações reais.

Além disso, testes realizados na Base Aérea de Anápolis (GO) com a Saab e a Rafael já visam ampliar as capacidades de reconhecimento e precisão do Gripen, com novas etapas de evolução operacional previstas para 2027.

Para sustentar esse salto tecnológico, a FAB também reformulou sua base educacional. Entre 3 e 6 de novembro, o 1º Encontro Pedagógico no Ciaar (MG) debateu novas metodologias de ensino. Segundo o major-brigadeiro do ar Antonio Marcos Godoy Soares Mioni Rodrigues, a transformação do ensino é a base para formar profissionais capazes de operar esse novo ecossistema tecnológico.

Com a chegada do Gripen, a aviação de caça brasileira agora opera em um espectro mais amplo, complementando as capacidades do A-29 Super Tucano, do A-1 e do F-5M Tiger II na defesa do espaço aéreo nacional.