Flávio Bolsonaro perde influência política ao tentar liderar oposição de Miami

A tentativa de Flávio Bolsonaro de liderar a oposição brasileira a partir de Miami está batendo no muro da realidade. Quase um mês após ter desembarcado nos Estados Unidos, no dia 28 de outubro, o senador percebe que a influência política não atravessa fronteiras por Wi-Fi. Segundo informações reveladas pelo jornalista Guilherme Amado, aliados nos bastidores admitem que o parlamentar perdeu quase todo o seu poder de articulação desde que decidiu operar via "controle remoto".

Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

O diagnóstico de quem está próximo ao senador é pragmático: a política brasileira é feita de presença, e o vácuo deixado por Flávio já começou a ser preenchido. Para um parlamentar aliado, a distância tornou a liderança inviável, criando um isolamento que o próprio Flávio já teria consciência.

O sintoma mais evidente desse esvaziamento de poder é a fragmentação do PL na disputa pela Presidência da Câmara. Mesmo detendo a maior bancada da Casa (121 cadeiras), o partido não consegue falar a mesma língua. Enquanto Flávio e o deputado Nikolas Ferreira se posicionam contra a reeleição de Hugo Motta, a cúpula do partido, representada por Valdemar Costa Neto, não esconde o descontentamento. Valdemar chegou a classificar a tentativa de Nikolas de lançar candidatura própria — alinhada ao movimento de Flávio — como uma "loucura".

Enquanto a influência política murcha, a pressão jurídica cresce em duas frentes. No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a citação de Flávio por edital para que ele apresente defesa prévia em 15 dias, em denúncia da PGR por calúnia contra o presidente Lula. Já nos Estados Unidos, a situação começa a gerar ruído institucional: a deputada democrata Pramila Jayapal anunciou uma investigação para apurar as circunstâncias da vinda do senador ao país e a possível participação do Departamento de Estado norte-americano no processo.