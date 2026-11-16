Lula define transição para país desenvolvido como meta central de quarto mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu a transição do Brasil de uma economia em desenvolvimento para a de um país desenvolvido como a meta central de seu quarto mandato. Em pronunciamento realizado em Manila, nas Filipinas, após participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), o chefe do Executivo defendeu a reestruturação da matriz produtiva nacional para romper a dependência histórica da exportação de commodities.

Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва

O foco da estratégia é a migração para setores de maior valor agregado. Lula apontou a indústria digital, a indústria verde, a economia criativa e a produção científica como os pilares para elevar a complexidade dos produtos brasileiros e incorporar tecnologia aos processos fabris, evitando que o país permaneça estagnado no status de "eternamente em via de desenvolvimento".

A aposta nos minerais críticos: do extrativismo à manufatura

Um ponto central da proposta é a mudança na lógica de exploração de minerais críticos e terras raras. O governo brasileiro sinaliza a abertura para investimentos estrangeiros, mas impõe uma condição clara: a contrapartida industrial. O objetivo é que a exploração mineral não termine na exportação do minério bruto, mas que se estenda ao processamento e à fabricação de componentes tecnológicos em solo brasileiro.

Na prática, o governo busca transformar reservas naturais em capacidade fabril. "Eu não quero vender, eu quero produzir as baterias no Brasil, produzir chips no Brasil", afirmou Lula, enfatizando a intenção de migrar da exportação de matéria-prima para a exportação de inteligência e conhecimento.

Geopolítica econômica e a Asean

A aproximação com as economias do Sudeste Asiático faz parte desse desenho de diversificação. Lula manifestou o interesse de elevar o status do Brasil perante a Asean, transitando de "parceiro setorial" para "parceiro de diálogo pleno". Essa mudança institucional visa facilitar a transferência de tecnologia e criar canais de cooperação mais profundos, reduzindo a vulnerabilidade do Brasil diante de choques comerciais de grandes potências.

O presidente mencionou a eficácia do multilateralismo como resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Segundo Lula, a diversificação de parceiros — com destaque para China, Alemanha e Vietnã — permitiu que o país mitigasse os impactos das medidas unilaterais norte-americanas.

Sustentabilidade como ativo econômico

O projeto de desenvolvimento também integra a agenda ambiental, tratando a preservação não como um entrave, mas como um ativo financeiro. Lula defendeu que a economia verde e a conservação de recursos naturais podem gerar retornos superiores ao modelo extrativista tradicional, citando que "uma árvore em pé pode trazer mais dinheiro do que uma árvore derrubada".

Essa visão está atrelada à meta de desmatamento zero até 2030 e à intenção de posicionar o Brasil como líder em energias renováveis e tecnologias de baixo carbono, fundindo a meta de industrialização com a de sustentabilidade ambiental.