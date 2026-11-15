A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara uma ofensiva diplomática no Sudeste Asiático para expandir a Pax Silica, a iniciativa de Washington para romper a dependência global da China em semicondutores e inteligência artificial (IA). O movimento terá como palco a cúpula da ASEAN, em Manila, nas Filipinas, onde a Casa Branca tentará transformar a dependência tecnológica da região em alinhamento estratégico com os EUA.

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De acordo com informações do South China Morning Post (SCMP), a agenda de Trump priorizará o acesso a minerais críticos e a implementação do AI Spark. Este programa é o braço operacional da Pax Silica: ele oferece financiamento e suporte técnico para que governos integrem sistemas de IA americanos em seus serviços públicos, criando uma porta de entrada para as Big Techs dos EUA em mercados estratégicos.

A flexibilização da estratégia americana

O ponto central da mudança de abordagem de Washington é a pragmática. Anteriormente, os EUA exigiam que a adesão à Pax Silica implicasse a saída da Waico (Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial), a contrapartida chinesa. No entanto, diante da forte integração comercial da ASEAN com Pequim, o Departamento de Estado passou a aceitar uma coexistência temporária. A ideia agora é atrair os países com recursos e tecnologia, sem exigir um rompimento imediato e traumático com a China.

Essa nuance é crucial, pois cinco nações da região (Camboja, Indonésia, Laos, Malásia e Mianmar) já fundaram a Waico, enquanto apenas Singapura e Filipinas aderiram formalmente à Pax Silica. Para Trump, convencer a Indonésia a entrar no projeto americano seria uma vitória simbólica e econômica significativa.

O peso do dinheiro e a cooperação militar

A pressão não será apenas diplomática, mas financeira. Washington mobiliza o Quad (EUA, Austrália, Índia e Japão) para anunciar um pacote de US$ 85 milhões destinado a infraestruturas de IA "confiáveis" no Indo-Pacífico. Paralelamente, as negociações bilaterais, conduzidas previamente pelo subsecretário Jacob Helberg, sugerem acordos que podem ultrapassar US$ 2 bilhões em tecnologia e energia, especialmente com a Indonésia.

Contudo, a tentativa de "fechar negócios", como descreve Victor Cha, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), encontra barreiras concretas. Nas Filipinas, por exemplo, a criação de um polo industrial da Pax Silica em New Clark City teve seu anúncio adiado. Além de divergências burocráticas, o projeto enfrenta forte resistência interna: comunidades indígenas Aeta temem o deslocamento de suas terras, enquanto movimentos sociais alertam para os riscos ambientais e para a transformação do país em um peão na guerra fria tecnológica entre as superpotências.

O dilema da ASEAN

Para os governos do Sudeste Asiático, o desafio é evitar a armadilha da escolha binária. A região busca manter a autonomia diplomática, aproveitando os investimentos americanos sem sabotar a infraestrutura industrial chinesa, que já está profundamente enraizada no local. A visita de Trump a Manila e a posterior ida a Shenzhen, para a cúpula da APEC, evidenciam que a região tornou-se o tabuleiro principal onde se decidirá quem controlará as cadeias de suprimentos do futuro.