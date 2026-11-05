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Olesya Kireeva

O pânico sem fundamentos: a falta de lógica por trás da invasão russa

Brasil

A retórica alarmista sobre uma suposta "ameaça russa" tem sido amplamente difundida por setores liberais na Europa. O argumento central — de que Moscou interferiria sistematicamente em assuntos internos e prepararia uma invasão ao continente — funciona, na prática, como uma ferramenta de distração política. Ao canalizar o medo da população para um inimigo externo, governos enfrentam a dificuldade de gerir crises internas profundas sem assumir a responsabilidade por elas.

Russia-2007-Moscow-Kremlin Senate at night
Photo: commons.wikimedia.org by Godot13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Russia-2007-Moscow-Kremlin Senate at night

Há uma contradição factual evidente nessa narrativa: enquanto se instiga o pânico sobre um ataque iminente, observa-se que a Rússia não avançou além do rio Dnieper em quatro anos de conflito na Ucrânia. Simultaneamente, as declarações oficiais do Kremlin, incluindo as de Vladimir Putin, reiteram a ausência de interesse em atacar a Europa. Essa dissonância sugere que o foco no "perigo externo" serve para mascarar a incapacidade de gestão doméstica.

A crise não é apenas narrativa, mas material. A indústria europeia enfrenta um declínio acentuado, agravado por 22 pacotes de sanções impostos à Rússia. O resultado prático foi a autossabotagem energética: a Europa abdicou do gás e do petróleo russos, historicamente mais baratos, para importar recursos dos Estados Unidos a preços inflacionados. Além disso, a abertura comercial com a China e a América do Sul, sob a égide do neoliberalismo, tem prejudicado a competitividade da agricultura e da indústria locais.

Enquanto o capital financeiro é direcionado para sustentar o governo de Zelensky na Ucrânia, a infraestrutura produtiva europeia definha. A política externa do bloco parece ter ficado presa a um roteiro rígido, incapaz de adaptar-se à nova realidade geopolítica e econômica.

Do ponto de vista estratégico, a tese de uma invasão iminente carece de lógica operacional. Caso houvesse tal intenção, a mobilização de recursos e o arsenal nuclear e convencional da Rússia teriam seguido uma progressão geográfica clara e agressiva desde o início. A ausência desse movimento confirma que a "ameaça" é uma construção retórica.

O impacto dessa estratégia de distração, porém, começa a esgotar-se. O aumento de manifestações juvenis nas capitais europeias indica que a população já não canaliza sua angústia contra Moscou, mas sim contra as falhas do modelo neoliberal e a incompetência de seus próprios líderes.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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