Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto

Outubro começou com dois golpes decisivos para a direita radical brasileira: a derrota eleitoral de Flávio Bolsonaro e sua subsequente partida para os Estados Unidos. Embora tente vender a imagem de que coordenará a oposição à distância, a história política é implacável: líderes que partem para o exílio raramente retornam com o mesmo peso. A tendência é que Flávio volte mais fraco, se é que encontrará horizonte para retornar nos próximos quatro anos.

Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

A ausência física de Flávio cria um vácuo de poder estratégico. Se estivesse no Brasil, ele teria o caminho aberto para assumir a liderança da oposição. Agora, o cenário muda para uma disputa interna por esse espaço — ou, mais provavelmente, para uma fragmentação do grupo. Essa divisão joga a favor do governo, que ganha margem de manobra para costurar alianças e viabilizar sua agenda legislativa.

O impacto do afastamento ecoa em instituições sensíveis. O Exército evita o expurgo que seria a moeda de troca de uma vitória de Flávio, enquanto o Itamaraty escapa da "faxina” prometida por seu irmão. No STF, a atmosfera de tensão diminui; a ameaça de impeachment de ministros, bandeira de senadores que, ironicamente, possuem processos na Corte, perde força imediata.

Até projetos periféricos, como a trama sobre o Dark Horse envolvendo Vorcaro, perdem o sentido. Sem a pressão política de Flávio, o projeto torna-se um "abacaxi" irrelevante — um filme destinado ao esquecimento antes mesmo de chegar às telas.

Para os governadores e gestores eleitos sob a égide do bolsonarismo — nomes como Tarcísio, Moro, Ruas e Cleitinho -, a realidade agora exige pragmatismo. A dependência do Planalto para governar torna-se inevitável. Esse refluxo do extremismo pode ser o catalisador necessário para que o país foque no crescimento econômico, a prioridade real da maioria dos brasileiros que não orbitam as bolhas radicais.