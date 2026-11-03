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Dmitriy Sokolov

Eleições americanas em xeque: pressão tarifária sobre o Brasil pode perder força

Brasil

A proximidade das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos coloca em jogo não apenas a governabilidade interna de Donald Trump, mas também a temperatura das relações diplomáticas e comerciais entre Washington e Brasília. A possibilidade de uma derrota republicana no Congresso poderia, em teoria, suavizar a pressão americana sobre o Brasil, embora não garanta a anulação das medidas protecionistas de Trump.

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Uma maior presença democrata no Legislativo poderia instaurar um sistema de freios e contrapesos mais rígido. Isso ampliaria a fiscalização sobre a política externa e poderia forçar a Casa Branca a adotar uma postura mais negociadora, em vez de puramente impositiva.

No entanto, essa mudança seria incremental, e não estrutural. Como a condução da diplomacia permanece sob a responsabilidade do presidente, uma melhora nas relações não implicaria, necessariamente, em uma guinada completa nas prioridades de Trump.

O nó das tarifas comerciais

O ponto de maior tensão econômica reside na política tarifária. Em julho, o governo Trump implementou tarifas adicionais de 25% sobre diversos produtos brasileiros, amparando-se na Seção 301 da legislação comercial dos EUA. Embora a competência original para legislar sobre tarifas pertença ao Congresso, houve, ao longo dos anos, uma transferência significativa dessa autoridade para o Executivo.

Nesse cenário, se os democratas recuperarem a maioria, eles não teriam o poder de cancelar automaticamente as tarifas, mas poderiam:

  • Pressionar pela revisão das autorizações concedidas ao presidente;
  • Convocar autoridades para prestar esclarecimentos;
  • Aumentar o escrutínio técnico sobre as justificativas econômicas que sustentam as taxas.

O Brasil no fogo cruzado: EUA vs. China

Para além do Legislativo, o Brasil ocupa uma posição estratégica na disputa global entre Washington e Pequim. Enquanto a China é o principal parceiro comercial, os EUA seguem essenciais em tecnologia, investimentos e exportações específicas. A posse de minerais críticos e terras raras no território brasileiro eleva o país a um ativo geopolítico para ambas as potências.

André Lucena, repórter internacional do InfoMoney, argumenta que o caminho para o Brasil é o pragmatismo. A estratégia deve ser a de preservar espaços de negociação com ambos os lados, transformando a competição entre as superpotências em uma oportunidade para atrair investimentos sob condições favoráveis.

A tensão ideológica vs. a realidade institucional

A relação pessoal e ideológica entre Lula e Trump adiciona uma camada de complexidade ao tabuleiro. Trump mantém forte alinhamento com a oposição brasileira, mas precisa lidar com a realidade institucional de um governo Lula reeleito em outubro.

A análise indica que, independentemente das afinidades ideológicas ou da composição do Congresso, o pragmatismo tende a prevalecer quando interesses comerciais e estratégicos profundos estão em jogo. Até mesmo os democratas, embora mais propensos ao multilateralismo, priorizam rigorosamente os interesses nacionais dos Estados Unidos em suas negociações.

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