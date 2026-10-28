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Lubov Lulko

Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami

Brasil

A recente fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos levanta questões sobre o futuro político do Brasil, enquanto ele enfrenta graves acusações legais.

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

Estratégia para escapar a prisão

O senador Flávio Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos para evitar a prisão imediata. Isso ocorreu logo após a sua derrota no segundo turno da eleição presidencial brasileira, em 25 de outubro de 2026.

O senador está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro e outros crimes e enfrenta suspeitas sobre seus vínculos com grupos paramilitares. As suspeitas partem de pagamentos multimilionários feitos por Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, que atualmente está em prisão preventiva sob acusação de fraude financeira maciça. Esses pagamentos teriam sido destinados à produção do filme "Cavalo Negro", inspirado na vida de Jair Bolsonaro. Em diversas gravações de áudio, Flávio pede a um banqueiro, a quem chama de "irmão", que forneça 134 milhões de reais (US$ 26 milhões) para financiar o longa-metragem.

Segundo as autoridades, Vorcaro pagou quase metade do dinheiro, que a polícia acredita ter ido parar em contas nos EUA ligadas à família Bolsonaro e ter sido usado para fins pessoais. O senador afirma que as negociações com Vorcaro foram conduzidas legalmente.

Como parte da investigação, o Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou que Bolsonaro entregasse todos os seus passaportes em 24 horas e o proibiu de deixar o país. Diante da prisão imediata, o político decidiu deixar o Brasil clandestinamente.

Flávio Bolsonaru também perderá sua cadeira no Senado em fevereiro, quando a nova sessão legislativa começar. Esta será a primeira vez desde 2003 que ele não ocupará um cargo público.

Em 25 de outubro de 2026, Flávio Bolsonaro perdeu a eleição presidencial para o então presidente Lula da Silva (que recebeu 51,79% dos votos). Bolsonaro se recusou a reconhecer o resultado da votação, perdendo assim a chance de obter imunidade parlamentar. A entrada do senador e de sua família nos Estados Unidos foi aprovada por Donald Trump, e o Departamento de Estado americano concordou em conceder-lhes os vistos. Bolsonaro cruzou ilegalmente a fronteira para a Argentina, de onde voou em um jato particular para Miami, na Flórida.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro já está nos Estados Unidos com sua esposa, Fernanda Bolsonaro, e suas duas filhas, disse uma fonte próxima à família à EFE.

Este evento marca o fim da era Bolsonaro?

Provavelmente não, já que Flávio recebeu 48,21% dos votos no segundo turno. Isso prova que o movimento conservador de direita está firmemente enraizado na sociedade brasileira e representa quase metade dos eleitores do país. O movimento continuará existindo, mas uma luta interna pela liderança começará. Tanto membros da família (a esposa do ex-presidente Michelle Bolsonaro) quanto políticos influentes de direita, como o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e Sérgio Moro, que venceu as eleições para governador do Paraná, estão disputando o papel de sucessor. Os aliados de Bolsonaro afirmam que ele continuará a liderá-los e a coordenar a oposição de sua posição em um "país livre". A figura da oposição venezuelana Maria Corina Machado, que influenciou com sucesso os processos do exterior, é citada como exemplo.

A fuga de Flávio Bolsonaro decapitou o partido momentaneamente, mas a estrutura institucional e ideológica do bolsonarismo em si permanece uma das principais forças políticas do Brasil.

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