A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros!

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, garantiu a reeleição para a Presidência da República neste domingo (25), vencendo Flávio Bolsonaro (PL). Com 98,2% das urnas apuradas, Lula obteve 51,75% dos votos válidos, totalizando 64.060.863 votos. O resultado consolida o quarto mandato do petista no cargo.

Photo: 10.04.2023 - Reunião ministerial dos 100 dias de governo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/0.0/ Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Сильва

A dinâmica da vitória foi impulsionada por uma mudança de estratégia digital e mobilização popular. O uso de vídeos informais em formato de selfie e a criação do grupo "Exército de Lula” no WhatsApp, liderado pelo deputado André Janones (Rede-MG) — que reuniu mais de 10 milhões de pessoas -, ampliaram o alcance da campanha. Esse movimento digital foi acompanhado por manifestações espontâneas de estudantes e movimentos sociais em diversas cidades do país.

O que muda na prática: as prioridades do governo

A vitória de Lula sinaliza a manutenção e o aprofundamento de políticas implementadas nos últimos quatro anos, mas com a introdução de novos instrumentos administrativos e orçamentários. Os principais pontos de mudança e implementação previstos no plano de governo são:

Segurança Pública: A proposta central é a criação de um Ministério da Segurança Pública. Na prática, isso altera a competência atual, transferindo parte da gestão de políticas de segurança — hoje concentradas quase exclusivamente nos estados — para a esfera da União.

A proposta central é a criação de um Ministério da Segurança Pública. Na prática, isso altera a competência atual, transferindo parte da gestão de políticas de segurança — hoje concentradas quase exclusivamente nos estados — para a esfera da União. Economia e Renda: O compromisso estabelecido é a manutenção do aumento real do salário mínimo, garantindo que o reajuste seja sempre superior à inflação.

O compromisso estabelecido é a manutenção do aumento real do salário mínimo, garantindo que o reajuste seja sempre superior à inflação. Saúde: A implementação de uma rede pública de combate ao câncer, com foco em investimentos em diagnósticos, equipamentos modernos e a atualização de protocolos de quimioterapia e imunoterapia.

A implementação de uma rede pública de combate ao câncer, com foco em investimentos em diagnósticos, equipamentos modernos e a atualização de protocolos de quimioterapia e imunoterapia. Educação: A expansão do Programa Pé-de-Meia (criado em 2024 para o ensino médio) para o nível universitário, ampliando o incentivo financeiro para a permanência estudantil.

A expansão do Programa Pé-de-Meia (criado em 2024 para o ensino médio) para o nível universitário, ampliando o incentivo financeiro para a permanência estudantil. Política Externa: O governo mantém a diretriz de diplomacia equânime, buscando novos mercados de exportação e foco na reindustrialização nacional, inclusive como resposta a pressões tarifárias externas, como as impostas pelo governo de Donald Trump.

Lula, que já governou o país entre 2003 e 2010 e retornou ao cargo em 2023, afirmou que este será seu último mandato na Presidência da República.