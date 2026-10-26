A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros!

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, garantiu a reeleição para a Presidência da República neste domingo (25), vencendo Flávio Bolsonaro (PL). Com 98,2% das urnas apuradas, Lula obteve 51,75% dos votos válidos, totalizando 64.060.863 votos. O resultado consolida o quarto mandato do petista no cargo.
A dinâmica da vitória foi impulsionada por uma mudança de estratégia digital e mobilização popular. O uso de vídeos informais em formato de selfie e a criação do grupo "Exército de Lula” no WhatsApp, liderado pelo deputado André Janones (Rede-MG) — que reuniu mais de 10 milhões de pessoas -, ampliaram o alcance da campanha. Esse movimento digital foi acompanhado por manifestações espontâneas de estudantes e movimentos sociais em diversas cidades do país.
A vitória de Lula sinaliza a manutenção e o aprofundamento de políticas implementadas nos últimos quatro anos, mas com a introdução de novos instrumentos administrativos e orçamentários. Os principais pontos de mudança e implementação previstos no plano de governo são:
Lula, que já governou o país entre 2003 e 2010 e retornou ao cargo em 2023, afirmou que este será seu último mandato na Presidência da República.
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