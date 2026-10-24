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Anastasiya Zhukova

A resistência silenciosa ganha força no Brasil: o movimento migratório que ameaça o domínio das vertentes

Brasil

A fragmentação do eleitorado de centro e a chamada "terceira via" continua sendo o ponto nevrálgico para as próximas disputas eleitorais no Brasil. Embora as narrativas políticas sugiram uma migração massiva e linear para nomes ligados ao clã Bolsonaro — especificamente para o filho mais velho do ex-presidente -, a realidade dos dados aponta para um cenário muito mais complexo e dividido.

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Cientistas políticos alertam que existe um abismo entre o apoio declarado em pesquisas de intenção e a migração real do voto. Enquanto a superfície indica uma tendência favorável ao bolsonarismo, a análise profunda revela que o eleitor de terceira via não se move como um bloco único. Esse grupo, caracterizado por uma resistência tanto ao PT quanto ao bolsonarismo radical, divide-se entre a neutralidade, a busca por novas alternativas moderadas ou a adesão pragmática a candidatos que prometam estabilidade econômica.

O ponto central aqui não é apenas quem recebe o voto, mas o que isso revela sobre o comportamento do eleitor brasileiro: a aversão a extremos persiste. A migração para o filho de Bolsonaro, embora volumosa em certos recortes, não representa uma conversão ideológica total, mas sim um movimento estratégico de quem prefere o "menos pior" ou a manutenção de certas pautas conservadoras sem a volatilidade do pai.

Essa divisão real do eleitorado de centro retira a aura de "vitória garantida" de qualquer candidato que aposte apenas na herança de nome. O resultado mostra que o voto de terceira via é volátil e condicionado a detalhes concretos de governabilidade e moderação, e não apenas a lealdades familiares ou partidárias. No fim, a disputa por esses milhões de votos não será decidida por slogans, mas pela capacidade de convencer um eleitor que, fundamentalmente, ainda se sente órfão de representação política.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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