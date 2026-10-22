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Polina Petrova

Sarampo em alta nos EUA: Brasil mantém porta aberta para o vírus

Brasil

O retrocesso nas políticas de saúde pública dos Estados Unidos deixou de ser um problema interno para se tornar um risco epidemiológico para todo o continente americano. O país enfrenta atualmente o pior surto de sarampo em mais de três décadas, com mais de 4,4 mil casos confirmados e três mortes registradas apenas este ano. O dado mais alarmante, porém, não é o número de infectados, mas o perfil deles: 98% das pessoas que contraíram a doença não estavam totalmente vacinadas.

Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flu_vaccination_USS_Gerald_R._Ford.jpg by Navy Seaman Apprentice Angel Jaskulos
Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом

O cenário é reflexo direto de discursos negacionistas chancelados pelo governo de Donald Trump. Entre as medidas que fragilizaram a imunidade coletiva, destaca-se a redução do número de vacinas recomendadas para crianças — que caiu de 17 para 11 — e a tentativa de fracionar a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) em três doses separadas. Esta última determinação, baseada na falsa premissa de que a vacina combinada causaria autismo — tese já refutada pela ciência -, é tecnicamente inviável, pois as vacinas individuais não são fabricadas há quase 20 anos. O resultado é a confusão na população e a erosão da confiança no sistema de saúde.

Para o Brasil, esse descontrole externo significa que a porta de entrada para o vírus permanece aberta. O país registrou 61 casos de sarampo este ano, a maioria importada. Embora o Brasil mantenha a certificação de área livre da doença (conquistada em 2016, perdida em 2019 e recuperada posteriormente), a manutenção desse status exige um esforço logístico e financeiro imenso.

A diferença entre o controle e o caos reside nos índices de cobertura vacinal. Em 2023, o Brasil tinha 88% de cobertura na primeira dose da tríplice viral e apenas 66% na segunda. Em 2024, esses números subiram para 96% e 78%, respectivamente. Para evitar que o sarampo volte a circular livremente, a meta é manter a cobertura em 95%.

O custo de não vacinar preventivamente é sentido na ponta da operação. Sempre que um caso suspeito surge, o Estado precisa mobilizar equipes para isolar o paciente e realizar o chamado "bloqueio vacinal" — a vacinação em massa de toda a comunidade ao redor. Só este ano, foram aplicadas quase 4 milhões de doses extras em São Paulo e cerca de 192 mil no Amazonas para conter focos da doença.

Além do sarampo, o efeito cascata da desinformação americana já atinge as maternidades brasileiras, especialmente as particulares. A decisão do governo Trump de restringir a vacina da hepatite B ao nascer apenas a crianças de alto risco tem levado pais brasileiros a recusarem a dose para seus bebês. O risco é severo: enquanto um adulto que contrai hepatite B tem 90% de chance de não desenvolver a doença crônica, em recém-nascidos essa probabilidade de cronicidade — que pode evoluir para cirrose e câncer hepático — é de 90%.

Como alertam Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a vacina muitas vezes é "vítima do próprio sucesso". A ausência da doença gera uma falsa sensação de segurança, a chamada complacência, que abre espaço para que discursos sem base científica substituam a proteção real de milhões de pessoas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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