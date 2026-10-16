Dívida em alta: Lula e Flávio divergem sobre quem vai arcar com o ajuste

As propostas econômicas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para 2026 revelam visões opostas sobre a função do Estado, embora ambos concordem com um ponto central: a dívida pública brasileira precisa de controle. O impasse não está na necessidade do ajuste, mas no como e em quem recairá o custo desse equilíbrio.

Photo: https://unsplash.com by ckturistando is licensed under Free Человек фотографирует достопримечательность на смартфон

A engrenagem do ajuste fiscal

Lula aposta na manutenção do atual arcabouço fiscal. A lógica é cíclica: o Estado investe em infraestrutura, reindustrialização e energia renovável para estimular o crescimento do PIB, o que, por consequência, elevaria a arrecadação tributária e melhoraria o resultado fiscal sem a necessidade de cortes lineares severos.

Já Flávio Bolsonaro propõe a substituição da regra atual por um novo mecanismo vinculado diretamente à trajetória da dívida. Para viabilizar isso, a estratégia é a compressão da máquina pública. Segundo Daniella Marques, coordenadora econômica da campanha, o plano prevê um ajuste de 1,5% do PIB — o que representa aproximadamente R$ 190 bilhões, considerando a projeção do PIB para 2025. O foco aqui é a redução de despesas administrativas, cargos comissionados e a própria estrutura dos ministérios.

Tributação e Produção: Progressividade vs. Desoneração

No campo tributário, as rotas divergem radicalmente:

Lula defende a progressividade: quem ganha mais deve pagar proporcionalmente mais, utilizando a tributação como ferramenta de redistribuição.

defende a progressividade: quem ganha mais deve pagar proporcionalmente mais, utilizando a tributação como ferramenta de redistribuição. Flávio prioriza a redução da carga tributária e a desburocratização, visando diminuir o custo de operação para empresas. No agronegócio, o foco está na logística, ampliação de armazenagem e estímulo à produção nacional de fertilizantes.

O ponto crítico aqui é a compatibilidade: enquanto Lula depende do crescimento econômico para fechar a conta, Flávio precisará provar que os cortes administrativos serão suficientes para compensar a queda na arrecadação vinda de possíveis reduções de impostos.

Mercado de Trabalho e Renda

A divergência se estende à relação entre capital e trabalho. Lula propõe a valorização real do salário mínimo e a redução da jornada semanal para 40 horas, sem redução de salário — uma tentativa de aumentar a produtividade e a qualidade de vida. Flávio, por outro lado, foca na flexibilização, sugerindo modalidades de contratação com menores custos para empregadores, especialmente para grupos etários específicos, visando reduzir a barreira de entrada no mercado de trabalho.

O paradoxo dos programas sociais

Curiosamente, ambos os candidatos afirmam que manterão programas como o Bolsa Família e o Farmácia Popular. No entanto, a viabilidade financeira dessas promessas é distinta: no plano de Lula, eles são pilares do estímulo ao consumo; no de Flávio, eles devem coexistir com um corte de R$ 190 bilhões em despesas do Estado.

Análise Retrospectiva: PIB e Dívida

Os dados dos governos anteriores servem de pano de fundo para essa disputa. Entre 2019 e 2022, sob a gestão de Jair Bolsonaro, o PIB cresceu em média 1,4% ao ano, encerrando 2022 com a dívida bruta em torno de 72% do PIB (impactada pelo adiamento de precatórios). No terceiro mandato de Lula (2023-2025), a média de crescimento do PIB subiu para 2,9% ao ano e o desemprego recuou para 5,6% em 2025.

Contudo, a dívida pública apresentou trajetória ascendente no período recente, atingindo 82,9% do PIB em agosto de 2026. Este número é o núcleo do debate eleitoral: se o caminho para a sustentabilidade fiscal passa pelo investimento estatal para gerar riqueza ou pelo encolhimento do Estado para reduzir gastos.