Lula manifesta-se favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manifestou-se favoravelmente à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, especificamente para casos de crimes hediondos. A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Jornal Nacional (TV Globo), nesta quinta-feira (15).

Photo: Веб-сайт правительства Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Embora tenha defendido a medida, o candidato à reeleição dissociou esta proposta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, atualmente em tramitação. Lula defendeu que a PEC seja primeiro aprovada para, posteriormente, iniciar-se a discussão legislativa sobre a alteração da maioridade penal no Congresso Nacional.

No plano processual, o texto da PEC já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, estando apto a seguir para votação em plenário em dois turnos, embora ainda não exista uma data agendada. Paralelamente, setores da oposição tentam introduzir uma emenda para reduzir a maioridade penal para os 14 anos em crimes hediondos.

Quanto à estrutura de segurança, Lula argumentou que a aprovação da PEC é necessária para permitir a intervenção da União na segurança pública dos estados, alegando a insuficiência das competências estaduais na garantia da ordem. O presidente indicou que a nova moldura legal permitiria a criação de um Ministério da Segurança Pública, a redefinição das competências policiais e a implementação de mecanismos para bloquear a gestão de crimes a partir do sistema prisional.

Na esfera económica, Lula defendeu a tese de que o crescimento do país depende do estímulo à microeconomia e ao rendimento das classes mais baixas, em oposição a medidas de rigor fiscal que incidam sobre as populações vulneráveis. O presidente justificou o recente reajuste de 15% no programa Bolsa Família com a existência de espaço fiscal, admitindo que a medida foi tomada após a constatação de que a atualização não tinha sido efetuada anteriormente.

O candidato referenciou ainda a aprovação do fim da jornada de trabalho 6x1 pelo Senado, ocorrida a 14 de outubro, bem como a medida governamental de perdão de dívidas para Microempreendedores Individuais (MEIs). No âmbito do transporte público, prometeu a implementação de tarifa zero aos fins de semana.

Relativamente às tensões comerciais com os Estados Unidos, face às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, Lula afirmou que a redução de 9% nas trocas comerciais com os EUA tem sido compensada pelo crescimento nas exportações para a China (20%), Indonésia (15%) e Alemanha (16%). Embora privilegie a via diplomática, o presidente não descartou a aplicação do princípio da reciprocidade caso as negociações não prosperem.