EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança

A suspensão abrupta das atividades diplomáticas norte-americanas em solo brasileiro levanta questionamentos sobre a real natureza da ameaça recebida.

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Os Estados Unidos suspenderam os serviços consulares presenciais em todo o Brasil em 2 de outubro. A embaixada em Brasília e os consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre estão fechados para visitantes. A emissão de vistos americanos também foi suspensa. Ainda não há previsão de quando os serviços serão retomados.

Washington citou "preocupações com a segurança" como justificativa para a decisão, mas não especificou a natureza da ameaça. Os cidadãos americanos são aconselhados a não se deslocarem a missões diplomáticas, mesmo para assistência emergencial; em vez disso, devem entrar em contato com a equipe de plantão por telefone ou e-mail. O Departamento de Estado informou que está coordenando ações com as autoridades brasileiras.

O momento da situação é particularmente incomum.

O Brasil realizará o primeiro turno da eleição presidencial em 4 de outubro. No entanto, o Departamento de Estado não está vinculando oficialmente o fechamento das missões diplomáticas à votação. Um dia antes, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres que estava acompanhando as eleições brasileiras "muito de perto", sem declarar apoio a nenhum candidato.

Para aumentar o mistério, a Austrália decidiu fechar sua embaixada em Brasília em 2 de outubro por motivos de segurança. O jornal brasileiro Folha de S. Paulo informa que os funcionários americanos foram orientados a ficar em casa e que a presença policial foi reforçada perto das instalações diplomáticas. Segundo o jornal, a decisão foi precedida por uma ameaça contra a embaixada americana.

No dia anterior, também foi investigada uma denúncia de objeto suspeito perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, mas, após apuração, a ameaça de bomba não foi confirmada.

Portanto, não se trata de um rompimento de relações diplomáticas ou de sanções políticas contra o Brasil, mas sim de uma medida emergencial de segurança temporária. No entanto, a dimensão da decisão — a suspensão simultânea do atendimento em todos os consulados americanos no país, imediatamente antes da eleição presidencial — torna a situação incomum.

A principal questão permanece sem resposta: que informações exatamente os serviços americanos receberam que os levaram a considerar necessário fechar imediatamente toda a rede consular no maior país da América Latina?