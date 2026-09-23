Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump

Trump declarou guerra às gangues brasileiras, mas Lula se recusou a apoiar a iniciativa "Escudo Americano". A disputa se intensificou, transformando-se em um conflito generalizado entre Washington e Brasília pouco antes das eleições.

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O Escudo Americano não perguntou ao Brasil se ele precisava de sua proteção

Os Estados Unidos e 14 países da América Latina e do Caribe concordaram com sanções conjuntas contra os maiores grupos criminosos da região. A lista incluía duas das maiores gangues do Brasil: o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). No entanto, o próprio Brasil não aderiu à iniciativa.

A coalizão "Escudo Americano" foi criada pelo governo Trump na primavera de 2026 para combater o narcotráfico e o crime transnacional. A declaração conjunta atual foi assinada pelos Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago. O Brasil não está entre eles. Nem o México. Nem a Venezuela. Os participantes concordaram em buscar o congelamento de bens, restrições de vistos e processos criminais contra membros e patrocinadores de 24 organizações criminosas, levando em consideração as leis de cada país. A lista inclui cartéis mexicanos, a MS-13, o Tren de Aragua da Venezuela, grupos paramilitares colombianos e as duas maiores organizações criminosas do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho.

Gangues ou terroristas?

Isso explica a ausência de Brasília entre os signatários. O PCC surgiu nos presídios de São Paulo na década de 1990 e se desenvolveu em uma poderosa organização criminosa internacional. O Comando Vermelho surgiu no ambiente prisional do Rio de Janeiro e controla parte do tráfico de drogas e território nas favelas da cidade. Ambos os grupos estão envolvidos em homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsão e controle territorial armado. No entanto, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Salva considera as gangues parte do crime organizado, não terroristas, e teme que a definição americana crie bases políticas e jurídicas para a intervenção dos EUA nos assuntos internos do Brasil.

"O Brasil não é quintal de ninguém", declarou Lula do pódio da Assembleia Geral da ONU. Ele propõe cooperação internacional contra o narcotráfico, mas rejeita a intervenção militar estrangeira.

Trump propõe um modelo completamente diferente. Na mesma Assembleia Geral, o presidente americano comparou os cartéis de drogas ao Estado Islâmico e declarou que os EUA estão preparados para usar seu poderio militar contra eles. E isso não é mais mera retórica. Os EUA estão atacando navios que acreditam transportar drogas, e Trump cita a captura de Nicolás Maduro na Venezuela como prova de que Washington está mais uma vez pronto para assumir um papel ativo no Hemisfério Ocidental. Portanto, a disputa sobre duas facções criminosas brasileiras se tornou, na prática, uma disputa de soberania. Trump está eufórico, tendo acabado de pressionar a Dinamarca a fazer concessões soberanas sobre a Groenlândia.

Para o líder brasileiro, este é um tema extremamente delicado às vésperas das eleições de outubro, já que está se tornando um ponto central da campanha de seu rival.

Flávio Bolsonaro apoia a posição dos EUA

Seu principal rival, filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, apoiou as conclusões dos EUA e, após um encontro com Trump na Casa Branca em maio, prometeu que o Brasil aderiria ao "Escudo Americano" caso vencesse as eleições. Assim, os eleitores se deparam com dois modelos completamente diferentes para o combate ao crime. Lula enfatiza a soberania brasileira, a cooperação regional, a inteligência e as políticas sociais. Bolsonaro defende uma linha de poder muito mais rígida e uma estreita cooperação com os Estados Unidos.

Muitos no Brasil acreditam que a esquerda está falhando no combate ao crime, mas será que a direita conseguirá?

Não há motivos para afirmar que a questão da criminalidade já tenha selado o destino de Lula. Mas ela fornece ao seu oponente um importante tema de campanha: por que o Brasil se recusa a se juntar à luta internacional contra organizações que aterrorizam os próprios brasileiros? Lula tem sua própria resposta: porque o combate ao crime não deve dar a um Estado estrangeiro o direito de determinar quem é considerado terrorista no Brasil e quais métodos usar para combatê-los.

Uma pesquisa CNT/MDA realizada com 2.002 eleitores entre 9 e 13 de setembro mostrou Lula com 40,6% dos votos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro obteve 30,4%. Em um segundo turno simulado, Lula recebeu 47,3% dos votos contra 40% de Bolsonaro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

A inteligência brasileira está soando o alarme

A Agência Brasileira de Inteligência de Segurança (ABIN) enviou um relatório à administração presidencial, ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal Eleitoral, elevando o risco de influência americana nas eleições a um "nível crítico". A inteligência indica uma crescente pressão dos EUA e o desejo de Washington de reduzir a influência de seus rivais geopolíticos na América Latina.

O apoio político declarado de Washington a Bolsonaro é notável; Trump apoia sua candidatura. Para Washington, essa questão faz parte de uma estratégia maior para restaurar os Estados Unidos ao seu papel de hegemonia no Hemisfério Ocidental. E é por isso que a questão de saber se o PCC e o Comando Vermelho devem ser considerados simplesmente gangues criminosas ou organizações terroristas tem hoje uma importância política e geopolítica.