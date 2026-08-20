Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Adilson Roberto Gonçalves

Dois cronistas do Brasil

Brasil

Adilson Roberto Gonçalves

Человек фотографирует достопримечательность на смартфон
Photo: https://unsplash.com by ckturistando is licensed under Free
Человек фотографирует достопримечательность на смартфон

 

            As eleições se aproximam e já é possível ler as intenções – e falsidades – de candidatos em relação à política cultural para o país constantes nos planos de governo apresentados para a Justiça Eleitoral, ainda que sejam documentos muitas vezes apenas decorativos e pura ficção.

            Mas, não sendo apenas ficção, e, se de alhures são colocados obstáculos à discussão cultural, no Brasil contemporâneo, em relação especificamente à literatura, a crônica se sobressai e sobre seus atores falemos um pouquinho. Adentrando apenas um dos jornais da capital paulistana, há dois deles que são dignos de nota para serem acompanhados diária ou semanalmente, a depender de qual se fala.

            Recentemente na Folha de S. Paulo, fazendo uma descrição plástica da arte, o articulista, cronista e escritor de biografias Ruy Castro superou o artista Vik Muniz – que criou arte (Rescaldo de memórias) com as cinzas do que restou do incêndio do Museu Nacional em 2018 –, mostrando no artigo “Das cinzas para a vida” (6/8) que, das tragédias humanas, provocadas e provocativas, restam apenas os átomos e as memórias. Um leitura diária imprescindível.

            O outro cronista semanalmente fala da língua e da linguagem. Mesmo com o lamento pela saída de Sérgio Rodrigues das páginas da Folha não apaziguado (ver algo a mais aqui: https://adilson3paragrafos.blogspot.com/2026/08/aprendemos-adoecer.html), é alentadora a forma como Caetano Galindo se refere ao antecessor e saber que a língua está muito bem defendida por ele no espaço. Essa defesa da língua portuguesa foi também feita recentemente (em 13/8) pelo membro da Academia Brasileira de Letras Arnaldo Niskier, ao elogiar o monólogo de Gregório Duvivier “O Céu da Língua”, arte que celebra a palavra. Sabor e saber têm a mesma origem no latim; assim, que saibamos o melhor de nossa língua portuguesa.

            Ao mencionar o substituto e o substituído são três, e não dois, os cronistas. Mas quem está contando?

 

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador na Unesp, Rio Claro-SP

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Adilson Roberto Gonçalves
News All >
Agora a ler
Movimentos estratégicos para construir um corpo atlético com segurança
Fitness
Movimentos estratégicos para construir um corpo atlético com segurança
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Jardinagem
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
Jardinagem
Lírio-aranha traz elegância tropical e perfume cítrico ao jardim
Mais populares
Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim

A tendência de usar pneus coloridos em canteiros esconde problemas funcionais e sanitários que podem comprometer a saúde das plantas e do ambiente externo.

Especialistas recomendam substituir pneus por vidro e madeira no jardim
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Geely Monjaro dispara nas vendas e domina mercado de SUVs na Rússia
Jeans azul claro: a estratégia de proporções e texturas para 2026
Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Estudo do Lawrence Livermore National Laboratory sugere fragmentação nuclear para defesa planetária
Como recuperar plantas ornamentais que tombaram após chuvas fortes
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
Novas tendências de moda para 2026 destacam bouclé, veludo e membranas
últimos materiais
Reparos em carros chineses podem custar caro por causa de três componentes
Dicas de especialistas para fazer o lecho Outono Dourado
Ergonomia e pausas: como evitar que a rigidez cervical volte ao fim do dia
Novosibirsk recruta para tropas de drones com treinamento de dois meses
Vagas em Magadan: operador de escavadeira é a profissão mais bem paga
Mercado russo introduz janelas de composto de vidro como alternativa ao PVC
Novo polímero de ultra-alto peso molecular promete substituir Kevlar com fração do peso
Como transformar purê de batatas amanhecido em tortilhas crocantes
Físicos desenvolvem modelo 3D para analisar mecânica do ronco
Erros comuns no armazenamento de maquiagem que podem danificar a pele
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.