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Polina Petrova

O que o permafrost revela: segredos da era dos mamutes na Sibéria

Animais

A Sibéria consolidou-se, ao longo dos séculos, como a maior reserva global de marfim de mamute. No século XVII, a exportação dessas presas tornou-se uma fonte de receita significativa para a Rússia, permitindo que o país desafiasse o monopólio da Grã-Bretanha no comércio de marfim africano. A escala da extração foi massiva: mesmo ao final do século XIX, o volume de matéria-prima exportada das terras siberianas oscilava anualmente entre 8 e 25 toneladas, com a atividade de mineração persistindo até a década de 1930.

Мамонт в туманной равнине
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Мамонт в туманной равнине

A concentração de fósseis na região não é fruto de eventos isolados, mas de condições geográficas e biológicas específicas. Durante centenas de milhares de anos, os mamutes habitaram a tundra-estepe siberiana, um ecossistema de alta produtividade que, em termos de disponibilidade de alimento, assemelhava-se às savanas africanas contemporâneas. Essa configuração permitia que vastas planícies gramíneas sustentassem populações de dezenas de milhares de animais simultaneamente.

Embora remanescentes de mamutes lanosos sejam encontrados em diversas partes do mundo, desde o Alasca até o México, a Sibéria se destaca pela quantidade e pelo estado de conservação. Isso decorre da estabilidade climática da região ao longo de extensos períodos geológicos, o que favoreceu a sucessão de inúmeras gerações de animais no mesmo território.

O mecanismo de preservação material

A relevância dos achados siberianos para a paleontologia reside na integridade dos espécimes. Além de esqueletos, são frequentemente recuperados tecidos moles, pelos e até o conteúdo estomacal dos animais. Essa preservação é resultado de um processo de mumificação natural condicionado por dois fatores principais: o permafrost, cujas baixas temperaturas impedem a decomposição bacteriana da matéria orgânica, e a natureza pantanosa do solo, que isola os restos mortais do contato com o oxigênio e de carniceiros.

Atualmente, a Rússia mantém a liderança global no volume de descobertas de mamutes lanosos. A percepção sobre esses remanescentes migrou do valor puramente comercial do marfim para o valor científico. A análise desses tecidos e ossos permite a reconstrução de ecossistemas antigos e o estudo da evolução de grandes mamíferos.

O permafrost atua como um depósito geológico que ainda abriga milhares de toneladas de material paleontológico. À medida que as camadas congeladas sofrem erosão ou degelo, novos dados emergem, fornecendo evidências concretas sobre a fauna e o clima da Terra em períodos pré-históricos.

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Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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