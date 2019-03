Direto do Paraíso



Minhas fontes no Paraíso disseram essa semana que o Big Boss não está nenhum um pouco satisfeito com as pessoas em geral e especificamente com os brasileiros.

O Leonel, um dos meus informantes mais confiáveis, usou até um termo chulo para caracterizar o ânimo dele: o Big Boss está de saco cheio.



Outro informante, talvez o mais antigo deles, o Getúlio, falou que o Big Boss parece ter retrocedido àquela época em que ameaçava todo mundo com raios e trovões.

Segundo ele me confidenciou, o Chefão voltou a falar em dilúvio e em Sodoma e Gomorra, temas que pareciam esquecidos no Paraíso.

Uma das causas de irritação dele é o comportamento do seu Representante Maior, o Bergóglio.



O Chefão viu num telejornal, ele fazendo um jogo de cena com o pessoal que foi cumprimentá-lo, tirando a mão na hora em que queriam beijar seu anel.

Ele fica bancando o populista para angariar simpatias na esquerda e o Chefão não gostou

-Ele fica dizendo que é o anel do Pedro, mas sabe que é um anel de fantasia que o Pedro jura que nunca usou. Tá certo que não dá pra acreditar nas juras do Pedro, principalmente naquele episódio que jurou três vezes não conhecer meu filho. Bom, mas isso é outra história.



O Chefão já pensou mais de uma vez em chamar o argentino para consultas, como fez aquele vez com o Luciani.

Faz tempo,essa história.



Em 1976, o Condomínio se reuniu para escolher o novo Representante Maior e o Chefão mandou avisar que podiam escolher qualquer um, menos o Luciani, que era meio louco.

Mas foi logo esse que escolheram. A primeira coisa que ele quis fazer foi dividir o caixa da empresa com os pobres. O pessoal não sabia o que fazer e mais uma vez apelou para o Big Boss, que não teve outra coisa a fazer senão chamar o Luciani para consultas. Ficou chato para a empresa, ter o seu líder governando por apenas 33 dias.



O Big Boss gostava mesmo era do Pacelli, um cara da extrema direita e anti semita. Karol,o Polaco, já não era tão apreciado, apesar do Chefão não esquecer que foi graças a ele, que os sócios americanos puderam afastar os russos de qualquer jogada importante nos seus negócios.



Agora, quanto os brasileiros, usando outro termo chulo , segundo o Leonel ,ele está muito puto da cara.



O Chefão fez um grande esforço para afastar o Lula e a Dilma, de quem todo o mundo gostava, para tentar fazer com que o Brasil retornasse àquela época da escravidão, quando na falta de uma outra opção, o Big Boss,era visto como a única esperança, mas agora o tal Bolsonaro está estragando tudo.



Meus informantes são unânimes em comentar, que o Chefão, ou Big Boss como ele prefere ser chamado, já deixou claro que mais uma cagada do Bolsonaro, ele vai chamar o Mourão.

Quando o José, sempre conciliador, lembrou que trazer de volta aquela turma de 64, era castigo demais para os brasileiros, ele levantou a voz e falou - em inglês que é mais adequado para a ocasião - fuck all brazilians.



Marino Boeira é jornalista, formado em História pela UFRGS