Donald Trump contra o jiadismo

O discurso de Donald Trump aos dirigentes do mundo muçulmano marca uma mudança radical da política militar dos EU. Agora o inimigo já não é a República Árabe Síria, mas o jiadismo, quer dizer a ferramenta estratégica do Reino Unido, da Arábia Saudita e da Turquia

Thierry Meyssan

Durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump havia declarado não querer, ao mesmo tempo, derrubar regimes, como pôr um fim ao terrorismo islâmico. Desde a sua eleição, os seus adversários tentam impor-lhe a continuação da sua anterior política: apoiar-se nos Irmãos Muçulmanos afim de derrubar a República Árabe Síria.

Tudo foi utilizado para destruir a equipa que o candidato Trump havia constituído, nomeadamente, provocando a demissão do seu conselheiro de Segurança Nacional, o General Michaël Flynn. Este tinha-se oposto, em 2012, ao projecto de criação do Daesh (E.I.) por Barack Obama, e não parava de designar os Irmãos Muçulmanos como a matriz do terrorismo islâmico.

Tudo foi utilizado para fazer passar o novo Presidente norte-americano por islamófobo. Assim, ele tem sido criticado por ter promulgado um decreto interditando a entrada no seu país de nacionais de seis Estados muçulmanos. Magistrados Democratas têm abusado das suas funções para apoiar essa acusação. Na realidade, Donald Trump suspendeu a entrada de pessoas a quem os consulados não podiam verificar a identidade porque são oriundas de seis Estados problemáticos ou em guerra.

O problema que Donald Trump enfrenta não é colocado pela sobrevivência da República Árabe da Síria, mas, antes pela perda que representaria para certos aliados de Washington o fim da estratégia terrorista. É por demais sabido, em todas as conferências internacionais, que todos os Estados se opõem publicamente ao terrorismo islâmico mas que, em privado, alguns dentre eles o organizam desde há 66 anos.

É, em primeiro lugar, o caso do Reino Unido, o qual criou em 1951 a confraria dos Irmãos Muçulmanos sobre as ruínas da organização homónima, dissolvida dois anos antes e da qual quase todos os antigos dirigentes estavam presos. É, em seguida, o da Arábia Saudita a qual, a pedido de Londres e Washington, criou a Liga Islâmica Mundial para apoiar quer os Irmãos, quer a Ordem dos Naqshbandis. É esta Liga, cujo orçamento ultrapassa o do Ministério da Defesa Saudita, quem alimenta em dinheiro e em armas o conjunto do sistema jiadista no mundo. É, por fim, o caso da Turquia que assegura, hoje em dia, a direcção das operações militares deste sistema.

Consagrando o seu discurso de Riade a afastar as ambiguidades sobre a sua relação com o Islão e à afirmação da sua vontade em acabar com a ferramenta dos serviços secretos anglo-saxónicos, Donald Trump impôs a sua vontade aos cerca de cinquenta Estados reunidos para o escutar. Para evitar mal-entendidos, o seu Secretário da Defesa, James Mattis, tinha dois dias antes explicitado a sua estratégia militar : cercar os grupos jiadistas, depois exterminá-los sem os deixar escapar.

Ignora-se de momento qual será a reacção de Londres. Quanto a Riade, Donald Trump tomou bom cuidado em branquear os Saud quanto aos seus crimes passados. Enquanto a Arábia Saudita não foi posta em causa, o Irão foi escolhido como bode expiatório. É evidentemente um absurdo, tanto mais sendo os Irmãos Muçulmanos e os Naqshbandi sunitas enquanto Teerão é xiita.

Pouco importa a carga anti-iraniana do seu discurso, Teerão sabe bem o que tem que enfrentar. Desde há 16 anos, Washington -que não cessa de lhe cuspir na cara- destruiu um a um todos os seus inimigos: os Talibãs, Saddam Hussein e dentro em breve o Daesh.

Aquilo que se joga hoje em dia, e que nós anunciáramos há oito meses, é o fim das "Primaveras Árabes" e o retorno da paz regional.



