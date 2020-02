Tropas afegãs dizem que o Taleban é irmão e a guerra "não é realmente nossa luta"



O Afeganistão não é a guerra mais longa dos Estados Unidos. Essa distinção trágica pertence às guerras indianas americanas.



Por Nicolas JS Davies

17 de fevereiro de 2020 " Câmara de Informações " - O mundo está esperando ansiosamente para ver se os governos dos EUA e do Afeganistão e o Taliban concordarão com uma trégua de uma semana que poderia preparar o cenário para um cessar-fogo "permanente e abrangente" e a retirada das forças de ocupação estrangeiras dos EUA e do Afeganistão. As conversas poderiam ser reais neste momento, ou serão apenas mais uma cortina de fumaça política para o vício do presidente Trump em assassinatos em massa e celebridades que acertam em cheio ?



Se o cessar-fogo realmente acontecer, ninguém será mais feliz do que os afegãos lutando e morrendo na linha de frente de uma guerra que descreveu a um repórter da BBC como "não é realmente a nossa luta". Tropas e policiais do governo afegão, que estão sofrendo as piores baixas nas linhas de frente desta guerra, disseram à BBC que não estão lutando por ódio ao Taliban ou por lealdade ao governo apoiado pelos EUA, mas por pobreza, desespero e autopreservação. . A esse respeito, eles são pegos na mesma situação excruciante que milhões de outras pessoas em todo o Oriente Médio, onde quer que os Estados Unidos tenham transformado as casas e as comunidades das pessoas em "campos de batalha" americanos.



No Afeganistão, as forças de operações especiais treinadas pelos EUA realizam ataques noturnos de “caçar e matar” e operações ofensivas no território do Taliban, apoiadas pelo poder aéreo dos EUA devastador que mata um grande número incontável de combatentes da resistência e civis. Os EUA lançaram um recorde de 7.423 bombas e mísseis pós-2001 no Afeganistão em 2019

Mas, como explicou o repórter da BBC Nanamou Steffensen ( ouça aqui , das 11h40 às 16h50), são soldados e policiais afegãos de armamento leve e policiais em postos de controle e pequenos postos defensivos em todo o país, não apoiados pelos EUA. forças de operações especiais de elite, que sofrem o nível mais terrível de baixas. O presidente Ghani revelou em janeiro de 2019 que mais de 45.000 soldados afegãos foram mortos desde que assumiu o cargo em setembro de 2014 e, segundo todas as contas, 2019 era ainda mais mortal .

Steffensen viajou pelo Afeganistão conversando com soldados e policiais afegãos nos postos de controle e pequenos postos avançados que são a linha de frente vulnerável da guerra dos EUA contra o Taleban. As tropas com quem Steffensen falou lhe disseram que só se alistaram no exército ou na polícia porque não conseguiram encontrar outro trabalho e que receberam apenas um mês de treinamento no uso de um AK-47 e um RPG antes de serem enviados para a frente. linhas A maioria está vestida apenas com camisetas e chinelos ou roupas tradicionais afegãs, apesar de algumas peças esportivas e armaduras. Eles vivem com medo constante, "esperando serem invadidos a qualquer momento". Um policial disse a Steffensen: “Eles não se importam conosco. É por isso que muitos de nós morremos. Cabe a nós lutar ou ser morto, só isso.



Em uma entrevista surpreendentemente cínica, o chefe de polícia nacional do Afeganistão, o general Khoshal Sadat, confirmou a visão das tropas sobre o baixo valor atribuído às suas vidas pelo corrupto governo apoiado pelos EUA. O general Sadat é formado em faculdades militares no Reino Unido e nos EUA e foi submetido a corte marcial sob o presidente Karzai em 2014 por deter ilegalmente pessoas e trair seu país para os EUA e o presidente do Reino Unido Ghani o promoveu para chefiar a polícia nacional em 2019. Steffensen perguntou Sadat sobre o efeito de altas baixas no moral e no recrutamento. “Quando você olha para o recrutamento”, disse Sadat, “sempre penso nas famílias afegãs e em quantos filhos eles têm. O bom é que nunca faltam homens em idade de lutar que serão capazes de se juntar à força. ”



Na entrevista final no relatório de Steffensen, um policial em um posto de controle de veículos que se aproximava da cidade de Wardak a partir do território controlado pelo Taliban questionou o próprio objetivo da guerra. Ele disse a ela: “Nós muçulmanos somos todos irmãos. Não temos problemas um com o outro. "Então por que você está lutando?" Ela perguntou a ele. Ele hesitou, riu nervosamente e balançou a cabeça de maneira resignada. "Você sabe porque. Eu sei porque. Não é realmente a nossa luta ”, ele disse.

Então, por que estamos todos brigando?



As atitudes das tropas afegãs entrevistadas por Steffensen são compartilhadas por pessoas que lutam dos dois lados das guerras americanas. Em todo o "arco de instabilidade" que agora se estende por oito mil quilômetros do Afeganistão ao Mali e além, as guerras de "mudança de regime" e de "contraterrorismo" dos EUA transformaram milhões de casas e comunidades de pessoas em "campos de batalha" americanos. Como os recrutas afegãos com quem Steffensen falou, pessoas desesperadas se juntaram a grupos armados de todos os lados, mas por razões que pouco têm a ver com ideologia, religião ou as sinistras motivações assumidas por políticos e especialistas ocidentais.



A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, interrompeu o relatório anual do Departamento de Estado sobre terrorismo global em 2005, depois de revelar que os três primeiros anos da “Guerra ao Terror” militarizada dos EUA resultaram previsivelmente em uma explosão global de terrorismo e resistência armada. oposto de seus objetivos declarados. A resposta de Rice às revelações do relatório foi tentar suprimir a conscientização do público sobre o resultado mais óbvio das guerras sem lei e desestabilizadoras dos EUA.



Quinze anos depois, os EUA e seus inimigos em constante proliferação permanecem presos em um ciclo de violência e caos, no qual atos de barbárie de um lado apenas alimentam novas expansões e escaladas de violência do outro lado, sem fim à vista. Pesquisadores exploraram como a violência caótica e o caos das guerras americanas transformam civis anteriormente neutros, país após país, em combatentes armados. Consistentemente, em muitas zonas de guerra diferentes, eles descobriram que a principal razão pela qual as pessoas se juntam a grupos armados é para se protegerem, à família ou à comunidade, e que os combatentes, portanto, gravitam nos grupos armados mais fortes para obter mais proteção, com pouca consideração pela ideologia.

Em 2015, o Centro para Civis em Conflito (CIVIC) entrevistou 250 combatentes da Bósnia, Palestina (Gaza), Líbia e Somália e publicou os resultados em um relatório intitulado Perspectivas do Povo: Civis em Conflito Armado. Os pesquisadores descobriram que "a motivação mais comum para o envolvimento, descrita pelos entrevistados nos quatro estudos de caso, era a proteção de si ou da família".



Em 2017, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizou uma pesquisa semelhante com 500 pessoas que se juntaram à Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab e outros grupos armados na África. O relatório do PNUD foi intitulado Jornada ao extremismo na África: motoristas, incentivos e o ponto de inflexão para o recrutamento. Suas descobertas confirmaram as de outros estudos, e as respostas dos combatentes sobre o "ponto de inflexão" preciso para o recrutamento foram especialmente esclarecedoras.

“71% impressionantes”, constatou o relatório, “apontaram para 'ação governamental', incluindo 'assassinato de um membro da família ou amigo' ou 'prisão de um membro ou amigo da família', como o incidente que os levou a participar.” O PNUD concluiu: "A conduta do ator de segurança do Estado é revelada como um acelerador proeminente do recrutamento, e não o contrário."



O governo dos EUA está tão corrompido por poderosos interesses industriais-militares que claramente não tem interesse em aprender com esses estudos, assim como não com sua longa experiência em guerra ilegal e catastrófica. Declarar rotineiramente que "todas as opções estão sobre a mesa", incluindo o uso da força militar, é uma violação da Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça e o uso da força contra outras nações justamente porque tais vagas e vagas ameaças tão previsivelmente levam à guerra.



Mas quanto mais claramente o público americano entender a falsidade e a falência moral, legal e política das justificativas para as guerras desastrosas de nosso país, mais claramente poderemos contestar as alegações absurdas de políticos agressores cujas políticas oferecem ao mundo apenas mais morte, destruição e caos. A política iraniana e assassina de Trump é apenas o exemplo mais recente e, apesar de seus resultados catastróficos, o militarismo dos EUA permanece tragicamente bipartidário , com algumas exceções honrosas.



Quando os EUA param de matar pessoas e bombardear suas casas, e o mundo começa a ajudar as pessoas a apoiar e proteger a si mesmas e suas famílias sem se unir às forças armadas apoiadas pelos EUA ou aos grupos armados com os quais estão lutando, então e só então os conflitos violentos que os EUA o militarismo inflamado em todo o mundo começa a diminuir.



O Afeganistão não é a guerra mais longa dos Estados Unidos. Essa trágica distinção pertence às guerras dos índios americanos , que duraram desde a fundação do país até os últimos guerreiros Apache foram capturados em 1924. Mas a guerra dos EUA no Afeganistão é a mais longa das guerras neoimperiais anacrônicas e previsivelmente invencíveis que os EUA travaram desde 1945



Como um motorista de táxi afegão em Vancouver me disse em 2009: "Derrotamos o Império Persa no século 18. Derrotamos os britânicos no século 19. Derrotamos a União Soviética no século 20. Agora, com a OTAN, estamos lutando 28 países, mas também os derrotaremos. " Eu nunca duvidei dele por um minuto. Mas por que os líderes americanos, em suas ilusões de império e obsessão pela tecnologia de armas que quebram o orçamento, ouvem um motorista de táxi afegão?



Nicolas JS Davies é o autor de Blood On Our Hands: a invasão e destruição americana do Iraque.

